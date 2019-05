Keresztezik a Frontex érdekei Salvini terveit?

Fókuszban az olasz nemzetbiztonsági érdek primátusa

Miután az EU határvédelmi ügynöksége nem képes az illegális bevándorlók Európába történő bejutásával kapcsolatban hatékonyan fellépni, a nemzetállami vezetők feladatává vált annak megfékezése.

2019. május 7. 09:47

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelművé vált, hogy a brüsszeli tervek ellentétesek a nemzetállami célokkal és az európai polgárok akaratával. Ráadásul, ha például Olaszország Matteo Salvini belügyminiszter fellépése nyomán eredményesen is tudna migrációs politikáját tekintve szigorítani (jelenleg Salviniék állnak nyerésre), ez még nem jelentené a migrációs nyomás megszűnését, legfeljebb a migráció irányát változtatná meg.

Ezzel egyes szakvélemények szerint megnőne a nyugat-afrikai, valamint a nyugat-mediterrán útvonal szerepe, ami elsősorban Ibériát, Spanyolországot érintené. Újra megnőhet a nyomás a Balkánon is, csak ázsiai, közel-keleti migránsok helyett, illetve mellett egyre nagyobb számban Afrikából érkezők jönnének – tengeren és szárazföldön civilek és emberi jogvédő szervezetek segítségével. Ami az Albánia–Görögország útvonalat illeti, albán és horvát részről már közös katonai megállapodás is született arra, hogy megakadályozzák egy újabb migrációs helyzet kialakulását (katonai együttműködéssel az albán–görög határnál, illetve az Adriai-tengeren). Megjegyzendő, hogy Salvini egyik közösségi oldalán a közelmúltban közétett egy bejegyzést, amely szerint a Földközi-tengeren változattalanul több olyan NGO-k által működtetett hajó vesztegel ugrása készen, amely korábban részt vehetett az illegális bevándorlók üzemszerű utaztatásában.

Matteo Salvini, olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes (Fotó: EPA/Daniel Dal Zennaro)

A fenti folyamattal kapcsolatosan már egyértelműen beszélhetünk a migránsbiznisz kvázi büntetőjogi fogalmáról: ennek keretében embercsempészek és álcivil NGO-k ugyanis a például hazánkat beperelő migránsok bírósági ügyeiben milliós kártérítéseket nyernek meg a bevándorlók számára, és a nem teljesen befolyás nélkül döntő nemzetközi bíróságok határozataival akár többmilliós perköltségeket vágnak zsebre. Ezek az erők mintha jelen lennének az igazságszolgáltatásban is: legutóbb, amikor a szicíliai Catania ügyésze felvetette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy a földközi-tengeri migránsmentésben részt vevő egyes nem kormányzati szervezetek együttműködnek az embercsempészekkel, azonnal vizsgálatot indított ellene az olasz Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács.

A Balkán is érintett lehet a fenti folyamatokban. Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában a nemzetközi jogvédő és migránsmentő szervezetek hálózata folyamatosan nyomást gyakorolnak a balkáni politikai vezetőkre, hogy „lazítsanak” a migrációs politikán a török–EU megállapodás tudatában is. Az utóbbi években kidolgozták a logisztikát is: pl. horvát területre érkező migránscsoportok azonnal telefonálási, értesítési lehetőséget kapnak civil szervezetek felé („riadóláncként”), hogy aztán aktivisták és „útikalauzok” segíthessék őket.

(Fotó: EPA/Miguel Paquet)

A balkáni országok politikai egységének megtörésére tett kísérletek ezt a lazítási folyamatot, az ellenállást nehezítését segítenék elő.

Összességében a fontosabb útvonalak az illegális migráció szempontjából (a Frontex szerint):

Nyugat-afrikai útvonal (nyugat-afrikai országokból induló tengeri átjáró a Kanári-szigetekre, azaz Spanyolország területére)

Nyugat-mediterrán útvonal (tengeri átjáró Észak-Afrikától Spanyolország déli partvidékéig, beleértve a Ceuta és Melilla határain át tartó szárazföldi útvonalat is)

Közép-mediterrán útvonal (tengeri átjáró Észak-Afrikából, különösen Egyiptomból és Líbiából Olaszország és Málta felé a Földközi-tenger mentén) → a legtöbb bevándorló ezen az útvonalon érkezik az embercsempészek által üzemeltetett hajókon: az olyan nem kormányzati szervezetek, mint a Save the Children, a Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) és a Sea Eye (német szervezet) migránsokat keres, és hajókat működtetnek ezen a területen, amelyek bevándorlókat hoznak Európába

Puglia és Calabria útvonal (a Törökországból és Egyiptomból érkező migránsok tengeri átjárója, akik Görögországba mennek, majd a Jón-tengeren keresztül Dél-Olaszország felé haladnak, bár 2014 októberétől a Frontex ezt a közép-mediterrán útvonal részhalmazaként osztályozza →Törökországból Olaszország felé csak 2017 végéig 160 olyan utat regisztrált az Europol, amelynek során migránsokat jachton „taxiztattak” Európába főleg Soros-civilek segítségével

Albánia–Görögország körkörös útvonal (számos illegális határátkelőhely, ahol az Albániából érkező gazdasági migránsok Görögországba szezonális munkahelyekre költöznek, bár sokan hazatérnek)

Nyugat-balkáni útvonal (szárazföldi és tengeri útvonal a görög–török ​​határtól, Macedóniától és Szerbiától Magyarországra vagy Horvátországba, leggyakrabban ázsiai bevándorlók Szíriából, Afganisztánból és Irakból, de nagy számban nyugat-balkáni országból származó migránsok is jönnek, elsősorban Koszovóból)

Kelet-mediterrán útvonal (a migránsok többnyire ázsiaiak, Törökországból Görögországon, Bulgárián vagy Cipruson keresztül az EU-ba érkező migránsok átjárója, a migránsok nagy része a nyugat-balkáni útvonalon Magyarország felé halad)

Az olasz belügyér ugyanakkor nemcsak az okok megszüntetésével, de a következményekkel is foglalkozni kényszerül. Április 23-án két bevándorló, egy marokkói és egy grúz migráns között vita merült fel Rómában a vasútállomás közelében. A vita folyamán az észak-afrikai kést húzott, és megragadta a grúzot, aki egy aranyláncon keresztet viselt. Nem volt egyértelmű, hogy konkrétan a kereszt váltotta-e ki a vitát, vagy hogy a megrántás csak a vita mellékes velejárója volt.

Matteo Salvini belügyminiszter számára ez az új késes támadás volt az alkalom, hogy az ország nagyobb biztonsága érdekében terveit bemutassa. A jövőben az olaszországi iszlám csoportosulások minden ismert találkozóhelyét szigorúbban figyelemmel kísérik és ellenőrzik. Az iszlám vallású polgárok gyülekezési pontjainak ellenőrzésével – mondta Salvini – meg kívánják akadályozni az „ártatlan polgárok” elleni bármilyen erőszakot. Németországhoz hasonlóan ugyanis 2015 szeptembere óta a késes támadások száma drámaian megugrott Olaszországban. Az olaszoknál azonban a konfrontálódásnak ez a formája hagyományosan sokkal „bevettebb”, mint Németországban, így a toleranciaküszöb is magasabb, mint az északabbi országban. De ez most már a helyi maffia (Cosa Nostra és La Famiglia) földjén is átlépte a tűréshatárt.

Az olaszországi fejlemények egyelőre tehát nem megnyugtatóak, ráadásul sajtóhírek szerint egyáltalán nem fog csökkenni a migrációs nyomás a Földközi-tenger partvidékén, legfeljebb a migráns-útvonalak változhatnak (pl. Spanyolország felé). Mindeközben az Európai Bizottság által korábban bemutatott olasz cselekvési tervében már a befogadási vállalások növelésére szólít fel, vagyis változatlan a brüsszeli presszió a tagállamokon a minél nagyobb számú migráns befogadása érdekében, ezáltal burkoltan a kvótavállalások maximalizálása vonatkozásban.

