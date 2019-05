Ujhelyiék kénytelenek kihátrálni a patkányozásból

A közvélemény nyomása és a párt öregjei vetettek véget az ámokfutásnak

Kommunikációjának összeomlását és a széles körű felháborodást követően az MSZP visszakozott a „patkánykampányból”. Információink szerint a döntésben komoly szerepet játszott a párt egykori elnöke, Lendvai Ildikó is.

Négynapnyi magyarázkodás és össze-vissza beszélés után kedden teljesen összeomlott az MSZP kommunikációja, amikor Ujhelyi István bejelentette, hogy eltávolították oldalaikról a Fidesz kormányzását patkánykormányzásnak nevező posztot és videót. Igaz, a párt kampányfőnöke még ekkor is tagadta a valóságot, mondván, nem is folytattak patkányozós kampányt, csupán „a Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és sokkoló választ”.

Emlékezetes: Ujhelyi hétfőn közölte, hogy ezentúl „patkánykormányzásnak” hívják a Fidesz kormányzását azért, hogy „égjen csak rájuk a jelző”. A szocialisták ezt szánták válaszul arra, hogy a Fidesz vasárnap bejelentette: többlépcsős tájékoztató akciót indít arról, hogy Bangóné Borbély Ildikó lepatkányozta a kormányt támogató választópolgárokat. A szocialisták parlamenti képviselője még az ATV múlt csütörtöki műsorában a riporter kérdésére azzal indokolta a Fidesz népszerűségét, hogy „sok patkány van Magyarországon”. A nagyobbik kormánypárt hiába kérte az MSZP-t, hogy hívja vissza Bangónét az Országgyűlésből, a szocialisták ezt nem tették meg, félremagyarázást emlegetve kiálltak mellette, majd meghirdették az ominózus patkánykampányt.

Az egy napig élő ötlet bukásában komoly szerepet játszott, hogy azt még a balliberális média, közéleti személyiségek, köztük Tamás Gáspár Miklós is elítélte, sőt a filozófus is Bangó­né lemondására szólított fel. A Nézőpont Intézet közben „online villámkutatást” végzett, amelynek eredménye szerint a magyarok 78 százaléka nem tartja helyesnek, hogy a politikusok ilyen kifejezéseket használnak, de még az ellenzéki szimpatizánsok 67 százaléka is elítéli ezt a stílust. A Magyar Nemzet információi szerint az MSZP korábbi elnökének, Lendvai Ildikónak is komoly szerepe volt abban, hogy a párt végül kihátrált a patkánykampány mögül. A szocialisták másik egykori elnöke, Kovács László már a döntés előtt úgy nyilatkozott lapunknak, hogy „a politikában érvekkel kell elérni a célunkat, és nem durvasággal, gyűlölködéssel”.

Nem véletlen elszólás, hanem tudatosan megtervezett akció volt a szocialisták patkányozása – állítja a Fidesz alelnöke. Németh Szilárd a Hír TV-ben azt mondta: azzal, hogy Ujhelyi István a botrány után patkánykormánynak nevezte az Orbán-kabinetet, pártszintre emelte a gyűlölködést. A politikus, ha rajta múlna, folytatná a Fidesz kampányát, hogy az emberek megtudják, mit gondol az MSZP a kormánypárti szimpatizánsokról. Hangsúlyozta: legkevesebb 3,4 millió embert nevezett patkánynak Bangóné, és ezért nincs helye a parlamentben, le kell mondania vagy vissza kell vonni a mandátumát.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs korábban úgy fogalmazott, hogy „egészen elképesztő, szánalmas mélypontja ez a magyar baloldalnak”.

Jobbikos szitkozódás „A Fidesz politikai közösségét a lopott pénz tartja össze, a szajré, amit az utóbbi 8, 10 meg 30 évben összelopkodtak. Helyi kiskirályok, Pócs Jánosok, Seszták Miklósok, Simonka Györgyök (…) de nem terhelem magukat azzal, hogy az összes korrupt gazember nevét felsorolom” – mondta a Jobbik alelnöke kiskőrösi fórumán. Stummer János a pár érdeklődő előtt gazembernek és disznónak is nevezte a kormánypárti politikusokat, Orbán Viktorról pedig azt mondta: ha most május 26-án sikerül adni egy isteneset a tarkójára a felcsúti Maradonának, akkor (…) nem lesz ilyen nagy a mellény.

