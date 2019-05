Több ponton összefonódik az ENSZ és a Soros-alapítvány

Az ENSZ megsérti hazánk szuverenitását és túllépi hatáskörét azzal, hogy egyik jogi biztosa a terrorizmus miatt jogerősen elítélt Ahmed H. mellé áll — jelentette ki lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője. A világszervezet beavatkozási kísérletei nem meglepőek annak fényében, hogy nagyjából félszáz jelenlegi vagy korábbi prominense tevékenykedik a Soros-hálózatban.

2019. május 4. 17:00

– Az ENSZ emberi jogi biztosa által lefolytatott vizsgálat pontos paraméterei még nem kerültek nyilvánosságra, azonban fontos leszögezni, ha a szervezet ezzel az eljárással a magyar kormány migrációs politikája miatt kíván nyomást gyakorolni hazánkra, akkor a hatalmi ágak elválasztásának elvét sem tartja tiszteletben, és túllépi hatáskörét – mondta el a Magyar Nemzetnek Párkányi Eszter annak kapcsán, hogy a nemzetközi szervezet egyik munkatársa, Fionnuala Ní Aoláin arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy eljárást kezdeményez az Ahmed H.-val – a röszkei zavargásban való részvételéért terrorizmus miatt elítélt szír férfival – kapcsolatos magyarországi bánásmód miatt.

Az Alapjogokért Központ elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy a független bíróságok döntését – az alaptörvény rendelkezései értelmében – nem lehet számonkérni a kormányon. – Újfent egy nemzetközi szervezet (emberi) jogi köntösbe bújtatott, valójában mindenféle jogalapot nélkülöző politikai támadásának vagyunk szemtanúi – tette hozzá.

Párkányi Eszter szerint az ENSZ-nek már csak a saját alapokmányában foglaltak miatt is tiszteletben kellene tartania a tagállamok szuverenitását. Ezért mind nemzetközi jogi, mind alkotmányjogi szempontból aggályos, ha az ENSZ tisztviselője kritikával illeti egy szuverén nemzetállam független bíróságának jogerős ítéletét, valamint az ítélethez vezető eljárását.

Az Alapjogokért Központ munkatársa Ahmed H. kapcsán arra is emlékeztetett, hogy aki Magyarországon a rendőrökkel szemben erőszakosan lép fel, követelve, hogy nyissák meg a határt dokumentumokkal nem rendelkező emberek előtt, a bíróság jogerős ítélete szerint is terrorcselekményt követ el.

Az ENSZ azonban nemcsak a szír terrorista védelmezésével avatkozott be Magyarország belügyeibe, tegnap például a világszervezet Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) szóvivője fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy szerinte a magyar hatóságok megtagadják az élelmet a kitoloncolásra váró migránsoktól.

A folyamatos nyomásgyakorlás, a nemzeti önazonosságukat védő országok támadása nem meglepő, hiszen például az OHCHR számos vezetője – egészen a főtitkári szintig – a Soros-hálózatban is magas tisztségekben tevékenykedik. A Tűzfalcsoport napokban közzétett összeállításából kiderül, hogy például Kate Gilmore – aki 2015 decembere óta tölti be az emberi jogi főbiztoshelyettesi tisztségét – korábban a tőzsdespekuláns egyik legfontosabb jogvédő szervezetének, az Amnesty Internationalnek volt egy évtizeden át a főtitkárhelyettese.

A főbiztosság kettővel ezelőtti vezetője, Navanethem Pillay pedig szintén egy Soros György által támogatott nőjogi szervezet, az Equa-lity Now alapító tagja.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a kezdetektől segíti a bevándorlókat Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Az említett vezetőkön kívül közel félszáz olyan magas beosztású munkatársa van a tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF), akik a szervezet honlapján megadott adatok szerint eközben, vagy korábban az ENSZ-nél is tevékenykedtek. Mark Malloch-Brown, az OSF globális igazgatótanácsának tagja korábban Kofi Annan ENSZ-főtitkár helyettese is volt, de viselte a Világbank alelnöki tisztségét is.

Michael Pan pedig különleges tanácsadóként működik a hálózat igazgatóságán, ezt megelőzően pedig az ENSZ-főtitkár hivatalában látott el hasonló feladatkört, de politikai konzultánsként is szerepelt a világszervezet jogi részlegénél, valamint az Obama-adminisztráció-ban is. Soros munkatársai között találunk olyan korábbi ENSZ-tisztségviselőket is, akik drogpolitikával, a transzneműek integrációjával, valamint klímaváltozással is foglalkoztak.

magyarnemzet.hu