Brüsszel még több migránst hozna Európába

2019. május 21. 22:02

Brüsszel 170 oldalas tanulmányban próbálja bizonygatni, hogy a tömeges bevándorlás nélkül hanyatlásnak indulna a kontinens. A dokumentumot valamennyi képviselőhöz eljuttatták – írja a V4NA hírügynökség.



A bevándorláspárti dokumentumot a választási kampány kezdetén juttatták el minden képviselőhöz, melyet a Jean-Claude Juncker által vezetett Európai Bizottság rendelt meg, hogy „bizonyítsa”: a migráció nemcsak hasznos a „fejlődés” szempontjából, hanem annak hiánya egyenesen káros Európa szempontjából. Ennek következtében Brüsszel az európai jövő alapjának tartja a migrációt.



Az Európai Parlament Hivatalos Kutatószolgálata (EPRS) által készített tanulmány „Az Európán kívüliek költsége a legális migráció területén” (The cost of non-Europe in the area of legal migration) címet viseli, egyfajta ideológiai munícióként szolgálva a bevándorláspárti politikusok számára a kampányban.

Az interneten bárki számára hozzáférhető dokumentumból pontosan látszik, hogy az Európai Unió bevándorláspárti erői nem tágítanak, már-már fétisszerűen hisznek a harmadik országokból érkező migráció fontosságában

– jegyzi meg a V4NA.

A tanulmány minden egyes fejezete a bevándorlás pozitív hatásait igyekszik bizonygatni, főképp annak gazdasági aspektusában. Állításuk szerint a milliószámra érkező migránsok nélkül minden összeomolhat Európában.

Ha az EU nem fogad egyetlen nemzetközi migránst sem 2060-ig, akkor a 28 tagállam össznépessége 75 millióval (14 százalékkal) lesz kevesebb.(...) Zéró bevándorlás mellett a munkaképességű korosztály 20 százalékkal lenne alacsonyabb. Zéró bevándorlás esetén az unió 28 tagállamának össz-GDP-jének növekedése 23 százalékkal lenne kevesebb, mint a migráció mellett prognosztizált 7 milliárdos bővülés esetén

– olvasható a brüsszeli dokumentum 20. oldalán.

Brüsszel álláspontja szerint tehát nem az európai emberek, hanem a migránsok az EU gazdasági sikerének legfőbb letéteményesei, ugyanis a munkásosztály csökkenő létszáma másképp nem pótolható. A kétkezi munkásállományt pedig a harmadik, főképp muzulmán országokból érkező bevándorlókkal töltenék fel, hogy ezzel maximalizálják az általuk elvárt GDP-növekedést, és feljavítsák a kontinens demográfiai mutatóit.

A hírügynökség beszámolója szerint a dokumentum végig azt sulykolja, hogy a tömeges migráció magától értetődő és jó dolog, ezért élesen támadja azokat az országokat, akik ezt másképpen látják. Ezt írják:

A tagállamok különböző migrációs politikája aláássa az Európai Unió azon képességét, hogy bevonzza a területére harmadik országból érkező munkavállalókat. A migráció pozitívan hat a célországok gazdaságára, valamint javítja a demográfiai mutatóikat, a munkaerőpiaci számokat, és elősegíti az innovációt és a növekedést

– állítják a tanulmány 19. oldalán, majd később (23. oldal) így folytatják:

Az EU-nak egységes piaca van, ezért a szervezetnek egységesen kell eljárnia, hogy bevonzza a harmadik országból származó munkaerőt, főleg a magasan képzett munkaerőt. [...] Európai szinten kell többet tenni a migránsok munkaerő-mobilitása, a külföldi képesítésük más tagállamokban történő elfogadása és az érdekeiket szolgáló munkaközvetítésért a teljes egységes piacon.



Érdekesség, hogy még az államháztartás és költségvetés stabil helyzetét is a tömeges migrációval hozzák összefüggésbe. Mint írják (22.oldal): „Empirikusan bizonyított tény, hogy azok az országok, melyek gyorsan munkához juttatják a migránsokat, azok államháztartása stabilabb, legfőképpen hosszú távon”.

A dokumentum egésze ellentmondásoktól hemzseg, és nem vesz tudomást a valóságról, a migránsok siralmas elhelyezkedési statisztikáiról, valamint arról, hogy számos európai országban (például Görögországban vagy Spanyolországban) több millió európai ember vár arra, hogy munkához jusson. Az előbbi ország esetében a munkanélküliségi ráta 18,5 százalék, míg az utóbbinál 14 százalék.

A dokumentum teljes érvelése bevándorláspárti, más megközelítéssel nem is próbálkozik, az unió demográfiai és pénzügyi problémáit csak és kizárólag harmadik országokból származó migrációval kívánja megoldani. A 170 oldalas dolgozatban nem szerepel semmiféle alternatíva, amellyel ki lehetne váltani a tömeges bevándorlást – írja a V4NA.

Bertha László

