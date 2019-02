Oscar: az idei gála a „jutott is, maradt is” jegyében telt

Ez a hétvége Los Angeles-szerte a partikról szólt, és nem csak a sztárok számára. Számos klubban tartottak Oscar-előpartikat, a gála idején Oscar-néző-partikat, majd utána hajnalig Oscar-„afterpartikat”.

2019. február 25. 15:45

Az Oscar-díj-átadónak nincs akkora népszerűsége, mint a Super Bowlnak. Az amerikaifutball-döntő másnapján legutóbb 17 millió amerikai jelentett beteget a munkahelyén az átmulatott vasárnapot követően – ez az Oscar-gála után nem valószínű, hogy előfordul – közölte az M1 Híradójának Los Angeles-i tudósítója. Idén 200 országban láthatták élőben a televízió képernyőin keresztül a nézők a ceremóniát, amelynek nézettsége évről évre csökken. Harminc év után először nem volt műsorvezetője a gálának, a műsor ugyanakkor forgatókönyv szerint zajlott. A gálát a Queen és Adam Lambert fellépésével kezdődött, és Julia Roberts szavaival ért véget: a neves színésznő hirdette ki a legjobb film kategóriájának díjazottját – mondta.

A tudósító szerint az est legnagyobb meglepetését a legjobb női főszereplő kategóriája jelentette, amelyben Olivia Colmant díjazták a Kedvenc című filmben nyújtott alakításáért. Sokan úgy gondolták, hogy Glenn Close kapja majd a szobrocskát, és a színésznőt hétszer is jelölték, de végül egyszer sem örülhetett. Színésznőként nem, énekesnőként ugyanakkor elismerték Lady Gagát is – tette hozzá.

Elmondta: a Roma című film rekordszámú jelöléssel vágott neki az idei Oscarnak, hiszen ez volt a gála történetében a második olyan idegen nyelvű film, amelyet tíz kategóriában is a legjobbnak jelöltek. Első alkalommal nyert mexikói alkotás szobrot – tette hozzá a tudósító.

Egy kiváló alkotás önmagában már nem elég a szoborhoz

A magyar filmekkel kapcsolatban a tudósító elmondta: amikor Nemes Jeles László Saul fia című filmje Golden Globe-ot nyert, akkor még óvatosan fogalmaztak a kint élő filmesek. A következő évben Deák Kristóf alkotása, a Mindenki révén újfent bekerült magyar film a legjobbak közé, ekkor már azok is azt mondták, akik korábban szerencséről beszéltek, hogy a magyar filmgyártásban elindult valami – mondta el a tudósító.

Tavaly is bekerült magyar film a legjobb öt közé, idén pedig rekordszámú magyar mű indult a gálán – tette hozzá. A kint élő magyar filmesek szerint a hetekkel ezelőtt elhunyt Andy Vajnának és a Magyar Nemzeti Filmalapnak köszönhetően a magyar filmek reneszánszukat élik, és bíznak abban, hogy Andy Vajna minden szakértelmét átadta a kollégáinak, és folytatódik a magyar filmek sikere. A tudósító szerint az „Oscar-esélyes” filmeket minél hamarabb reklámozni kell az amerikai piacon is, hiszen a mintegy nyolcezer szavazásra jogosultat időben el kell érni.

A szakemberek azt mondják: a kiváló alkotás mellé tökéletesen felépített marketingkommunikációra is szükség van – hívta fel a figyelmet az M1 tudósítója.

A jelölés önmagában komoly elismerés

Az idei gála a „jutott is, maradt is” jegyében telt, hiszen a legesélyesebb filmek valóban kaptak díjat, igaz nem annyit és nem azokban a kategóriákban, mint előzetesen gondolni lehetett – mondta el Dudás Zoltán az M1 Ma reggel című műsorában.

Például A kedvenc című filmnek – ahogy a Romának is – tíz jelölése volt, de végül csak egyet tudott díjra váltani. A legjobb film pedig A Zöld könyv – Útmutató az élethez lett, miközben hetekkel korábban mindenki a Romát dicsérte – tette hozzá.

A Roma nemcsak a legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat, hanem az operatőri és a rendezői Oscart is elnyerte. A film operatőre maga a rendező volt, Alfonso Cuarón, akinek ez volt az első nagyjátékfilmje. A jelölés már önmagában komoly elismerés, a díj pedig sokszor szerencse kérdése is. A film mögött álló marketinggépezetnek is hatalmas szerepe van egy díj odaítélésében – mondta.

Dudás szerint az Oscar-díj elnyerése nem minden esetben jár együtt a későbbi sikerrel; elsősorban a női győztesekre igaz, hogy karrierjük akár meg is törhet utána. Ez azért lehet így, mert elvárják tőlük, hogy már ne vállaljanak el bármilyen szerepet, ezzel párhuzamosan a gázsijuk is nő, így a filmkészítők inkább mást választanak helyettük.

Húzónevek a díjátadón

A ceremónián olyan sztárok adták át az Oscar-szobrokat, mint Elsie Fisher, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, Tyler Perry, Pharrell Williams, Paul Rudd, Michelle Yeoh, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa és Sarah Paulson.

Íme, a 2019-es Oscar-gála nyertesei

A legjobb film:

Zöld könyv

A legjobb rendező:

Alfonso Cuarón (Roma)

A legjobb rövidfilm:

Skin

A legjobb női főszereplő:

Olivia Colman (A kedvenc)

A legjobb női mellékszereplő:

Regina King (If Beale Street Could Talk)

A legjobb férfi főszereplő:

Rami Malek (Bohém rapszódia)

A legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Zöld könyv)

A legjobb külföldi film:

Roma (Mexico)

A legjobb animált rövidfilm:

Bao

A legjobb adattált forgatókönyv:

Csuklyások

A legjobb eredeti forgatókönyv:

Zöld Könyv (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly and Nick Vallelonga)

A legjobb rövid dokumentumfilm:

Period. End of Sentence

A legjobb dokumentumfilm:

Free Solo

A legjobb operatőr:

Roma (Alfonso Cuaron)

A legjobb betétdal:

Csillag születik

A legjobb animációs film:

Pókember: Irány a Pókverzum

A legjobb kosztüm, jelmeztervezés:

Fekete Párduc

A legjobb smink és haj:

Az alelnök (Greg Cannom, Kate Biscoe, és Patricia Dehaney)

A legjobb látványtervezés:

Fekete Párduc – Hannah Beachler (látvány), Jay Hart (díszlet)

A legjobb vizuális effektusok:

Az első ember

A legjobb hangvágás:

Bohém rapszódia

A legjobb hangkeverés:

Bohém rapszódia

A legjobb filmzene:

Fekete párduc

A legjobb vágás:

Bohém rapszódia

