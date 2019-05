Az ENSZ alkalmatlanságát jelzi a csaló diplomata ügye

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványában nagyjából félszáz olyan vezető beosztású tisztségviselő található, aki az ENSZ-ben dolgozott vagy dolgozik.

2019. május 10. 08:00

Képtelen megfelelni az ENSZ a saját maga által kitűzött céloknak — jelentette ki lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője, aki szerint a világszervezet működésével kapcsolatos problémákat mutatja az is, hogy hazánkban dolgozó szír diplomatája hivatalával visszaélve juttathatta családját Európába.

– Az ENSZ több mint hét évtizedes fennállása alatt éppen a létrejöttekor kitűzött célját és feladatát, a béke fenntartását és a konfliktusok megoldását volt képtelen elvégezni. Elég felidéznünk a ruandai népirtást vagy a srebrenicai mészárlást tétlenül végignéző ENSZ-békefenntartókat – fejtette ki lapunknak Párkányi Eszter, aki emlékeztetett, hogy az ENSZ menekültügyi szervezete, az UNHCR az Európai Bizottsággal közösen felel a névtelen migránskártyákat kibocsátó programért.

Az Alapjogokért Központ munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy az ENSZ-ben tavaly decemberben elfogadott migrációs paktum alapján a szervezet – a saját joganyagát is figyelmen kívül hagyva – mindenkinek jogalap nélkül is biztosítaná a menedékjogot. – A kiterjesztett értelmezés sem elég, az ENSZ egyik, hazánkban dolgozó szír diplomatája még így is úgy döntött, visszaéléssel juttatja a családját Európába – hangsúlyozta Párkányi Eszter.

Mint arról tegnap beszámoltunk, az ENSZ menekültügyi főbiztossága szegedi munkacsoportjának szír vezetője beosztását kihasználva segédkezett abban, hogy családtagjai a schengeni övezetbe jussanak.

Mazloum Samar szír diplomata több alkalommal is meghívólevél iránti kérelmet nyújtott be a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál (BMH) a családtagjainak. Ám Samar valótlan adatokat továbbított a BMH-nak, ezért a hivatal első, valamint másodfokon is elutasította a kérelmet. Információink szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal megállapította, hogy a Samar az ENSZ-nél lévő beosztását kihasználva lépett fel, és a szervezet bélyegzőjét is igénybe vette.

A szír diplomata korábban élesen bírálta Magyarországot a migrációs helyzet kezelése miatt. – Továbbra is aggódunk Magyarország korlátozó hozzáállása, valamint az irtózatos helyzet miatt, amellyel az oltalomkérőknek a tranzitzónákon kívül kell szembesülniük – hangoztatta 2016 nyarán.

