Formálódik Budapest új arculata

Idén több beruházás is elkészül a Liget Budapest Projekt keretében, a Magyar Zene Háza kivitelezésének pedig a napokban kezdődtek meg a magasépítési munkálatai — tájékoztatott Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. A Liget egyik legszebb épületének tartott Olof Palme Ház ősszel nyitja meg kapuit a látogatók előtt Millennium Háza néven.

2019. május 2. 14:55

Jó ütemben halad Európa legnagyobb kulturális városfejlesztése, a Liget Budapest Projekt több fejlesztését is átadják idén. A Magyar Zene Háza kivitelezésének a napokban kezdődtek meg a magasépítési munkálatai, miután lezárult a mélyépítési szakasz – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója az építkezés sajtóbejárásán. Szavai szerint egy éven belül szerkezetkész lesz a világhírű japán építész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo-irodaházak helyén jön létre, 2021 második felében pedig látogathatóvá válik a nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló ismeretterjesztő központ. Kiemelte: a legfontosabb nemzetközi épületminősítési rendszer, a BREEAM környezettudatossági szempontból példaértékűnek értékelte a kivitelezési munkálatokat és a munkaterületet. A fejlesztésnek köszönhetően az évtizedek óta kerítéssel elzárt területből több ezer négyzetméternyi zöldterületet is visszakapnak a parkhasználók.

– Nagyon izgalmas időszakát éljük a főváros fejlesztésének, tulajdonképpen Budapest második aranykoráról beszélhetünk, hiszen a millennium óta nem voltak ilyen jelentős, a városképet meghatározó fejlesztések. A Magyar Zene Háza nemzetközi összehasonlításban is unikális intézmény, máshol ugyanis nem található olyan központ, amely a zene és a hangszerek történetének a bemutatása mellett helyet ad egy XXI. századi interaktív, zenepedagógiai térnek, és amelyben hangversenyek rendezésére alkalmas helyiségek, koncerttermek is találhatók – jelentette ki lapunknak Gyorgyevics Benedek. Hozzátette: a központ méltó helyszínt teremt a magyar művészet világszinten talán legismertebb és legelismertebb ágazata bemutatásának, s egyben a zene megismerésére, művelésére is ösztönöz.

Befejezték a Magyar Zene Háza mélyépítési munkálatait, az épület jövőre szerkezetkész lehet Fotó: Havran Zoltán

A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy hamarosan elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, amely Európa egyik legkorszerűbb múzeumi háttérintézménye lesz raktárakkal, restaurátor-műhelyekkel és kutatóintézettel, valamint egy újonnan kialakított közparkkal.

Idén fejeződik be az Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója, s ősszel Millennium Házaként nyitja majd meg kapuit a különleges értékű épület, amely a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítással és egy századfordulós hangulatú kávézóval várja majd a látogatókat. Még ebben az esztendőben elkészül Magyarország egyik legmodernebb és legnagyobb játszótere, valamint a Millennium Háza előtt a rózsakert is, s elkezdődnek a kivitelezési munkálatok az egykori

Petőfi Csarnok területén felépülő Új Nemzeti Galéria, valamint a Magyar Innováció Házaként megnyíló Közlekedési Múzeum épületén. Az 56-osok terén már javában zajlik a Néprajzi Múzeum ikonikus épületének kivitelezése, a világ legjobb középületének választott múzeum két év múlva, 2021-re készülhet el.

Az elmúlt évben fejeződött be a látássérültek pihenését szolgáló Vakok kertjének kiépítése, ahogyan az iskolások igényeit kiszolgáló Ifjúsági sportpályák és a Kutyás élménypark kivitelezése is, utóbbi látogatottsága már átlépte a kétszázötvenezer főt. A Liget-projektnek köszönhetően az elmúlt évben készült el a Szépművészeti Múzeum történetének legátfogóbb rekonstrukciója és modernizációja is, így újra régi pompájában látható a több mint hetven évig lezárt Román Csarnok.

A Liget Budapest Projekt keretében épülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK). A Liget közelében lévő Szabolcs utcában álló épület 2019 nyaráig készül el teljesen, amely Európa egyik legkorszerűbb múzeumi háttérintézménye lesz raktárokkal, restaurátorműhelyekkel, kutatóintézettel, és egy újonnan kialakított közparkkal. MTI/Városliget Zrt.

A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Millennium Házának felújítási munkálatai láthatók. Rövidesen befejeződik az egykori Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója és a Városliget egyik legszebb épülete új néven, Millennium Házaként nyitja meg kapuit ősszel. A különleges értékű épületben a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítás és egy századfordulós hangulatú kávézó várja majd a látogatókat. MTI/Városliget Zrt.

A Liget Budapest Projekt keretében épülő Néprajzi Múzeum. A tervek alapján a világ legjobb középületének választott múzeum 2021-re készülhet el az 56-osok terén. MTI/Városliget Zrt.

Daruk a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Magyar Zene Házának építkezésén. A Fudzsimoto Szu japán építész tervei alapján készülő épületet 2021 végén veheti birtokba a közönség. MTI/Városliget Zrt.

Magyar Nemzet