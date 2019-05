Orbán Viktor: Össze kell fogni Salvinival

Orbán Viktor és Matteo Salvini csütörtöki találkozója felkeltette a nemzetközi szereplők érdeklődését. A német kormányfő és az osztrák kancellár is elutasította Orbán Viktor ötletét a néppárt és a bevándorlásellenesek összefogásáról. A nemzetközi sajtó a találkozó kapcsán arról írt, hogy formálódik egy új, bevándorlásellenes szövetség Salvini vezetésével, amelynek a Fidesz is tagja lehet.

2019. május 4. 11:52

– Salvini bebizonyította, hazudnak a bevándorláspárti politikusok, amikor azt mondják, nem lehet megállítani a migrációt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában tegnap reggel, annak kapcsán, hogy a kormányfő csütörtökön találkozott Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel. Orbán Viktor kifejtette: amióta Salvini Olaszország belügyminisztere, és nem engedi partra szállni a bevándorlók hajóit, azóta a migránsok többnyire el sem indulnak, így a vízbe fúltak száma is csökkent, ami azt mutatja, hogy Olaszország és Magyarország politikája emberség szempontjából is helyes.

– Salvini szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába, és Magyarország egy kisebb szöggel ugyan, de csatlakozott ehhez a művelethez – hangsúlyozta Orbán Viktor. A brüsszeli elitről szólva úgy vélekedett: ők a saját nyelvükön beszélnek, a saját gondolataikba vannak bezárva, fogalmuk sincs arról, hogy a valóságban mit jelent Röszke, a határkerítés, a migráns, a rendőrt megtámadó migráns, a beazonosítatlan bankkártyák veszélye. Azt sem értik, hogy a bevándorlókkal együtt behozták a terrorizmust Európába, mert a hivatalaikban és jól védett lakásaikban nincs terrorveszély.

Angela Merkel német kancellár reagált Orbán Viktor azon javaslatára, amely szerint az Európai Néppárt (EPP) legyen nyitott, és működjön együtt Salvinivel és az általa alapított Népek és Nemzetek Európai Szövetségével (EAPN) az Európai Parlamentben. Merkel szerint erről szó sem lehet – ezzel egyetértett Manfred Weberrel, az EPP csúcsjelöltjével. A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer szintén nemet mondott a felvetésre.

– Elutasítjuk az együttműködést a jobboldali populistákkal – jelentette ki Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök a magyar kormányfő javaslatára reagálva. A politikus erről Bécsben beszélt, miután találkozott Sebastian Kurz osztrák kancellárral, aki szintén elképzelhetetlennek tartotta az együttműködést.

Az olasz belügyminiszter látogatása változatos reakciókat váltott ki a bevándorlást támogató oldalon Fotó: Kurucz Árpád

Franz Timmermans, az Európai Bizottság bevándorláspárti első elnökhelyettese az Orbán–Salvini-találkozó kapcsán a két politikus „drámai szerelmi jelenetéről” beszélt, amely csak látszólag szól a családok megerősítéséről, valójában diszkrimináción alapul. Az embereknek elegük van a bigottságból, inkább előre haladnának – mondta az európai szocialisták csúcsjelöltje.

A The Guardian brit balközép lap Salvinit Olaszország legerősebb politikusaként írja le, és azon szavait emelte ki, amelyek szerint „Európa iszlám kalifátussá” válhat, ha a bevándorlásellenes pártok vereséget szenvednek az EP-választáson. A Deutsche Welle konzervatív német lap szerint Orbán Viktor a találkozóval azt üzente az EPP-nek, hogy kedvezőtlen fejlemények esetén kész szövetséget kötni Matteo Salvini új európai formációjával. A lap emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz jelenleg felfüggesztette tagságát a néppártban. A liberális brüsszeli Politico gúnyosan flörtölést emleget a két politikus szövetsége kapcsán. Az újság Salvininek arról az ígéretéről is beszámolt, hogy vita esetén kiáll Magyarország mellett Brüsszellel szemben.

