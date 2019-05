Hazaárulás és orosz térnyerés Gyurcsányék idején

Hazaárulás és a lehető legnagyobb orosz térnyerés — fogalmazott lapunknak nyilatkozva Demeter Ervin egykori titokminiszter, aki a Gyurcsány-kormány kémügyének nemrég nyilvánosságra hozott iratai alapján értékelte a történteket. Az ügy lényege, hogy Gyurcsányék bolgárnak álcázott orosz titkosszolgálati szakembereket juttattak be az elhárítás épületébe, akik átvilágították a hazai tiszti állomány egy részét. A vizsgálat hazánk nemzetközi és nemzetbiztonsági érdekeit is veszélyeztette. Mindezek fényében különösen visszatetsző, hogy most a baloldal túlzott oroszbarátsággal vádolja az Orbán-kormányt.

2019. május 13. 15:51