Videó mint politikai csapásmérés

2019. május 20. 14:08

Strache bukása fölidézi a budapesti 2006-ot: akkor nem videó, hanem hangfelvétel robbant nyilvánosságra. Szeptember 17-én több médium, köztük a közszolgálati rádió tette közkinccsé az akkori miniszterelnök önleleplezését.



Május 26. óta lappangott az őszödi anyag.



A gyurcsányi beismerés súlyos alkotmánysértésről szólt: „Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz” – vallotta be a politikus.



Azaz becsapták a választókat.



Az alkotmány szerint a közérdekű adatok meghamisítása súlyos bűn. A gyurcsányi hazugságpolitika ezt tette másfél-két éven át. Így érték el, hogy 2006 tavaszán rájuk szavazzanak a külföldi kölcsönökből emelt nyugdíjakkal jól tartott nyugdíjasok.



A hazugság leleplezésének borzalmas következményei lettek.



Többek között a 2006. október 23-ai polgárverés, amikor fejmagasságban kilőtt gumitöltényekkel sérüléseket – köztük maradandó sebesüléseket – okoztak törvényesen demonstráló európai uniós polgároknak.



Strache most, lebukása után azonnal lemondott.



Budapesten akkor a liberálisok lelkes támogatásával tovább folytatódott a gyurcsányi hazugságpolitika. Egy extrém főpolgármester még ki is tüntette azokat a rendőr tábornokokat, akik vaspálcával – viperával – verették véresre a törvényesen demonstráló európai uniós polgárokat.



Brüsszel néma maradt, rábólintva a véres akcióra.



Strache esetében évekig raktározták a leleplező videót. Felhasználását időzíteni kellett, valószínűleg az EP-választások közeledése kínálta a megfelelő alkalmat: Strache bűne, hogy a nemzeti önvédelem érdekében politizált.



Ez elfogadhatatlan valakiknek.



Azoknak, akik 2017-ben megrendelték a Strache elleni karaktergyilkosságot. Mert aki védi Európát, annak mennie kell, lehetőleg megszégyenülten – így rendelkeztek Európa, a keresztény földrész elárulói.



Riasztó következtetéseket lehet levonni az esetből.



Azt mégpedig, hogy sok-sok videó van raktárazva – „betárazva” – Európa ellenségeinél. És ezek a videók bármikor előhúzhatók, átadhatók a sajtó kiválasztott orgánumainak, és a szenzáció a világhálón elterjed.



A karaktergyilkosság áldozata eltűnik a süllyesztőben.



Strache valószínűleg tudta, hogy terhelő anyag van róla raktáron, hiszen egy humorista már hónapokkal korábban megszellőztette a videó hírét. Lehet, hogy Strache fenyegető telefonokat is kapott: legyen áruló, különben leleplezik.



Strache nem hagyta magát megzsarolni.



De ehhez már közel van a logikai következtetés: másokat is levideóztak, és így raktáron van rengeteg karaktergyilkosságot szolgáló anyag. Ám ezek a „más levideózottak” hagyták magukat megzsarolni: maradni akartak a bársonyszékben, nagy jövedelemmel.



Inkább elárulják Európát.



Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat.



Miért öletik meg társadalmuk tagjait.



Zsarolva vannak: videók, lehallgatott telefonbeszélgetések várnak megjelenésre, s a nagypolitikus elveszítené bársonyszékét, jövedelmét, és emberi tekintélyét: kiderülne, hogy pitiáner bűnöző.



Ezért kinyitják a kaput a migránsáradat előtt. Elhallgattatják a migránsok által tömegesen elkövetett bűncselekményeket. Ha társadalmuk tagját gyilkolják meg terroristák, kisebbítik a bűnt, sőt az áldozatot teszik felelőssé.



Ki kell selejteznünk a zsarolható politikusokat.



El kell távolítani a közéletből azokat, akikről lejárató videók, hangfelvételek vannak raktáron. Ne engedhessenek rá társadalmukra migránstömeget, terrorista hordát, ne tegyék tönkre gyerekeink jövőjét.



Nekik nincsenek gyerekeik.



Csak saját bőrüket féltik, ezért hagyják magukra erőltetni a zsarolást: nem akarnak lebukni, nem akarnak nevetségessé, megvert politikussá válni. A törvénytisztelő embereknek azonban védekezniük kell a videóval zsarolható politikusok ellen.



Az EP-választás jó alkalom a selejtezésre.







Kovács G. Tibor