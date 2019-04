Kampányszlogenné emelte Bangóné alpáriságát az MSZP

Kampányszlogenné tette a patkányozást hétfőn az MSZP EP-kampányfőnöke, Ujhelyi István, mondván: patkánykormányzás zajlik Magyarországon. A párt egyik videó­jában pedig a Lendvay utcai Fidesz-székházra utalva patkányirtásról beszélnek.

2019. április 30. 10:14

Egészen elképesztő, szánalmas mélypontja ez a magyar baloldalnak — kommentálta a történteket Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az MSZP soraiból nyíltan csak Kovács László egykori pártelnök bírálta a patkányozást, miközben a párt fővárosi elnöksége információink szerint megrökönyödéssel fogadta Ujhelyi bejelentését.

„Akkor bevállalom: nevezzük el a politikai maffiájuk időszakát »patkánykormányzásnak«. Égjen csak rájuk a jelző, ha már így alakult az elmúlt néhány nap” – írta tegnap közösségi oldalán Ujhelyi István, az MSZP kampányfőnöke, miután a Fidesz a hét végén bejelentette: többlépcsős tájékoztató akciót indít arról, hogy Bangóné Borbély Ildikó lepatkányozta a kormányt támogató választópolgárokat.

Ismert: a szocialisták parlamenti képviselője az ATV csütörtöki műsorában a riporter kérdésére azzal indokolta a Fidesz népszerűségét, hogy „sok patkány van Magyarországon”. A kormánypárt a történtek után hiába kérte az MSZP-t, hogy hívja vissza Bangónét az Országgyűlésből, ők ezt nem tették meg, sőt immár kampányszlogenjükké tették a patkányozást.

A szocialisták szerecsenmosdatása és dehumanizáló kommunikációja ellen Tamás Gáspár Miklós is felemelte a szavát, és Bangóné lemondását sürgette. Az MSZP egykori elnöke, Kovács László pedig lapunknak kijelentette, hogy a politikában érvekkel kell elérni a célunkat és nem durvasággal, gyűlölködéssel.

Mindeközben az Európai Bizottság szocialista alelnöke, Frans Timmermans egy vitán többek között arról beszélt, olyan Európáról álmodik, ahol a „politikusok nem patkányozzák le egymást”.

A szocialisták elnöke hétfőn mindezek után arról beszélt, hogy elutasítanak minden gyűlöletkeltő kampányt, vonatkozzon az bárkire, egyúttal újra védelmébe vette Bangónét, mondván, kiforgatták és félreértelmezték a szavait. Tóth Bertalan úgy értékelte a Fidesz „ellopott közpénzből”, a „valós problémák eltereléséről” szóló tájékoztató akcióját, hogy az az MSZP egész közössége ellen indított hazugságkampány, amellyel szemben megvédik magukat.

Bangóné Borbély Ildikó hevesen gesztikulál a parlamentben. Kitűzött célok Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Információink szerint az MSZP fővárosi elnökségének ülésén hétfőn Bangó­né kijelentése mellett napirenden volt Ujhelyi Istvánnak a „patkánykormányzásról” szóló kijelentése is, amit a testület tagjai megrökönyödéssel és elutasítással fogadtak. Az ügy a mai országos elnökségi ülésen is napirenden lesz.

– Egészen elképesztő, szánalmas mélypontja ez a magyar baloldalnak – kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy Bangóné patkányozása után pártja „patkánykormány névvel és címmel kampányt is indít”. Hidvéghi Balázs szánalmasnak nevezte, ahogy az MSZP kínos és gyáva magyarázkodásba kezdett politikusa kijelentésével kapcsolatban ahelyett, hogy visszahívta volna őt az Országgyűlésből. – Nem lehet senkit patkányhoz hasonlítani, akkor sem, ha a politikai ellenfél táboráról van szó. Erre nincs mentség – közölte Hidvéghi Balázs. A politikus ismét annak a meg­győződésének adott hangot, hogy Bangónénak le kellene mondania parlamenti mandátumáról, mert nem méltó arra, hogy embereket képviseljen.

Közben Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán osztotta meg a Mandiner cikkét. Ebből kiderül, hogy az MSZP Patkányinvázó Budapesten címet viselő hivatalos videójában egyebek mellett azt az olvasói kommentet is idézik, amely szerint „szükség van az irtásra, főleg a Lendvay utcában és környékén” – utalva a Fidesz-székházra. „Bangóné patkányozása nem elszigetelt eset, egy hivatalos MSZP-s videóban is patkányirtást javasolnak. Ha eddig nem tudtátok, mit ért a baloldal európai stílus alatt, most már tudjátok” – írta Dömötör Csaba.

„A politikában érvekkel kell elérni a célunkat, és nem durvasággal, gyűlölködéssel. Ez minden, jobb- és baloldali pártra is igaz. Nem vagyok híve a durva nyelvezetnek, szerintem a hiteles érvelés általában jobban tetszik a választóknak” – mondta megkeresésünkre Kovács László. Az MSZP volt elnöke hangsúlyozta: fontos, hogy a párt vezetésében olyanok legyenek, akik valamilyen szakpolitikai területen jók, és meggyőző érvekkel tudják a választókat a saját oldalukra állítani. „Én ennek a híve vagyok, és ugyanezt követtük annak idején az 1994-es választáson, amit megnyertünk. Valamint 2002-ben is ez volt a stratégiánk” – jelezte Kovács.

Ujhelyi István kampányszlogenné tette a patkányozást Fotó: Katona Vanda

Hiller István, az MSZP volt elnöke, az Országg­yűlés alelnöke lapunk megkeresésére nem kívánta kommentálni pártja patkányozós kampányát, mondván: az ügyben Tóth Bertalan nyilatkozatai a mérvadóak. Az MSZP EP-listáján harmadik helyen szereplő Szanyi Tibor sem kívánta „boncolgatni” az új stratégiát. – A választók a szívükben már döntöttek – mondta Szanyi felvetésükre, hogy akár brüsszeli újrázását is veszélyeztetheti a patkányozós kampány.

A Momentum elnökségi tagja elfogadhatatlannak nevezte Bangóné kijelentését, és mint fogalmazott: örülnének, ha lenne is következménye. – A politikai béke megteremtésén kellene dolgozni, és ebbe nemcsak hogy nem fér bele, de kifejezetten káros, ha a másik tábor vagy táborok szavazóit ilyen szavakkal illetik – mondta Berg Dániel.

Az MSZP szerecsenmosdatása és dehumanizáló kommunikációja ellen Tamás Gáspár Miklós is felemelte a szavát. „A Bangóné hasonlatában szereplő lények nem emberek, ráadásul olyan élősködők, amelyeket gázzal és vegyszerrel szokás irtani. Undorító élőlények, amelyeket államköltségen irtanak. Tetszik érteni? Ha embertársaink egy részét a mieinktől eltérő politikai nézeteik miatt kiirtandó parazitákhoz hasonlítjuk, igen közel kerülünk a náci/fasiszta észjáráshoz” – írta a Hvg.hu-n a baloldali filozófus. Szerinte az, hogy „az MSZP nem követelte abban a szempillantásban Bangónétól, hogy távozzék, alig (vagy egyáltalán) nem megbocsátható”.

Tamás Gáspár Miklós kitért arra is, hogy „ebben az esetben jobboldali honfitársaink – tiszteletre méltó ellenfeleink – fölháborodása teljesen jogos. Ami engem illet, én bocsánatot kérek.” A filozófus egyébként kitért a baloldal egyéb gyűlöletbeszéd-eseteire is. „Miért lehetséges az, hogy magukat komolyan vevő politikai erők transzparensekre, házfalakra és az égboltozatra azt írják, hogy O1G?” – vetette fel Tamás Gáspár Miklós.

Kommunikációs öngól a láthatáron A rendszerváltás utáni hazai közéletben korábban is elhangzottak hasonlóan durva kijelentések, emlékezetes, hogy Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke 1996. március 14-én mondta el híres-hírhedt „féregirtós” beszédét. Akkor „ál-liberális undorító férgekről” és „dögkeselyűkről” beszélt a néhai pártelnök, miközben az FKGP népszerűsége egyik csúcsán állt, 25 százalék feletti (egyesek szerint 30 százalékos) támogatottsággal, ám ezt követően zuhanni kezdett a népszerűségük, és 2002-re eltűnt a párt.

