Élményekkel nevel a bakonyi erdőrengeteg

2019. május 21. 09:00

A társaság 50 ezer hektáron gazdálkodik, óvják a természeti értékeket, törekszenek a tartamos erőgazdálkodásra, védik a Déli-, Keleti-Bakony tájegység természeti kincseit, szakmai igényességgel gazdálkodnak. Ugron Ákos Gábornak, a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának tett föl kérdéseket a Gondola.



- Vezérigazgató úr, társadalmi szerepvállalásuk elsődleges célközönsége a család, az ifjúság. Mennyire tapasztalják a valóságban is, hogy az erdő közösségépítő és nevelő hatású?



- A VERGA Zrt. az elmúlt években számos új kilátót, tanösvényt és erdei pihenőhelyet hozott létre, melyek ellenőrzése során megállapítható, hogy azok kihasználtsága folyamatos. Napjainkban egyre inkább megfigyelhető a turisztikailag feltárt erdőterületeken, hogy a természetbe látogatók, csoportosan, illetve családosan látogatnak ki, és töltik el hasznosan az időt. Tanösvényeink rendszerint az adott területre jellemző növény és állatvilágot, valamint az erdőgazdálkodás feladatait mutatják be a kirándulóknak, egyfajta oktató, nevelő szándékkal. Közjóléti létesítményeink kialakítása során törekszünk arra, hogy egy-egy nagyobb, vagy akár több kisebb társaság is hasznosan tudjon időt eltölteni pihenéssel, bográcsozással, sütögetéssel, piknikezéssel, így a kirándulóknak lehetősége van hosszabb időtöltésre egy-egy turisztikai attrakciónál. Mindezeknek köszönhetően, a kirándulóknak lehetőségük van túratapasztalataikat és élményeiket más kirándulókkal is megosztani, akár újabb és újabb úti célokat javasolni egymásnak.



- Az ajkai Hubertus Erdészeti Erdei Iskolában környezettudatos magatartásra, természetközeli életre nevelik a fiatalokat. Mekkora hangsúlyt kap az imntézményben a profitábilis erdőgazdálkodás fortélyainak oktatása?



- Napjainkban a természetközeli életre nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Erdei Iskolánkba óvodás csoportok is érkeznek, ezek a gyermekek játékos formában ismerkednek meg munkánkkal. Az általános iskolai csoportok életkoruknak megfelelően erdőpedagógiai foglalkozás keretében kapnak ismereteket az általunk végzett erdő-, és vadgazdálkodásról.

Az erdészeti munkák, mint ápolás, tisztítás, gyérítés, véghasználat, bemutatása az erdei iskolához közeli területen történik. Ha van a közelben termelés, akkor azt lehetőség szerint megmutatjuk a gyerekeknek. Felső tagozatos korosztállyal már fatömegszámítást is végzünk.

Ismereteket kapnak még a vadászatról is, a vadkárelhárítás fontosságáról, arról, hogy az egészséges erdők nevelése érdekében milyen intézkedések történnek.



- Szállodájuk vadregényes környezetben, Alsóperében nyit pihenési lehetőséget. Ezt a hotelt mennyiben használják ki arra, hogy fiatalok a szállodaszakma módszereit sajátíthassák el és gyakorolhassák?

- Ezen a területen nyitottak vagyunk arra, hogy a fiatalok kollégáinktól tanulhassák a szakma fortélyait. A környéken több oktatási intézményben folyik pincér-, szakács-, illetve szállodai szakemberképzés, ezekkel az intézményekkel jó kapcsolatot ápolunk. Az elmúlt években szakmai gyakorlatukat tölthették nálunk a fiatalok. Itt azonban el kell mondanom, hogy alsóperei szállodánk elsősorban „vadászházként" működik. Ez egy speciális szegmense a szakmának, ahol szállodai munka és élet a vadászati idényekhez, és a vadászok életritmusához alkalmazkodik. Ahogy azt említette, a ház vadregényes környezetben, az erdő közepén található, így annak megközelítése a tanulók számára megoldandó feladat.



- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassif-folyamat jelmondata. „Mint az szarvasfi anyja után rí, ha tőle eltévedt" - írta erdei élményét hasonlattá formálva a XVI. századi európai költőóriás. Vállalatukat hogyan ragadja magával az európai Balassi-folyamat sodrása, azaz milyen rendezvénnyel fejezik ki, hogy február 14. nem a Valentin-hisztéria napja, hanem Bálint nap, amelyen fölidézik a bakonyi végvárak hős alakjait?

- Természetesen Erdőgazdaságunknál is nagy hangsúly kap a hagyományok ápolása. Itt én inkább a szakmai hagyományokra gondolok, melyeket különböző rendezvényekhez csatlakozva tudunk közvetíteni a társadásom felé. Jelentős dátum számunkra március 21. az Erdők Nemzetközi Napja. Ezen a napon az erdők és a fák fontosságáról emlékezünk, emlékeznek meg világszerte. Említem még a Föld napját, április 22-e, ahol a Föld természeti környezetének megóvására hívjuk fel a figyelmet és május 10-ét, Madarak és Fák napját, amikor természetvédelem fontosságát hangsúlyozzuk. Kiemelkedő rendezvényünk még az Erdők Hete programsorozat az Országos Erdészeti Egyesülettel együttműködve, az idén szeptember 30. és október 6. között kerül megrendezésre. Minden évben más-más tematikával várjuk a gyermekeket. Ezeken a rendezvényeken Erdei Iskolánk mindig fontos szerepet vállal, hiszen az iskola egyik küldetése is ezeknek a hagyományoknak az ápolása.

M. P.

