Szebellédi Zoltán: újkígyósi teremtésvédelem

A teremtésvédelem nem azt jelenti, hogy nem akarunk fejlődni. „A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak." Jobbak tudunk lenni, ha megőrizzük helyi értékeinket: Újkígyóson például az erős helyi identitást, a munka szeretetét, a felülmúlhatatlan vendégszeretet, a keresztény értékrendet.

200 esztendeje, hogy a kígyósi gányók, azaz dohánykertész ősök Szeged környéki magyar katolikus településekről idejöttek gróf Wenckheim József Antal hívó szavára és 1814. szeptember 1-jén aláírták azt az árendás (földbérleti) szerződést, amely alapján szabad bérlőként kezdték meg életüket ezen a tájékon. Újkígyós - Békés megye szívében - tíz éve kapta meg a városi címet. Szebellédi Zoltán polgármesternek tett föl kérdéseket a Gondola.

- Polgármester úr, az Ön értékrendjében az innovatív gondolkodás, a hagyományok tisztelete és az istenhit az, ami gyarapíthatja a magyar közösségeket. A városháza miket tesz azért, hogy innovatív gondolkodásra bátorítsa, serkentse újkígyós fiatal vállalkozóit?

- Újkígyósnak, mint minden településnek, nagyon sok értéke van. A mi feladatunk, hogy ezeket az értékeket megbecsüljük, ha kell, újra felfedezzük, bemutassuk. Ez például történhet a turizmus vagy más gazdasági ág területén. Ehhez helyi termékekre, szolgáltatásokra van szükség. Fontosnak tartom, hogy benne legyen a gondolkodásunkban, hogy először mindent meg kell tennünk önmagunkért, fontos az innovatív gondolkodás. Sok mindennel próbáljuk ezt a szemléletet erősíteni az újkígyósiakban, például az új vállalkozások bizonyos feltételek mellett helyi adókedvezményt kaphatnak; partnerei vagyunk a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak, amely olyan fejlesztési hitelt tud kiajánlani a vállalkozóknak, amelyeknek a kamat terhét az önkormányzat 5 évig átvállalja. Fiatal, szárnyukat bontogató vállalkozót segítettünk például abban, hogy a termékét kijuttassa egy amerikai termékbemutatóra – megmérettetésre, amelyen a termékeivel komoly eredményeket ért el. Több más vállalkozást például azzal segítettünk, hogy az általunk kibérelt média felületen biztosítottunk számukra bemutatkozási lehetőséget. Nem dúskálunk az anyagiakban, de az erőforrásainkat mindig a közösség fejlesztésére összpontosítjuk, meggyőződésünk a helyi gazdaságfejlesztés csak a helyi közösség- és társadalomfejlesztéssel együtt képzelhető el. Szorgalmazzuk és elősegítjük a helyi termelői vásár megszervezését, jó szívvel támogatjuk a nemrég alakult Ifjúsági Műhely kezdeményezését, amely által a fiatalok számára ösztönző módon igyekeznek bemutatni helyi fiatal vállalkozókat. Az önkormányzat fontosnak tartja a kapcsolatépítést, például tagjai vagyunk a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának, jó kapcsolatot ápolunk a budapesti Olasz Köztársaság Nagykövetségével, amelynek köszönhetően tavaly Újkígyóson szervezte Békés megyei közös programját a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

- Az Önök helyi egyesülete a lassú országjárás bölcseletét vallja, a vendégvárást jövedelmező üzletággá akarván fejleszteni a szélesebb térségben. Milyen már meglévő helyi kincsekre alapozhatnak?

- Önkormányzatunk kezdeményezte az Alföld Slow Egyesület létrehozását, amelyet több önkormányzat, önkormányzati turisztikai cég, intézmény és egy budapesti egyetem hozott létre. A slow mozgalom nagyon fontos értékekre mutat rá. Többek között arra, hogy a helyi értékekre figyeljünk fel, azok megőrzésére törekedjünk. Ez nagyon jól beleilleszthető a keresztény gondolkodásmódba, amely kisgyermekkoromtól végig kíséri az életemet, amit összefoglalóan teremtésvédelemnek is nevezhetünk az élet minden területén. Mai felgyorsult világunkban könnyen a fogyasztási, a növekedési kényszer körforgásába kerülhetünk, nagy a kísértés erre. A teremtésvédelem nem azt jelenti, hogy nem akarunk fejlődni. Herman E. Daly amerikai közgazdász, a nemnövekedés-elmélet egyik „atyja" ezt így foglalja össze: „A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak." Jobbak tudunk lenni, ha megőrizzük helyi értékeinket: Újkígyóson például az erős helyi identitást, a munka szeretetét, a felülmúlhatatlan vendégszeretet, a keresztény értékrendet. Ez az alap, ennek megvalósulása a már hagyományos rendezvényeinkben nyilvánul meg: a Kolbászgyúró Fesztiválban, a Galiba Napok és Kézműves Fesztiválban, a Kígyósi Adventben, a Hazaváró rendezvényben. De ugyanígy értéket képvisel a kultúrában az Ipolyi Arnold Népfőiskola kiállítása és szellemi tevékenysége; a konyhaművészetben a Yes, Chef! angolszász alapú, de „magyarul újragondolt", valamint az önkormányzat által fenntartott Park Étterem és Kávézó kígyósiasan hagyományos ízvilága; a Kígyóscsili, amely a hagyományos fűszerpaprika termelést „vadította meg" a mai igények szerint; de a sok kiváló kolbászkészítő közül a Hariba Kolbászt vagy a Pallér Böllér termékeit is megemlíthetem, amelyek méltán viszik jó hírünket a nagyvilágban ... és akkor még a fantasztikus pálinkákról nem is beszéltem. „Tovább is van, mondjam még?"

- Hogyan fejleszti ki azt a szellemi tőkét, amely Újkígyóson ipari park nyitását teszi lehetővé már középtávon?

- Én is vallom, hogy „merjünk nagyot álmodni". Figyelem a világ eseményeit, ahol tudom, fejlesztem magam. Például az elmúlt időszakban a „végtelen sok szabadidőmben" elvégeztem a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzését. Ez több szempontból értékes volt: egyrészt fel tudtam frissíteni a teológiai tudásomat (hittanári alapdiplomám van), másrészt egy újszerű gazdasági szemléletet ismerhettem meg, amelynek alapja, hogy Isten és az emberi személy méltóságát helyezi a középpontba. A munkának nagyon nagy szerepe van az ember életében: hozzájárul a teljes emberi személyiség kialakulásához, megteremti a szükséges emberi javakat, miközben Isten társteremtőivé válunk. Ezáltal egy település jövőképének is alapjává válik, hogy helyben minél több ember számára legyen munkalehetőség. Az önkormányzat ezért ugyan kisebb kockázatot vállalt, amikor hitelt vettünk fel a valamikori József-major, majd TSZ-központ megvásárlására, amelynek fejlesztésére később pályázati forrást nyertünk. 500 millió forintból iparterület alapinfrastruktúrát fejlesztünk és két temperálható csarnokot építünk, amelybe remélhetőleg megtaláljuk majd a helyi foglalkoztatást és adóbevételt is biztosító vállalkozásokat is.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Újkígyóst hogyan ragadja el e folyamat sodrása, azaz miképpen készítik elő, hogy február 14-én ne a Valentín-hisztéria öntse el a települést, hanem Bálint napot tartsanak, fölidézve az európai költőóriás, Balassi költészetét?

- Elindultunk és egyre nagyobb szorgalommal, elhatározással járunk a belső értékkeresés és a saját identitás megtalálásának és megélésének útján. Lassú folyamat ez, sok-sok akadállyal, amelyeket elsősorban mi állítunk önmagunk számára. Azt vallom, hogy egy településnek akkor van jövője, ha minél több élő közösség működik. Újkígyóson ezt erősítjük, hiszen igaznak kell lennie: „Segíts magadon, s az Isten is megsegít!"

