Megbukott a PC-szóhasználat

2019. május 11. 16:09

„Letartóztatták a verekedő férfit” – adta hírül a sajtó. Sajnos a megfogalmazásban súlyos torzítás foglaltatik. A „letartóztatták” és a „férfit” szó rendben van, a „verekedő”-vel azonban irdatlan nagy problémák vannak.

Ugyanis durva hazugság.

Ősi törvényszerűség, hogy a verekedés akkor kezdődik, amikor a másik fél visszaüt. A konkrét esetben azonban ez nem történt meg. Azért mégpedig, mert egy ájult ember nem tud visszaütni.

A sajtó a hazug cím után az első bekezdésben javít.

„Letartóztatta a Járásbíróság pénteken azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt hetekben megvert három embert; mindhárman nyolc napon túl gyógyuló arccsont- és orrcsonttörést szenvedtek – közölte a Törvényszék.”

Igen. A „megvert” és a „verekedett” között jelentős a különbség.

Ám folytatódik a füllentés: „A gyanú szerint a férfi április 25-én az egyik szórakozóhelyen bántalmazott egy embert, május 3-án pedig a helyi dohányboltban támadt két emberre.”

A „gyanú”…

Ez a szóhasználat sajnos több mint gyanús. Tudniillik jó minőségű videón több ezer ember látta, hogy a TETTES a dohányboltban hátulról – azaz gyáván – leütött egy valóban „gyanútlan” embert, aki ezután ájultan esett földre.

A TETTES jól felismerhető.

Ordítozása révén a hangja alapján is azonosítható. Itt tehát a „gyanúsított” kifejezés meglehetősen hazug. Még az „alaposan gyanúsítható” változat is félrevezető – akkor is, ha ezt a szóhasználatot törvény írja elő.

Meg kell változtatni a törvényt.

Új körülmény van ugyanis: rengeteg a kamera, és sok jó minőségű videó egyértelművé teszi a bűntény és a bűnöző személyét, még a jogerős bírósági ítélet előtt. Ilyen esetben TETTES helyett „gyanúsítottról” nyeríteni súlyos hazugság.

A PC rögeszméje nem kötelezheti hazugságra sajtóterméket.

„Május 9-én” – bizony: hetekkel az első bűncselekmények elkövetése után – „elrendelték az előállítását, a gyanúsított azonban megszökött a lakcímén megjelenő rendőrök elől. A férfi személygépkocsival, teherautóval – két autót is önkényesen, a jogosult engedélye nélkül használt –, kerékpárral és stoppal menekült. A rendőrök végül aznap délután fogták el.”

Ez sok újabb bűncselekmény a beismeréssel egyenlő.

Még kevesebb tehát az ok arra, hogy „gyanúsítottról” hazudozzon a sajtó. A Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, a végzés nem végleges. A gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében fellebbezett.

Az „enyhébb” szó infantilis megfogalmazás a videó megtekintése után.

„A Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a hatóság soron kívül elrendelte a gyanúsított igazságügyi elmeorvos-szakértői vizsgálatát motiválatlan cselekménye és a vallomása alapján.”

Furcsa kísérlet.

„Motiválatlan cselekmény” – ez lehet a mentség. Tehát törvénytisztelő állampolgároknak orv támadással el lehet törni orrcsontját, arccsontját, és a bűnelkövetést meg lehet úszni azzal, hogy „motiválatlan cselekmény” volt.

Lehet, hogy nem a sajtóval van a baj.

Ez a fajta jogszolgáltatás – és nem igazságszolgáltatás – ugyanis megfélemlíti a sajtó munkatársait. Nem buták – hülyék – az újságírók, hanem félnek, valószínűleg jogosan, és ezért hazudnak „bűnöző” helyett „fiatalt”.

„Rabló” helyett „férfit”…

Így már érthető, hogy amikor Badacsonyban egy földön ájultan fekvő fiatal borászt fejbe rugdosással megöltek, akkor a sajtó azt hazudta: „dulakodás” történt… Hát igen: a földön ájultan fekve nemcsak visszaütni, hanem dulakodni sem lehet.

Növeli, ki elfödi a bajt.

Illyés veretes megfogalmazása tömören érzékelteti: veszélyes ez a fajta újságírói hamisítás. A hazug szóhasználat ugyanis kisebbíti a bűnt. Az orrcsonttörést, arccsonttörést az áldozatnak el kell viselnie a maga teljességében: a fájdalom nem enyhül.

De hiszen csak „dulakodás” történt…

Meghalt az agyonrugdosott borász – de hát minek „dulakodott”…? Elájult a hátulról leütött bolti eladó – de hát miért „verekedett”…? Megvert egy embert egy szórakozóhelyen, de a rendőrség kiengedte, pár nap múlva egy boltban törte el két másik ember orrát, arccsontjait – hát persze hogy félnek az újságírók, jogosan,

Nem a köztörvényes bűnözőt kell elmeorvoshoz vinni.

Hanem azokat, akik hisztérikusan kikényszerítették a PC-szóhasználatot, és azokat, akik a hisztériának engedve – beteges megfeleléskényszerből – törvénybe foglalták a kötelező hazudozást. És azokat a rendőröket, akik a másik ember arccsontjait eltörő bűnözőt, hogy további „motiválatlan cselekményeket” hajtson végre, kiengedték.

Az alvilág bűntársává süllyedve.

Kovács G. Tibor