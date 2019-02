Ma elrajtol a Magyar falu program

A szerdán meghirdetett, közösségi terek hasznosításáról szóló két pályázattal elkezdődött a Magyar falu program. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzetnek elmondta: az ötezer fő alatti településeknek meghirdetett projekt célja az, hogy megállítsa, sőt ahol lehet, visszafordítsa a falvakból történő elvándorlást, javítsa a lakhatást, a munkába járás körülmé­nyeit, segítse a munkahelyteremtést és a helyi intézményi ellátottságot.

2019. február 27. 10:06

– A Magyar falu program már 2019-ben 150 milliárd forint támogatást kap, amelyből 75 milliárdot pályázati úton tesznek elérhetővé az ötezer fősnél kisebb népességű települések számára. A közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség színvonalának emelését 18 támogatott célterület foglalja magába: 16-nak az önkormányzatok, kettőnek pedig az egyházak a kedvezményezettjei. A ma elsőként megnyíló, a közösségi terek fejlesztéséről, hasznosításáról szóló két pályázatból egy-egy érinti a településeket, illetve az egyházi közösségeket – mondta el a Magyar Nemzetnek Gyopáros Alpár.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hozzátette: az egyházi közösségi terek megújítására hétmilliárd, az önkormányzati fejlesztésekre hatmilliárd forint áll rendelkezésre. A fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a kiírás célja a vidéki településeken nagy számban megürült paró­kiák, plébániák, volt egyházi iskolaépületek, illetve működő, de korszerűtlen önkormányzati ingatlanok hasznosítása, élettel való megtöltése.

Kiemelte: nem pusztán ingatlanfejlesztésről van szó – amire 15 millió forint áll rendelkezésre pályázatonként –, hanem emellé jár még ötmillió forint, hogy egy éven keresztül programokat szervezzenek a megújuló közösségi épületekben. Ez működésre és eszközbeszerzésre fordítható. – Ezek mellett még egy közösségszervező személy járulékokkal számolt bértömegére lehet pályázni egy évre hárommillió forint erejéig.

Összesen 23 millió forintot kaphat egy-egy helyi egyházközösség vagy önkormányzat – tette hozzá a kormánypárti politikus. A kiírásban való részvétel feltétele, hogy ötezer fő alatti település jelentkezzen, az egyházi épület esetében pedig kitétel, hogy az üres legyen.

Az értékes, ám elhagyatott épületek élettel való megtöltését, a közösségek számára hasznossá tételét is megcélozzák Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Amennyiben egy településről az önkormányzat és valamely felekezet is pályázatot nyújt be, akkor a rendelkezésre álló keret erejéig az egyházi beadvány élvez előnyt az épület esetében már említett hasznosítatlanság miatt. A kormánybiztos szerint a megkülönböztetés nem okoz majd feszültséget, mert a pályázó kistelepülések esetében a polgármester és a helyi plébános, lelkész között élő kapcsolat van, adott esetben a polgármester akár tagja is az egyházközségnek, így a kommunikáció adott a felek között.

A hivatalos pályázati kiírások mától, a Kormány.hu oldalról tölthetők le, valamint a Magyar Államkincstár oldalán találhatók meg. A pályázatok beadására hatvan nap áll rendelkezésre, amelyeket hatvan, illetve kilencven napon belül elbírálnak. A pozitív döntést követően napokon belül elkészül a támogatói okirat, és szintén egy-két napon belül a nyertes számlájára kerül az összeg. Az építési munkálatokkal a pályázóknak 2020. december 31-ig kell elkészülniük, lehetőleg helyi kivitelezőkkel megvalósítva. Ami a programokra és a foglalkoztatásra vonatkozik, a kormánybiztos elmondta: nyertes pályázat esetén a következő hónap elsején kezdődhet a program, amit 12 hónapig finanszíroz az elnyert összeg, a kormány pedig a következő években is szeretné folytatni a pályázatot.

Gyopáros Alpár a Magyar falu program következő, néhány héten belül megjelenő csomagjáról is beszámolt. Három pályázati lehetőség nyílik meg hamarosan az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, mivel több száz településen betöltetlen a háziorvosi praxis. – A három célterület egyike az orvosi rendelők felújítására fog vonatkozni. A másik – összesen kétmilliárd forint keretösszegű – pályázat orvosi eszközök beszerzését támogatja kétmillió forint erejéig, legyen szó akár betöltött, akár betöltetlen orvosi praxisról. Ilyen lehetőség korábban még nem volt. A harmadik forrás a tartósan betöltetlen praxisok esetében orvoslakások kialakítására ad lehetőséget – sorolta fel a következő csomag tartalmát a kormánybiztos. A szolgálati lakás, ház mintater­vét a Miniszterelnökség adja ki, amit a helyi viszonyokhoz alakítanak minden esetben. A szolgálati házak kialakítása megfelel majd a legmodernebb energetikai, minőségi követelményeknek is.

– A tárca a forrásokat a telekvásárlástól a kulcsrakész átadásig biztosítja. Az orvos bérleti díj nélkül, élethosszig használhatja a szolgálati lakást, ami terveink szerint kellő vonzerőt nyújt az orvosoknak a most még üres praxisok betöltésére – tette hozzá. Gyopáros Alpár arról is beszámolt: mától nagyjából két-három hetente várható újabb és újabb pályázatok megnyílása a Magyar falu program keretében, amelyekről hétről hétre részletesen tájékoztatják az érdeklődőket.

magyarnemzet.hu