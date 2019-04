Országjárásba kezd a Fidesz

A tervek szerint mintegy 220 választási fórumot tart majd a párt, amelyeken a Fidesz vezető politikusai és EP-képviselőjelöltjei – több mint hatvanan – lesznek az előadók – mondta Hidvéghi Balázs. A fórumok célja a Fidesz kommunikációs igazgatójának elmondása szerint az, hogy minél több emberhez eljussanak, minél több választópolgárral találkozzanak személyesen is, és beszélhessenek velük a választás tétjéről.

Hangsúlyozta: az EP-választásnak soha nem volt még akkora tétje, mint most, az emberek a jövőről döntenek, arról, hogy az Európai Unió a nemzetek Európája és az európai emberek közössége marad-e vagy bevándorlókontinenssé válik. A tét az, hogy a választáson bevándorlást elutasító vagy bevándorláspárti vezetőket választ-e Európa – tette hozzá. Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli vezetők nem adták fel a bevándorláspárti terveiket: fel akarják gyorsítani a migrációt, be akarják engedni a gazdasági és illegális migránsokat, valamint különböző betelepítési programokat akarnak indítani, nevezzék azt akár betelepítési kvótának vagy áttelepítési mechanizmusnak. Migránsvízumot akarnak bevezetni és általában még több pénzt, több európai forrást akarnak költeni a bevándorlásra – sorolta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója fontosnak tartja, hogy minél több magyar emberhez eljussanak ezek az információk, hogy mindenki lássa, mi a választás tétje. Erről szól Orbán Viktor 7 pontos programja a bevándorlás megállítására – jegyezte meg.

Elmondta azt is, hogy a választási fórumok nyilvánosak lesznek, és a Fidesz honlapján elérhetők a helyszínek és további információk. Hozzátette: a helyszínen regisztrációt kérnek majd az érdeklődőktől, beleértve a sajtó munkatársait is.

A Fidesz politikusát az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó patkányozós mondatai kapcsán arról kérdezték, hogy az MSZP Facebook-oldalán egy kommentben már irtásról beszélt valaki. Hidvéghi Balázs úgy reagált: ez újabb mélypontja az MSZP-nek. Felháborítónak nevezte, ahogyan Bangóné Borbély Ildikó a magyar emberek tömegeivel kapcsolatban fogalmazott, szerinte erre nincs mentség, nem lehet senkit patkányhoz hasonlítani, akkor sem, ha a politikai ellenfél táboráról van szó.

Hidvéghi Balázs annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az MSZP-s politikusnak le kellene mondania parlamenti mandátumáról, mert nem méltó arra, hogy embereket képviseljen.

„Egészen elképesztő szánalmas mélypontja ez a magyar baloldalnak” – kommentálta Hidvéghi Balázs azt az újságírói kérdést, amelyik szerint az MSZP „patkánykormány névvel és címmel kampányt is indít”. A Fidesz kommunikációs igazgatója szánalmasnak nevezte, ahogy az MSZP „kínos és gyáva” magyarázkodásba kezdett Bangóné Borbély Ildikó kijelentésével kapcsolatban ahelyett, hogy visszahívta volna őt az Országgyűlésből. Úgy tűnik, hogy az MSZP-ben mindig van lejjebb – értékelt. Az EP-választási esélyekről szóló kérdésre válaszolva Hidvéghi Balázs azt mondta: erősödik azok hangja Európában, akik nem kérnek az erőltetett bevándorlásból, és akik szerint a nemzetek Európája érték. A Fidesz politikusa abban bízik, hogy ez az oldal képes lesz megállítani a „bevándorláspárti nyomulást” Európában. Hozzátette: azért is küzdenek, hogy az Európai Néppártban (EPP) is sikerüljön megállítani a bevándorláspárti erőket, hogy az EPP visszatérjen a kereszténydemokrata, nemzetben gondolkodó útra.