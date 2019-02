Orbán Viktor a választókhoz fordul

Orbán Viktor miniszterelnök minden magyar választópolgárt levélben tájékoztat Brüsszel ­migrációs terveiről. A magyar kormány szerint a migrációról szóló plakátkampányra adott európai bizottsági rea­gálás a beismeréssel ér fel.

2019. február 27. 12:40

– Brüsszel gyakorlatilag beismerő vallomást tett – így kommentálta a migrációról szóló kormányzati kampányra adott hétfő esti európai bizottsági reagálást a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tegnapi sajtótájékoztatóján. Kovács Zoltán azt mondta, Brüsszel az állásfoglalásában beismerte, hogy létezik jogi előterjesztés a bevándorlók kötelező szétosztására, és változatlanul szorgalmazzák az EU-n kívülről történő áttelepítéseket egy egységes uniós keretrendszerben.

Az államtitkár szerint a brüsszeli testület elismerte azt is, hogy a például Görögországban tartózkodó migránsok anonim bankkártyákat kapnak, amire eddig több mint 110 millió eurót fordítottak. – Azt is bevallották továbbá, hogy meg akarják erősíteni a Brüsszelből irányított határvédelmi rendszert – tette hozzá Kovács Zoltán, emlékeztetve Angela Merkel német kancellár korábbi szavaira, miszerint ez csak a tagállami szuverenitás csorbításával lehetséges. A politikus szerint Brüsszel elismerte azt is, hogy az Európai Parlament (EP) elfogadta a migránsvízumokról, az úgynevezett humanitárius vízumokról szóló előterjesztést, ez pedig gyakorlatilag az előkészítése annak, hogy a bizottság mellé állhasson.

– Az állásfoglalásban ugyan nem említi az Európai Bizottság, de az EP kezdeményezésére a nem kormányzati szervezeteknek 570 milliárd forinttal adnának többet a következő pénzügyi ciklusban. A kabinet elszánt, hogy minden magyart tájékoztasson arról, mire készül Brüsszel. Ezért Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld minden választópolgárnak – fogalmazott az államtitkár.

Szavai szerint a kormány nem tántorítható el attól, hogy ismertesse azokat a terveket, amelyekkel nem ért egyet, azaz nem szeretnénk, hogy ha Magyarországot bevándorlóországgá, Európát pedig bevándorlókontinenssé tenné a brüsszeli bürokrácia. Kovács Zoltán kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy az Európai Bizottságnak nem konszenzust nélkülöző, bevándorláspárti szempontokat kellene érvényesítenie az előkészítési munkában, hanem azt kellene végrehajtani, amiről az Európai Tanács dönt.

magyarnemzet.hu