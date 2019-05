Törvénytelen a román katonasírok parcellája Úzvölgyében

A magyar katonatemetőben nyugvó katonák sírjaira emelt betonkeresztek és emlékmű törvényellenesen épültek. A kulturális minisztérium ennek nyomán vizsgálódott az ügyben, és megállapította a törvénysértéséket.

2019. május 10. 09:39

Az építkezési felügyelőség után a művelődési minisztérium is megállapította: a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata törvénytelenül hozta létre a román katonasírok parcelláját Úzvölgye magyar katonai temetőjében. Erről maga a kulturális miniszter értesítette a település polgármesterét. A május 7-én iktatott átiratában Valer Daniel-Breaz figyelmezteti Toma Constantint, hogy a román katonasírok parcelláját nem avathatják fel, amíg az önkormányzat nem teljesíti a törvényben előírtakat. Az átiratot a tárcavezető a prefektusi hivatalhoz és a Bákó megyei művelődési igazgatósághoz is eljutatta.

A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által a szerkesztőségünkbe eljuttatott dokumentum szerint a kulturális miniszter közölte a polgármesterrel: a dormánfalvi önkormányzat nem szerezte be a köztéri műemlékek bizottságának (CNMPF) jóváhagyását a román katonai parcella létrehozásához. A tárcavezető szankciót is kilátásba helyezett Toma Constantinnak, ha a 2006/120-as törvényben előírtaknak nem tesz eleget. E szerint minisztériumi jóváhagyás elmulasztása - ha nem minősül bűnügynek - 10 ezer és 20 ezer lej közötti bírsággal büntetendő.

A kulturális miniszter az átiratban részletesen felsorolja azokat az iratokat, amelyeket az önkormányzatnak be kell nyújtania a Bákó Megyei Művelődési Igazgatósághoz a román katonai parcella engedélyeztetéséhez. „A fentieket figyelembe véve, a minisztériumi jóváhagyás hiányában nincs törvényes lehetősége a köztéri műemlék felavatására” – zárul a tárcavezető által aláírt dokumentum. Mint ismert, az RMDSZ vezetői egy héttel ezelőtt felszólították a román szakhatóságokat az építkezések leállítására. Levelükben rámutattak: a magyar katonatemetőben nyugvó katonák sírjaira emelt betonkeresztek és emlékmű törvényellenesen épültek. A kulturális minisztérium ennek nyomán vizsgálódott az ügyben, és megállapította a törvénysértéséket. A Maszol korábban Korodi Attila képviselőtől arról értesült, hogy az építkezési felügyelőség szerint is jogszabályt sértettek a dormánfalviak a román katonai parcella létrehozásával. A szakhatóság ezt közölte is csütörtökön a bákói prefektúrával. „Beigazolódott, amit eddig is mondtunk: a dormánfalviak törvénytelenül építkeztek” – nyilatkozta a politikus.

Az úzvölgyi katonatemetőt Hargita megye legnagyobb és legjelentősebb első világháborús emlékhelyeként tartják számon. A temetőben 1994-ben második világháborús emlékművet is állítottak, melynél évről-évre augusztus 26-án tartanak nagyszabású megemlékezést. A Csíkszentmárton község leltárában szereplő temetőt az elmúlt években az önkormányzat forrásaiból, a magyar Honvédelmi Minisztérium és magánszemélyek adományaiból újították fel. A bekerített, székelykapuval ellátott emlékhelyen mintegy hatszáz fakeresztet állítottak. A román katonákra emlékeztető kereszteket részben a temető sétányára, részben a még meg nem jelölt magyar katonasírokra állították. Úzvölgye közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő Csíkszentmártonhoz tartozik, de a 25 kilométerre fekvő Dormánfalvához esik közelebb. A településről 2017-ben költözött el az utolsó lakos.

Kép: Betonkeresztek a magyar katonai temetőben, Úzvölgyében, Magyarország egykori keleti határánál az erdélyi Csíkszentmárton közelében 2019. április 29-én. A Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata román katonasírok parcelláját hozta létre a Székelyföld keleti határán fekvő, elnéptelenedett Úzvölgye település magyar katonai temetőjében anélkül, hogy engedélyt kért volna a temetőt fenntartó és gondozó Csíkszentmárton önkormányzatától - számolt be április 29-én a Székelyhon.ro portál. Az előkészületek részeként 52 betonkeresztet és egy szintén betonból öntött, nagyméretű ortodox keresztet állítottak a temetőben, ahol május 17-én készülnek felavatni az első és második világháborúban elesett román katonák emlékhelyét.

