Orbán: hazánk a szárazföldön, Itália a tengeren állította meg a migrációt

Magyarország a szárazföldön, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter pedig a tengeren állította meg a migrációt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

2019. május 3. 09:57

Salvini "szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába", és Magyarország ugyan "kisebb szöggel", de szintén csatlakozott ehhez a "művelethez" - fogalmazott a kormányfő, miután előző nap Budapesten tárgyalt a Liga olasz kormánypárt vezetőjével.

Hozzátette: Salvini bebizonyította, hazudnak a bevándorláspárti politikusok, amikor azt mondják, nem lehet megállítani a migrációt.

Ráadásul amióta Matteo Salvini Olaszország belügyminisztere, és nem engedi be a bevándorlókat szállító hajókat, azok nem is indulnak el, így radikálisan lecsökkent a vízbe fulladt migránsok száma, ami jól mutatja, hogy "emberség szempontjából is inkább a Salvini- és a magyar politika a helyes" - jegyezte meg.

Beszámolt Salvininek arról, hogy a balkáni migránsútvonalat lezáró magyar határkerítés és a határvédelem költségeiből Brüsszel nem térített meg semmit.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egyes európai államok vezetői túl könnyen használnak durva kifejezéseket más országok vezetőire, nem veszik figyelembe, hogy ez tiszteletlenség velük és a választóikkal szemben.

Példaként említette erre a budapesti Salvini-látogatás egyes német kommentárjait, és hogy az egyik magyarországi ellenzéki EP-listavezető gazembernek nevezte az olasz miniszterelnök-helyettest és a lengyel kormánypárt fejét.

Német politikusokkal kapcsolatban külön megjegyezte, hogy minden erkölcsi gátlás nélkül mondanak nem elfogadható stílusú ítéletet más országok politikusairól.

A kormányfő értékelése szerint aki az olasz népet képviselő Salvinit sértegeti, az az olasz népet sértegeti.

Azt is mondta, szemben a "buborékban ülő" brüsszeli elittel ő örül a politikába belépő új szereplőknek. Szavai szerint a brüsszeli elit tagjai egy saját nyelven beszélnek - ha valamiből, akkor "ebből kéne igazából nyelvvizsgát tenni" -, csak a saját gondolataikba vannak zárva, fogalmuk sincs arról, hogy a valóságban mit jelent Röszke, a határkerítés, a migráns, a rendőrt megtámadó migráns, a beazonosítatlan bankkártyák veszélye és nem értik, hogy a migránsokkal együtt a terrorizmust is behozzák Európába, mert a hivatalaikban és a jól védett lakásaikban nincs terrorveszély.

Az EP-választásról Orbán Viktor azt mondta: nagy jelentősége nem a pártcsaládoknak, hanem a leendő európai bizottsági és tanácsi elnök személyének van, az a kérdés, hogy ők bevándorláspártiak vagy bevándorlásellenesek lesznek.

A magyar választóktól is azt kérte, támogassák a Fidesz-KDNP-t, mert így tudnak Brüsszelben hatást gyakorolni arra, hogy bevándorlásellenesek kerüljenek a legfontosabb pozíciókba.

A kvóták ügyében Orbán Viktor úgy fogalmazott: a németek meg akarnak szabadulni azoktól, akiket "mafla módon" beengedtek az országukba, vagyis "miközben emberiességi érveket használnak, valójában a legegyszerűbb migránsellenes reflexről van szó".

A kormányfő szerint viszont "aki szakította, az szagolja".

Magyarország úgy tud segíteni, hogy kimondja: nem szétosztani kell, hanem hazavinni a migránsokat, és a szülőföldjükön kell segíteni őket, ahogy a magyar kormány teszi - fejtette ki.

Azzal kapcsolatban, hogy Emmanuel Macron francia elnök kizárná a schengeni zónából azokat a tagállamokat, amelyek nem akarnak részt venni a szétosztásban, Orbán Viktor úgy reagált: ha Macron el akar térni a hatályos schengeni szabályoktól, ahhoz először meg kell változtatni a szerződést, az azonban nem fog menni, "üzenem, kár vele próbálkozni".

Közölte: jövő héten Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár látogat Magyarországra.

A kínai Egy övezet, egy út kezdeményezés múlt heti nemzetközi fórumáról a kormányfő úgy nyilatkozott: Magyarország szerint Kína felemelkedése óriási esély. Egyrészt 1,4 milliárd emberrel bővül a világgazdaság, másrészt Európa és Ázsia légi, közúti és vasúti összekötésének terve világtörténelmi vállalkozás, aki pedig ebből kimarad, az lemarad.

Az ezzel kapcsolatos nyugat-európai kritikákat úgy kommentálta: "a nagy lóvét" eddig a németek, a franciák vitték el, utóbbiak most adtak el 300 repülőgépet Kínának.

Aki azt akarja tehát, hogy Magyarország ne kereskedjen a keletiekkel, az "delíriumban él", a valóság ugyanis az, hogy a nyugatiak gőzerővel vannak jelen ezen a piacon, és kinevetik azokat, akik elhiszik az olyan "ájtatos" mondatokat, hogy a Kelettel való együttműködés nem szép dolog. Magyarország kormánya ne legyen balek - mondta a miniszterelnök.

A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról megjegyezte: a beruházás megtérülése azon múlik, mennyi árut szállítanak majd a vonalon.

"Minél inkább részt veszünk a Selyemút kiépítésében, annál gyorsabban térül meg ez a beruházás is" - közölte.

Szó volt Orbán Viktor május 13-i washingtoni munkalátogatásáról is, amelyről azt mondta: pénzről, migrációról és gazdaságról lesz szó a Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó megbeszélésen.

Kifejtette: az ENSZ által képviselt felfogás szerint a migráció emberi jog, de "vagyunk néhányan a világban (...), akik ezt nem nézik jó szemmel".

Az Egyesült Államok és Magyarország is ezen az állásponton van, az ENSZ-en belül egy csoporthoz tartoznak, amely próbálja megakadályozni azokat a nemzetközi törekvéseket, amelyek a migrációt világméretűvé terjesztenék. "Ezért a megbeszélés egyik legfontosabb kérdése, hogy ebben, a nemzetközi fórumokon való migráció elleni fellépésben hogyan tudunk együttműködni a jövőben" - mondta.

Hozzátette: emellett szóba kerülnek természetesen gazdasági kérdések is, a gazdasági kapcsolatok ugyanis kiválóan fejlődnek a két ország között.

