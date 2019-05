Briefchen für Manfred

Önnek európai politikusként még maradt a kezében eszköz azzal szemben, hogy végignézze, hogy épül ki Európa szívében egy egypárti rendszer.

„Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Gondolta volna egy éve, amikor a kormányközeli oligarcha által birtokolt Figyelő című hetilapban adott interjújában dicsérte Orbán Viktort, hogy eljöhet az idő, amikor Ön is egy lejárató rágalomkampány áldozatává válik? Sejtette akkor, hogy 2019. május 14-én a Google magyar nyelvű keresőjében az Ön nevére kiadott első három találat a magyar kormányhoz közeli portálok cikkeit adja ki arról, hogy több százezer eurót »trükközött össze« magának, és hogy luxusebédeken tervezgeti Európa migránsok által való elárasztását?

Tudta-e Ön akkor, amikor a Figyelőben méltatta Orbán Viktort, hogy pontosan mi folyik Magyarországon? Hallott Ön arról, hogy az Európai Néppárt által oly sokáig védett Orbán Viktor rendszere a legnagyobb ellenzéki pártot egy kampány közepén többmillió eurós gigabüntetéssel próbálja megszüntetni? Tudott Ön a magyar kormány lopásairól, mérhetetlen korrupciójáról és hatalmi arroganciájáról? Értesült az épülő egypártrendszerről, ahol a szabad sajtót ellehetetlenítik, az ellenzéki véleményüknek hangot adókat kirúgják, a sikeres vállalkozásokat elveszik? Észrevette, hogy a magyar kormány hogyan próbálja ellenfeleit rágalmakkal és álhírekkel lejáratni?

Frakcióvezető Úr, az a rossz hírem van, hogy ha tudta, ám úgy gondolta, hogy Önt német emberként nem érheti el, akkor tévedett. Ha pedig nem tudta, akkor most meg fogja ismerni, hogy milyen érzés egy autoriter vezető célkeresztjébe kerülni. Ha ez nem kerül az Ön politikai karrierjébe, akkor Ön győzött. De erre az Ön helyében én nem vennék mérget.

A jó hír az, hogy Önnek európai politikusként azért még mindig maradt a kezében eszköz azzal szemben, hogy végignézze, hogy épül ki Európa szívében egy egypárti rendszer, amelyben Ön egy közellenség. Ehhez persze először az kell, hogy Ön és kollégái is valóban az európai értékeket tartsák szem előtt. Értjük mi itt Magyarországon, hogy Orbán Viktor igen kezes a német ipari lobbival szemben, és ez nagy gazdasági előnyökkel kecsegtet. Én azonban attól tartok, hogy bár fontos a gazdaság, mégis nehezen lesz sikeres egy olyan Európa, amely a gazdasági érdekeket az értékek elé helyezi. Ezt pedig, attól tartok, hogy hamarosan Ön is meg fogja tanulni a saját példáján.

Mi már akkor láttuk, hogy Orbán Viktor milyen irányba lépked öles léptekkel, amikor Ön még mentegette és védte. Most is szólunk: ne remélje Frakcióvezető úr, hogy Orbán Viktor május 26. után majd visszaáll a sorba. Nem fog. Ami következik, az egy újabb és minden eddiginél durvább unióellenes kampány lesz, csak immár nem Jean-Claude Juncker, hanem Ön lesz a célpontban. A házához küldött paparazzik az első lépcsőfok, de elhiheti, lehet ennél keményebb is. Mi már megtapasztaltuk, és ha Ön továbbra is egérutakat ad a Fidesznek, ahogy tette márciusban a felfüggesztéssel, akkor Ön is meg fogja. Számíthat arra, hogy a jövőben Önt személyében fogják támadni, meg fogják bélyegezni, ki fogják plakátolni az arcát, és el fogják érni Önt az otthonában, Németországban is.

Sajnos nekünk, magyaroknak még nagyobb a tét. Nekünk az a tét, hogy a Fidesz felelőtlen politikája miatt mi kapjuk-e majd a szankciókat a nyakunkba, a mi népünk érdekei kerülnek-e majd ismét hátrányba, ha a kormány miatt Magyarország jogait felfüggesztik az Európai Unióban, és a mi orrunk előtt zárulnak majd le a határok, ha Orbán elkezdi előkészíteni országunk távozását az Unióból. Sovány lesz a vigasz, hogy mindez az egész közösségnek és egész Európának fájni fog. De szerintem még nem késő mindezt megakadályozni. Nem késő lépni sem Önnek, sem az Európai Néppártnak és Európának sem.

A Jobbik, Magyarország legerősebb demokratikus pártjaként, hisz abban, hogy a szükséges reformok megtételével az Európai Unió egy jobb, demokratikusabb és erősebb közösség lehet. De ezeknek a reformoknak értékeken kell alapulnia, és garantálnia kell, hogy egy felelőtlen rezsim ne támadhasson sem saját polgáraira, sem pedig Önre, Frakcióvezető Úr. Mi gyűlöletkampányok helyett egy ilyen programmal készülünk május 26. utánra, melyet ezúton ajánlok figyelmébe.

Tisztelettel:

Gyöngyösi Márton

Elnökhelyettes, EP-listavezető

Jobbik Magyarországért Mozgalom”