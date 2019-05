Nemzetünk integráns részei az őshonos nemzetiségek

2019. május 21. 12:46

A magyar nemzet integráns részét alkotják a magyarországi őshonos nemzetiségek, akiknek kultúrája a magyar nemzetet és az egyetemes emberiséget egyaránt gazdagítja - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Budapesten a Pro Cultura Minoritatum Hungarie díjak átadása alkalmából.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: hisznek abban, hogy a nemzeti kultúra az emberiség "termőformája", és abban, hogy minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték. Ahogy hisznek abban is, hogy általa képviselt értékgazdagságot csak az adott nemzet adhatja az egyetemes emberiségnek.



Kiemelte: a magyar nemzetnek integráns részei a külhoni magyar közösségek és az államalkotó magyarországi őshonos nemzetiségek.



Semjén Zsolt hangsúlyozta: minden nemzetiség elsősorban önmagáért felelős, az általa képviselt értékgazdagságot rajta kívül más nem tudja megőrizni, kimunkálni és felmutatni.



Ez az értékmegőrző tevékenység jó az adott nemzetiségnek, de jó a többi nemzetiségnek is, hiszen ha egyikük értékeket hoz létre, fejlődik, gazdagodik, azzal inspirálóan hat a többi őshonos nemzetiségre is - mutatott rá a miniszterelnök-helyettes.



Jó ugyanakkor a magyar nemzet egészének is, hiszen annak értékgazdagsága a magyar és nemzetiségi közösségeinek összességéből áll, és jó az egyetemes emberiségnek is, amelynek értékgazdagságát a nemzetek sokszínűsége jelenti - fűzte hozzá. Kiemelte: ez az értékgazdagság csak akkor őrizhető meg, ha minden nemzet és minden nemzetiség megőrzi az örökségét, gazdagságát, azt kibontakoztatja, fejleszti és elérhetővé teszi mindenki számára.



Semjén Zsolt köszönetet mondott azért, hogy "csodálatos hagyománnyal és élő valósággal gazdagítanak a nemzetiségek mindannyiunkat", és fontosnak nevezte, hogy mindezek nem múzeumi relikviák, nem üvegvitrinben maradt történelmi emlékek, hanem ez az élő valóság.



A díjakat a kormányfő helyettese Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával adta át a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismeréseként.



Soltész Miklós kiemelte: 2010 óta a nemzetiségek támogatása megnégyszereződött, a kulturális területé háromszorosára bővült. Egyre több iskolát, kulturális intézményt építenek, illetve adtak át az utóbbi időszakban.



Hozzátette: egyre természetesebb, hogy a fiatalok adott esetben a saját nemzetiségi nyelvükön szavalnak, vagy táncolnak. Az, hogy idáig eljutottak és a nemzetiségüket meg tudják őrizni, szükség van azokra, akik előttük járnak, nélkülük a fiatalok hiába próbálkoznának - mutatott rá.



Kitért arra is: a magyarországi nemzetiségek egyúttal követei is nemzetüknek, és köszönet illeti őket ezért, a szomszédságpolitikában nyújtott segítségért.

MTI