Trump és Orbán számos témában hasonló megközelítést alkalmaz

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök a világot foglalkoztató számos nagy kérdésben teljesen hasonló megközelítést alkalmaz, ilyen a migráció, a terrorizmus, a hazafias politika és a keresztény közösségek támogatása – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter abban az interjúban, amelyet New Yorkban adott az i24 News nevű izraeli hírcsatornának közép-európai idő szerint kedd éjjel.

2019. május 15. 11:32

A műsorvezetők egyebek mellett a hétfőn Washingtonban tartott amerikai-magyar csúcstalálkozóról kérdezték a magyar diplomácia vezetőjét, aki válaszában emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok Magyarország stratégiai szövetségese, emellett legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Unió után és a második legnagyobb befektető is.

A Fehér Házban tartott egyeztetés nagyon fontos volt Magyarország számára, és egyértelműen mutatta a két vezető között működő „kémiát” – emelte ki Szijjártó Péter. A tárgyalás hangvétele barátságos és fesztelen volt, a szűk körű megbeszélés az ilyenkor szokásosnál jóval tovább tartott – hangsúlyozta.

A miniszter arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok és Magyarország ugyanazon az oldalon áll, ha arról van szó, hogy Izraelt illetően tisztességes és kiegyensúlyozott álláspontra kell helyezkedni. Úgy vélte, hogy az Európai Unió számos témában nem ilyen álláspontot foglal el, és Magyarország ilyenkor kész megtörni az egységet, és vétót emel. Szijjártó Péter példaként hozta fel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, ahol Magyarország szintén többször szembehelyezkedett a többséggel, ha az nem foglalt el kiegyensúlyozott álláspontot szerinte Izraelről. Felhívta a figyelmet annak jelentőségére is, hogy Magyarország nemrégiben kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben. Kérdésre válaszolva azt mondta, egyelőre nincs napirenden, hogy a nagykövetséget is átköltöztessék Tel-Avivból.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország Izraellel is stratégiai szövetséget és baráti kapcsolatokat ápol.

Az antiszemitizmussal szemben a zéró tolerancia politikáját alkalmazza, és „büszke is lehet ennek eredményeire”. A holokauszttagadásért Magyarországon börtön is járhat, továbbá a kormány nemcsak Magyarországon, hanem a határokon kívül is támogatja zsinagógák újjáépítését, felújítását – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Jeles bizonyítványt kaptunk Trumptól

Donald Trump, az USA elnökének személyében nagyon erős szövetségest szerzett Orbán Viktor miniszterelnök — mondják elemzők a két politikus találkozója kapcsán. Az amerikai elismerés nemzetközi szinten megerősítette a magyar kormányfő pozícióit, de a találkozóból gazdaságilag is jelentősen profitálhat Magyarország.

– A magyar nemzeti érdek legmagasabb szinten történő képviselete és a jövőbeni ideológiai szövetségépítés volt a két jelentős hozadéka Donald Trump és Orbán Viktor találkozójának, amellyel új szintre emelték a magyar–amerikai bilaterális kapcsolatokat – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője.

– A Trump-adminisztráció külpolitikai korrekciója bizonyítja: korábban elsősorban a demokrata párti vezetés politikai döntésének volt az a következménye, hogy a közép-európai térség kevesebb figyelmet kapott az USA-tól.

Orbán Viktor fogadtatása a Fehér Házban csattanós válasz az elszigetelődést vizionáló baloldalnak Fotó: Reuters

A mostani találkozósorozat – ideértve a V4 vezetőivel megvalósított kétoldalú egyeztetéseket – azonban alátámasztja, hogy az amerikai geopolitikai fókusz egyik sarokköve mostantól a Kárpát-medence és közvetlen környezete lehet – fejtette ki a politológus.

Tóth Erik szerint a szoros biztonságpolitikai szövetség garantálása, a migrációellenes közös platform építése, és a hosszú távú jó kapcsolatok ápolása mindkét fél számára komoly előnyökkel járhat.

– A találkozó időzítése Nyugat-Európa számára jelzés, a magyar kabinet számára pedig üzenetértékű. Korábban a magyar kormányfő nemzetközi elszigetelődésének látszatát építő kritikusok és ellenfelek számára a miniszterelnök Fehér Házban tett látogatása lehet az egyik végső csapás – fogalmazott az elemző.

– Kifejezetten jól sikerült Donald Trump és Orbán Viktor találkozója, mert Hans Morgenthau pragmatikus politikai filozófiája szellemében mindketten mindig azt tartják szem előtt, hogy a saját országuk számára mi a hasznos. Ebből mindketten előnyt is kovácsolnak, és így jól is járnak – mondta kérdésünkre Simon János.

A politológus álláspontja: az Amerikai Egyesült Államok számára – éppen a német és orosz háttérváltozók miatt – fontosabbá vált Közép-Európa. Ezt szavai szerint az is alátámasztja, hogy az USA elnöke korábban már több térségbeli ország vezetőjével találkozott.

– Orbán Viktor számára is fontos az amerikai kapcsolat, nemcsak politikai-­lag, hiszen a találkozónak várhatóan gazdasági következményei is lesznek. Befektetők érkezhetnek Magyarországra, és újabb beruházások indulhatnak – mutatott rá Simon János.

A szakember azt is hozzátette: a találkozó a közelgő európai uniós választás szempontjából is a legjobbkor jött Orbán Viktornak és a Fidesznek. Úgy véli, hogy elsősorban nemzetközileg erősítette meg a magyar miniszterelnök pozícióit, mert maga mögött tudhatja az USA támogatását, Orbán Viktor és a kormány politikája ugyanis egyértelmű dicséretet kapott Donald Trumptól.

– Jó, hogy Kínával kapcsolatos kérdések is előkerültek a tárgyaláson, mert a találkozóval így nagyobb terjedelemben foglalkozott a nemzetközi sajtó is – tette hozzá.

MTI - Magyar Nemzet