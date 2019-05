A fővárosban és vidéken is magas részvétel várható az uniós választáson

Magas részvételt jósolnak a lapunk által megkérdezett politológusok a május 26-i európai parlamenti választáson. Az elemzők szerint a Fidesz—KDNP lehet a voksolás legnagyobb győztese, míg a Jobbik akár szét is eshet a rossz szereplés után.

2019. május 18. 10:27

– Még a pártpreferenciáknál is nehezebb megmérni, ki veszi a fáradságot, hogy leadja a szavazatát, mégis biztosnak tűnik, hogy az idei európai választáson magasabb lesz a részvétel, mint öt éve – értékelt pénteken lapunknak Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. – A várható emelkedés oka, hogy a migrációs válság óta először szólhatnak bele a magyar választók közvetlenül is az európai politikába – fejtette ki az elemző. Mint mondta, különösen a férfiak, a városban élők és a magasabb végzettségűek érdeklődnek a részvétel iránt, azaz vidéken még a kormányoldalnak van szunnyadó tartaléka.

Mráz Ágoston Sámuel

– Ahogy 2014-ben, úgy 2019-ben is a Fidesz mellett a DK lehet a nyertes, mert ennek a két pártnak van a legnagyobb elkötelezett szavazótábora. A kormánypárt számára az a kérdés, hogy mennyivel emelkedik ötven százalék fölé az eredménye. A DK, az MSZP–Párbeszéd és a Jobbik fej fej melletti, tíz százalék körüli eredménye szimbolikus győzelem Gyurcsány Ferenc pártjának, az LMP és a Momentum pedig a küszöbön billeg – sorolta Mráz Ágoston Sámuel. Hangsúlyozta: az önkormányzati választás sokkal fontosabb lesz a pártoknak, hiszen ott jelentősen több mandátum sorsáról döntenek, mint május végén.

A szavazólapok már elkészültek. Egy hét múlva nyolcmillió állampolgár fejezheti ki idehaza a véleményét Fotó: Kurucz Árpád

– A kutatások alapján a legutóbbi EP-választáson mértnél magasabb – 35 százalék körüli – részvételi arány várható, és Budapesten, valamint vidéken is nagyobb aktivitásra számítok jövő vasárnap, mivel a Fidesz tavaly október óta mozgósít. De ebbe az irányba hat az EU egésze szempontjából nagyobb tét és az ellenzéki pártok kiélezett versenye is – jelentette ki lapunknak Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője. Szavai szerint egy negyven százalék feletti részvétel a Fidesznek akár 13 mandátumot is jelenthet.

Horn Gábor

– Az MSZP, a DK és a Jobbik sorrendje viszont nagy kérdés, ám az utóbbi számára a legnagyobb a tét, hiszen elveszíthetik a második helyüket, és akár már a választás másnapján széteshet a Jobbik. A DK azonban a radikálisan megfogalmazott üzenetével és a fegyelmezett szavazóbázisával meglepetést okozhat. Az LMP-nek és a Momentumnak a magasabb részvétel akkor kedvezhet, ha a nagyobb aktivitás Budapestre koncentrálódik. Utóbbi mandátumát leginkább a Kétfarkú Kutya pártra adott voksok veszélyeztetik, az LMP esetében pedig az a kérdés, hogy eljut-e a szavazókhoz a korábban már hátrahagyott zöld imázs újbóli zászlóra tűzése – fejtette ki Horn Gábor.

– Vidéken 38 és 45, míg a fővárosban 44 és 50 százalék között várom a részvételt az európai parlamenti választáson. Az országos átlag ötven százalék alatt marad, ami így is magas lesz az előző szavazásokhoz képest – közölte lapunkkal Simon János politológus. – Minél magasabb lesz a részvétel, az annál inkább a Fidesznek kedvez, főleg igaz ez a vidékre. Az ellenzék alacsony választási részvételben érdekelt és abban, hogy a csekély voksolási hajlandóság mellett csak a fővárosban legyenek aktívak a szavazók – tette hozzá.

Simon János

Az elemző arra számít: vidéken mindenütt győzni fog a Fidesz, míg a fővárosban sokkal szorosabb eredményt valószínűsít. – A Fidesz 13 vagy 14 mandátumot szerezhet, ez függ attól is, mennyire tudják mozgósítani a határon túli szavazókat. A DK megszoríthatja az MSZP-t, az előretörésük őszre veszélyes lehet a szocialistákra – fogalmazott. Simon János szerint őszig nem változnak a pártpreferencia-adatok, az aktivitás lesz kérdéses.

