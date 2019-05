Karácsony professzor megint üzent

2019. május 18. 02:14

"A homofóbia, miként a kirekesztés és a gyűlöletkeltés minden formája öl, butít és nyomorba dönt. A homofóbia elleni világnap alkalmából küldöm ezt a számot Kövér Lászlónak, Gulyás Gergelynek, és mindenkinek, aki szereti.”



Ezzel a szöveggel küldte Lily Allen Fuck you (very very much) című számát a zuglói polgármester, Karácsony Gergely a házelnöknek és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.



Az ügy előzménye, hogy Kövér László szerdán egy lakossági fórumon gyakorlatilag összemosta a homoszexualitást a pedofíliával. Gulyás Gergely pedig a csütörtöki Kormányinfón pedig az alábbi választ adta újságírói érdeklődésre:



– Mi úgy gondoljuk, hogy minden gyereknek joga van egy apához és egy anyához, és nem tartjuk helyesnek, amikor egy gyermek két apával kell felnőnie. Valóban, én is úgy gondolom, hogy ez önzés azoknak a részéről, akiknek saját gyermekük nem lehet. (...) Amit én elmondtam, az nem áll éles ellentétben azzal, amit Kövér László mondott – mondta a miniszter.



Szombatra a Budapest Pride tüntetést szervezett Söpörjük ki a homofóbiát a közéletből címmel. A rendezvényt Kövér László kijelentései elleni tiltakozásul szervezi az LMBTQ szervezet.

168 óra