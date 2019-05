Kövér: Európa sorsdöntő választás előtt áll

2019. május 10. 15:07

Sorsdöntőnek nevezte a május 26-i európai parlamenti (EP-) választást a demokrácia, valamint az identitás és az önrendelkezés megőrzése szempontjából az Országgyűlés elnöke pénteken Zalaegerszegen, a közgyűlés város napja alkalmából rendezett ünnepi ülésén.

Kövér László azt mondta, Európa sorsdöntő választás előtt áll: "arról kell döntenünk, hogy jövőnket az illegális migráció árnyékában, a demokrácia és a jogállamiság feladásával, életmódunkról lemondva, közösségeinket más hitnek és más kultúrának alávetve éljük, vagy megőrizve otthonunkat, nemzeti összetartozásunkat továbbra is magunk döntünk a sorsunkról".



Hozzátette, sokan azt mondják, hogy fogadjuk el, más népek és kultúrák "veszik át a helyünket", mert ez a történelmi szükségszerűség, és szívesen lebontanák a kerítéseket is, amelyek Magyarországot és Európát védelmezik.



"Mi azt mondjuk, ezzel ezeréves történelmünket tagadnánk meg, önmagunkat adnánk fel" - hangsúlyozta a házelnök. Kövér László kiemelte: Európa és Magyarország jövője az európai és a magyar emberek kezében van. A 2010 óta eltelt szűk évtized is megmutatta, hogy kemény munkával, és ha kell, a küzdelem vállalásával meg tudjuk fordítani a dolgok állását - közölte. Hozzátette: "Magyarországon 2010 óta nagyot és jó irányba fordult a világ", sok évtizedes problémákat sikerült feloldani. Csökkent a munkanélküliség, az államadósság, az infláció és a megélhetés számos költsége, miközben nőtt a gazdaság teljesítménye, növekedtek az átlagbérek, a nyugdíjak és emelkedett a családok támogatása. Kitért arra is, hogy a nemzet nagy lehetősége a vidék, amely egyszerre jelenti a falvak és a városok lehetőségeinek bővítését. A kormányzat ezért vállalta át Zalaegerszeg kétmilliárd forintnyi adósságát és ezért ítélt meg a zalai megyeszékhelynek a Modern városok program 3800 milliárd forintos fejlesztési forrásából 221 milliárdnyi támogatást. Ebből 59 milliárd forint már megérkezett a városba, további 2,5 milliárdot pedig infrastruktúrafejlesztésre adott a kormány. A házelnök szólt arról is, hogy Zalaegerszeg jól gazdálkodik a lehetőségekkel. A beruházások közül kiemelte a járműipari tesztpályát, amely lehetővé teszi, hogy a magyar autóipar felkészüljön a jövőre. Kövér László az Országgyűlés nevében köszönetet mondott kiemelkedő tevékenységükért a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend tanítóinak és Császár Tamásnak, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosának, akik a város napján vehették át a Pro Urbe díjat. A Sport Mecénása Díjjal elismert Zalaszám Informatika Kft. a helyi sport támogatása mellett a helyi közösség erősítéséhez is hozzájárult - mondta.



Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester köszöntőjében a zalai megyeszékhely múltjáról, történelmi és kulturális hagyományairól, valamint a jövőt érintő városépítő célokról beszélt. "Zalaegerszeg nyugalmat, biztonságot, kiszámíthatóságot jelent az itt élők számára, és közösen kell dolgozni azért, hogy a zalai megyeszékhely ne csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövő városa is legyen" - fogalmazott a városvezető.

Kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszél a zalaegerszegi közgyűlés ünnepi ülésén 2019. május 10-én

MTI/Varga György



MTI