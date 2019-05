Ez a választás mindent megváltoztat Európában

Dömötör Csaba hozzátette: a tét hatalmas, hiszen a baloldal és a liberálisok ki akarják tárni Európa ka­puit.

2019. május 20. 17:32

Akár néhány száz szavazat is eldöntheti egy európai parlamenti mandátum sorsát, ezért a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy lefutottnak tekintjük a választást, és nem veszünk részt rajta — figyelmeztetett a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hozzátette: a tét hatalmas, hiszen a baloldal és a liberálisok ki akarják tárni Európa ka­puit. A politikus beszélt arról is, hogy a bevándorláspártiak szólamai hazugok, a migráció nem megoldás semmire. Ha Magyarország nem állt volna a sarkára a bevándorlási vitában, akkor most például nem beszélhetnénk arról, hogy tovább bővül az otthonteremtési program, hanem azon kellene gondolkoznunk, honnan vonjunk el pénzeket — mutatott rá Dömötör Csaba.

– A 2014-es EP-választáson ön is jelölt volt, és egy hajszállal maradt le a mandátumról. Emlékszik még, hány szavazat hiányzott?

– Ha jól emlékszem, nagyjából ötszáz. Ebben a történetben nem is én vagyok az érdekes, hanem az, hogy az LMP-s képviselő, aki végül betölthette ezt a mandátumot, gyakorlatilag minden olyan javaslatot megszavazott az EP-ben, amely káros az országnak. Ebből is látszik, hogy nincs olyan mandátum, amely ne lenne kulcsfontosságú. Most vasárnap is előfordulhat, hogy pár száz szavazat dönt egy képviselői helyről. Ezer szavazat akár két mandátumról is dönthet, ha figyelembe vesszük, hogy több ellenzéki párt kóvályog az 5 százalékos küszöb környékén.

– A kormánypártok gyakran elmondják, hogy a mostani EP-választás sorsdöntő lehet Magyarország és Európa jövője szempontjából, de kérdés, hogy a szimpatizánsaik is így gondolják-e.

– Így gondolják, mert ha nem lenne így, akkor nem mentek volna telt házzal a Fidesz fórumai az ország több mint kétszáz pontján. Én is komolyan vettem ezeket a fórumokat, 11 helyen jártam Ózdtól Gyöngyösön át Zalaapá­tiig. Azt láttam, hogy mindenki nagy lelkesedéssel várja a választást. Az utolsó napok a személyes megkeresésekről szólnak majd. Nincs az a kézfogás, amelynek ne lehetne szerepe a május 26-i győzelemben. Ezek a személyes találkozások a demokráciát is erősítik. Megadják ugyanis a közvetlen visszajelzések lehetőségét. A táborunk lelkesedése egyébként abból is jól látszik, hogy már több mint másfél millióan támogatták aláírással Orbán Viktor miniszterelnök programját.

– Milyennek látják az erőviszonyokat, várható drasztikus átrendeződés az Európai Parlamentben?

– Ez nagyban függ az Európai Néppárttól. Ha a langyos nagykoalíciós megközelítés kerekedik felül, akkor nem lesz megújulás. Ha azonban az EPP elengedi a füle mellett a liberális–zöld–szocialista szirénhangokat, és az új jobboldali pártokkal fog össze, akkor abból lehet átrendeződés. Mi ezt szeretnénk.

– Az eddigi nyilatkozatokból, gondolok itt a német CDU és a CSU vezetőire, nem ez derül ki, kategorikusan elvetik a néppárt és a hazafias, jobboldali pártok május 26. utáni szövetségét.

– Végignézve az európai példákat: ahol a jobbközép pártok tartósan együttműködtek baloldali, liberális vagy zöld­erőkkel, ott mindenhol a jobboldalnak kellett feladnia a gazdasági vagy éppen világnézeti elveit. A liberális, baloldali pártok ölelése politikai értelemben halálos, ami még egy ok arra, hogy ne ebbe az irányba menjen el az Európai Néppárt.

– Mi az oka annak, hogy a nyugat-európai jobbközép pártok egy meghatározó része hallani sem akar a jobboldal felé nyitásról?

– Ennek sokféle oka lehet. Egyrészt csábítónak tűnik az európai nagykoalíció kényelme, és az is jól látszik, hogy sokan már a liberális véleményketrec foglyai. Talán szeretnének őszintén beszélni egyes kérdésekről, de már nincs hozzá elég bátorságuk. Csakhogy az európai állampolgárok a hatalmi számításokat és a feltett kezek politikáját sem díjazzák. Kiállást és cselekvést akarnak, és erre jó okuk van: a bevándorlás kérdésében minden más szakterülettel ellentétben később nem lehet korrigálni. 2050-ig négyszázmillióval nőhet a kiindulási térségek lakosságszáma. Ha csak Európa tárja ki a kapuit, akkor jelentős részük meg fog indulni irányunkba. Szóval, amit 2015 óta láttunk, az még csak a kezdet.

– A választást követően hol lesz a Fidesz helye az európai pártcsaládokon belül?

– Azt majd a választás eldönti. A mi iránytűnk nem egy pártstruktúra irányába mutat. Mi mindig ott leszünk, ahol a leghatékonyabb módon lehet küzdeni Magyarországért. Eddig ez az Európai Néppárt volt. Szeretnénk, ha ez így is maradna, de abból nem csinálunk titkot, hogy az EPP-ben szemmel is jól látható fordulatra van szükség. Ez már nem Helmuth Kohl néppártja és nem is Wilfried Martensé. Vissza kellene térni a gyökerekhez, mert az nincs rendjén, ha a néppárti vezetők, valamint Verhofstadt és Timmermans nyilatkozatai között nem lehet különbséget tenni.

Az államtitkár szerint hiba lenne otthon maradni vasárnap Fotó: Havran Zoltán

– A kormány következetesen állítja, hogy a migráció a választás legfontosabb kérdése. A balliberális pártok ezzel szemben kampányuk középpontjába a klímaváltozást vagy a szociális kérdéseket állítják. Kinek van igaza?

– Ha valaki vitatja, hogy a migráció a legfontosabb kérdés, akkor kukkantson bele bármelyik európai ország választási kampányába. Vagy üsse fel a nyugati lapok bűnügyi rovatát, vagy nézze meg a futótűzként terjedő, külvárosokban készült netes videókat. A politikai korrektség már nem tudja elfojtani a valóságot. Ha már felhozta a klímaváltozást, az is összefügg a migrációval. A Világbank vezető közgazdásza szerint a következő évtizedekben százmillió klímamigráns megjelenése várható. A migráció kezelése azt is meghatározza, hogy mennyit szánhatunk majd a szociális és más területekre, így a családok támogatására. Ha Magyarország nem állt volna a sarkára a bevándorlási vitában, akkor most nem beszélhetnénk arról, hogy tovább bővül az otthonteremtési program, elindul a falusi csok és januárban is nőtt a minimálbér. Ha megindultak volna a betelepítések, most azon agyalhatnánk, hogy honnan teremtsük elő a szükséges pénzeket. Vagy ami rosszabb: honnan vegyük el. Nem szeretnénk ide jutni.

– A baloldal és a liberálisok a demográfiai és az ezzel összefüggő jövőbeni gazdasági problémákra pont a migrációt tartják megoldásnak.

– Szürkeállománnyal gazdagon felvértezett szakember legyen a talpán, aki akár csak egyetlen gazdasági problémát tud mondani, amit a migráció megoldott. Lehet, hogy egyes cégek szakképzett munkaerőről álmodnak, de a migrációval csak embertömegeket kapnak, szaktudás nélkül. Az Euró­pába érkező startup vállalkozók és atomtudós bevándorlók mítosza éppannyira félrevezető, mint az, hogy négyéves kislányok képével illusztrálják a bevándorlást. Miközben tudjuk, hogy az Európába ­érkező tipikus migráns középkorú férfi. Ez a migránskártyás összesítésekből is szépen kiderül.

– A politikai harc egyre ádázabb a kommunikációs térben is, a legnagyobb közösségi oldal, a Facebook cenzúrát alkalmaz, legutóbb a Mediaworks lapjainak hirdetéseit tiltották le a politikai korrektség jegyé­ben. Hová vezethet ez, és mi lehet ellene a megoldás?

– Egy hosszú vita elején vagyunk. Sokasodnak a jelek arra, hogy a digitális óriáscégek gazdasági erőfölényüket politikai erőfölénnyé akarják változtatni. Egyre többször korlátoznak jobboldali vagy bevándorlást ­ellenző csoportokat. Olaszországban sok ilyet letiltottak az elmúlt hetekben. Ez erősen kikezdheti a véleményszabadság alapjait. Brüsszelnek inkább ezen a téren kellene oroszlánkarmokat villantania, ahelyett, hogy a határvédelmi jogokat próbálja felülírni.

– Nem csak az arctalan megszólalásoknak is teret adó közösségi oldalakon harapódzott el a trágár közbeszéd. A patkányozásnak, a politikai ellenfél megalázásának mi a célja? Van erre fogékonyság a társadalomban vagy visszatetszést vált ki?

– Annak a stílusnak, amit az MSZP képviselt az elmúlt hónapokban, nincs nagy társadalmi támogatottsága. A sértegetésekre, a fenyegetésekre és a patkányozásra is ugyanaz a megfe­lelő válasz: egy masszív választási győzelem május 26-án. Egyébként senki ne dőljön be a felmérések altató duruzsolásának. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy lefutottnak tekintjük a választást. Az európai választások történetében még sohasem ért egyetlen szavazat ilyen sokat. Évek óta vitatkozunk Európa jövőjéről és a migrációról, de most először lesz lehetőségünk arra, hogy közösen döntsünk egy választáson. A kerítésbontók már elmondták, mit akarnak, most rajtunk a sor.

