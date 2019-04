Magyarország nem akar bevándorlók országa lenni

Brüsszelben is Magyarország az első, továbbra is folytatódik az aláírásgyűjtés Miskolcon is – mondta Hubay György, a Fidesz miskolci országgyűlési képviselője a borsodi megyeszékhelyen hétfőn.

2019. április 29. 17:15