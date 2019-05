Paul: Ausztriában nem kell megijedni

2019. május 21. 01:53

Paul Lendvai Bécsben élő, magyar származású újságíró szerint nagyon fontos szerepet játszik most az osztrák politikában az államfő, aki garanciát jelent a demokrácia számára.

A történtek megmutatják, milyen fontos egy köztársasági elnök- nyilatkozta az ATV Egyenes beszédben az Ausztriában kitört kormányválság kapcsán Paul Lendvai. AZ újságíró szerint bizonyos, hogy az osztrák Szabadságpárt veszíteni fog valamennyit a vasárnapi EP-választáson, de azt nem gondolja, hogy eltűnnének a politikai palettáról.

Lendvai szerint nagyon fontos szerepet játszik most az osztrák politikában Alexander van der Bellen államfő, aki kinevezésekről dönthet és akár fel is oszlathatja a parlamentet. A 75 éves, orosz-észt származású politikus Bécsben született, Tirolban nőtt fel, majd egyetemi tanár közgazdász volt- folytatta Lendvai, hozzátéve, hogy az államfő személye és az, hogy ekkora demokrata, számára a garancia arra, hogy akkor sem kellene Ausztriában megijedni, ha a jövő héten Sebastian Kurz kancellár is megbukna egy esetleges bizalmatlansági indítvány nyomán.

„Hallatlanul ügyes, roppant cinikus”

Az Orbán Viktor politikájára vonatkozó kérdésekre az újságíró elmondta: a magyar miniszterelnököt egy „hallatlanul ügyes, roppant cinikus” politikai operátornak tartja, akit az ambíciója már elvezetett a legfelső fokra és most „gyakorlatilag azt csinál, amit akar”. Úgy véli, nincs Magyarországon nyílt diktatúra, mert vannak ellenzéki pártok, ellenzéki sajtó és ha jönnek a külföldiek, azoknak ezt meg is lehet mutatni. „Ilyen erős politikai pozíciója ma Nyugat-Európában, az úgynevezett demokratikus Európában senkinek nincs”- vélekedett Paul Lendvai, hozzátéve, hogy a hübrisznek, a teljes beképzeltségnek vannak veszélyei.

Van még ideje?

56 éves Orbán Viktor és ha arra gondol, hogy az Egyesült Államokban a három legfontosabb politikai tisztséget betöltő szereplő 70 év fölötti, azt kell mondanom, hogy van neki még ideje, hogy nagy hibákat kövessen el- magyarázta az újságíró, aki azonban arra is figyelmeztetett, hogy a politikában bármi megtörténhet, hiszen Ausztriában sem gondolta senki, hogy ilyen hamar koalíciós válság lesz, sőt, ezzel szemben inkább úgy vélekedtek, hogy a következő tíz évben ez a két párt együtt fog működni és így osztják fel a hatalmat maguk között.

Lendvai egyébként ma vehette át Radnóti-díját, mivel az eredeti, márciusi ünnepségen nem tudott részt venni. Az elismerést minden évben azok kaphatják meg, akik fellépnek a rasszizmus, antiszemitizmus és a kirekesztés bármely formája ellen.

