Infantilis lázadás – a szélsőség reménye

Meg kell védeni a jobb sorsra érdemeseket a liberalizmus ordas eszméjétől, a retardálástól, a degenerálástól.

2019. április 21. 21:18

Allah akbár – ezt kiáltozták gyerekek egy budapesti húsvéti körmeneten. Fogalmuk sincs, mit rikoltoztak, nem tudták, hogy Srí Lankán épp keresztény testvéreiket ölik halomra azok, akiknek fohászát ordítozzák.

Infantilis lázadás.

Ők gyerekes szembenállásukat fejezték ki, részben a „pap bácsival”, részben szüleikkel, részben az egész felnőtt világgal szemben. Ők lázadnak minden ellen, ami pajkosságukat korlátozza, ami szellemi fölényt gyakorol.

Milyen jó hepaj!

Gyönyörködnek az elborzadó felnőtt ábrázatokon, a szörnyülködő „pap bácsi” fizimiskáján, szüleik aggodalmaskodó tekintetén. Most jól felbosszantották őket. Megérdemlik! Szenvedjenek csak, mi is szenvedünk miattuk épp eleget.

Gyerekes puccs.

Pár esztendő múlva maguk is szégyellni fogják, ha videón visszajátsszák nekik. Ez az az életkor, amikor „beleröhögnek a Himnuszba”… A nebulók nem állhatják a pátoszt. Nem hatódnak meg attól, hogy Krisztus megbűnhődött az egész emberiség helyett.

Harmadnapon föltámadott…

Valahol valamikor, ahol és amikor az őrjöngő csürhe Barabbásnak, a rablógyilkosnak kegyelmezett meg, a bűntelen, gyógyító, lelkeket megnemesítő Jézust pedig a kínhalálba lökte.

Tiszta. Segítő. Jótevő.

Ezt nem bírja elviselni a csőcselék. Fölöttük áll. Le kell rántani a posványba. Ha máshogy nem, kivégzéssel. Feszítsék meg. Lássuk szenvedni. Lássuk, hátha könyörög kegyelemért, megmutatva emberi gyengeségét.

Ha nem, akkor elfelejtjük.

Damnatio memoriae – elátkozzuk az emlékét. Eltöröljük nyomait, ne maradjon jele létezésének. Kiiktatjuk azokat is – ha tudjuk –, akik emlékeznek rá, akik megjelenésének örömhírét át tudják adni a jövő nemzedékeinek.

E szinten leledzik a liberális szélsőség is.

Infantilis módon lázad a rend ellen, dühödten öli a szellemi fölény képviselőit, pusztítják az erkölcsöt, terjesztik a gender Szodomáját, suskusolnak a kábszerekkel, magasztalják az erőszakot, zilálják a családot.

Színes forradalom.

Ezzel verik szét a nemzeteket, rogyasztják le az államokat, juttatják hatalomhoz Barabbás rajongóit. Jázmin vagy narancs nyakkendő, vedd föl, és te leszel a haladó, a modern, mássz erkélyre, bömbölj, mint Mao vörös gárdistái tették.

Verd széjjel a törvényt.

Igen, a színes forradalom is infantilis lázadás. Tudja ezt a pénzügyi oligarchia is, erre épít, keresi az infantiliseket, a szellemileg retardáltakat, mert ezeknek is van szavazati joguk, és trónra emelhetik Barabbást.

A gyermekkorban rekedt felnőtt ökörcsorda a tömegbázis.

Ezt célozza meg fertőzésével az egyik legalantasabb ideológia, a liberalizmus. Fölkelteni a gyerekes önzést, a gyermekded dacot, az infantilis követelőzést, a hígvelejű okoskodást, az együgyű vandalizmust.

Ez a mai liberális szélsőség reménye.

Minél több felnőtt állampolgárt tudnak degenerálni, annál nagyobb lesz tömegbázisuk. Európáról fröcsögnek, holott semmi közük Leonardóhoz, Michelangelóhoz. Amerikát majmolják, holott nem érik fel ésszel Lincoln szellemiségét.

Heccelik a fiatalokat.

Tönkretéve sorsukat, rombolva jövőjüket, kiüldözve őket hazájukból az idegen világba, ahol csak másodrangú jöttmentek lehetnek. Rendelkezésre áll a hálózat, amely az atomizált társadalomhoz eljuttatja a pusztító „szellemiséget”…

Kommunizmus, nácizmus, liberalizmus – infantilizmus.

Meg kell védeni a jobb sorsra érdemeseket a liberalizmus ordas eszméjétől, a retardálástól, a degenerálástól. Barabbás rajongóitól távol kell tartani fiataljainkat, elsősorban a dacos, lázadó – mégis kedves gyerekeinket. Ehhez sorakoznak az értékek.

Vallás, családok, közösségek, nemzet…

Kovács G. Tibor