A kormány célja a 15 milliós magyarság összekötése

2019-20-ban 36 ösztöndíjast küldenek a déli félteke érintett országaiba: júniusban 32-en indulnak dél-amerikai, ausztráliai, új-zélandi és dél-afrikai magyar közösségekhez, szeptemberben pedig négy egyházi ösztöndíjas kezdi meg a szolgálatát Ausztráliában.

2019. május 21. 17:26

A kormány szeretné összekötni az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő 15 milliós magyarságot. A diaszpóra magyarságát segítő programok célja, hogy új lendületet vigyenek közösségeik életébe - mondta el a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa kedden Budapesten.

Szilágyi Péter a 2019-20-as Kőrösi Csoma Sándor-program keretében júniusban a déli félteke országaiba utazó ösztöndíjasok oktatási hetének ünnepélyes megnyitóján kiemelte: a 2013-ban életre hívott program kimondottan a diaszpórában élő 2,5 milliós magyarságnak szól.



"Célunk, hogy megőrizzük" azokat az értékeket, amelyeket elődeink a diaszpórában létrehoztak, és "kiemelt figyelmet fordítsunk" a fiatalokra - jelentette ki a miniszteri biztos, hozzáfűzve: ezért szeretnék azt, hogy minél több magyarországi fiatalt tudjanak kiküldeni a diaszpóra magyarságához, és az ösztöndíjasok minél több ottani fiatalt szólítsanak meg.



Közölte, 2019-20-ban 36 ösztöndíjast küldenek a déli félteke érintett országaiba: júniusban 32-en indulnak dél-amerikai, ausztráliai, új-zélandi és dél-afrikai magyar közösségekhez, szeptemberben pedig négy egyházi ösztöndíjas kezdi meg a szolgálatát Ausztráliában.



Sok esetben nem anyagi támogatás szükséges a diaszpórában működő magyar szervezeteknek, hanem "egy segítő kéz", amelyet a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasai jelentenek - mondta el Szilágyi Péter, hozzátéve, hogy a 2018-19-es programon keresztül 170, a diaszpórában működő magyar szervezetet segítettek.



Közölte: a 2019-20-as a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor- és a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-programot március elején hirdették meg, és 620 pályázat érkezett rájuk.



A Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasainak létszáma 2013-ban még 47 volt, 2018-19-re ez a szám 140-re emelkedett, most pedig már 150 ösztöndíjast válogattak ki. Ebből a 150 emberből 20 egyházi ösztöndíjas szeptemberben kezdi meg kilenc hónapos tevékenységét különböző egyházi intézményeknél.



A miniszteri biztos újdonságként számolt be arról, hogy idén újból tudnak ösztöndíjast küldeni Argentínába, Chacóba, és Chilében is növelni tudják az ösztöndíjasok létszámát.



Szilágyi Péter kiemelte azt is, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalokat célozzák az anyanyelvi oktatási, valamint a táborozási program, és kiemelten támogatják a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget.



A miniszteri biztos a külhoni magyar állampolgársággal kapcsolatban elmondta azt is, hogy a 2018-as országgyűlési választásokon 225 471 külhoni magyar szavazott levélben.

2019. május 21.

