Kampányválság a szocialistáknál

Sorozatos kommunikációs hibák, rossz stratégiai döntések és otromba kiszólások jellemezték az MSZP eddigi kampányát, amely az EP-választás előtt napokra gyakorlatilag összeomlott.

2019. május 22. 14:37

Legutóbb Tóth Bertalan pártelnök bizonyult alkalmatlannak arra, hogy érthe­tően előadja saját kampányígéreteiket az ellenzéki EP-listavezetők vitáján. Kiszelly Zoltán politológus szerint a mára csak B kategóriás politikusokat felvonultató szocialisták májusra beárazták a vereséget, és inkább az önkormányzati választásra készülnek.

Alig egy héttel az európai parlamenti (EP-) választás előtt maga az MSZP elnöke követett el rendkívül kínos kommunikációs hibát, ezzel tovább rombolva pártja maradék tekintélyét. Tóth Bertalan az ellenzéki listavezetők vasárnapi vitáján bizonyult képtelennek arra, hogy érthetően előadja legfontosabb választási ígéreteiket, vagyis az európai minimálbért, nyugdíjat és családi pótlékot. Az egységes, európai szintű szociális juttatások helyett Tóth ugyanis azt mondta, hogy „a mi számunkra az is tétje az EP-választásnak, hogy meg tudjuk-e valósítani a szociális Európa programját: a minimális bér, a minimális nyugdíj, a minimális családi pótlék programját”. Tehát a pártelnök arról beszélt, hogy szociális Európa-programjuk bevezetése esetén minden uniós polgár a lehető legkevesebbet kapna minden juttatásból.

Pongyola és félreérthető fogalmazásával Tóth Bertalannak sikerült folytatnia az MSZP sorozatos kommuniká­ciós botrányait, aminek csúcspontja eddig az volt, amikor április végén Bangóné Borbély Ildikó lepatkányozta a Fidesz szimpatizánsait. Az általános felháborodás ellenére és Bangóné lemondatása helyett a szocialisták viszont inkább beleálltak az uszító stílusba. Kampányfőnökük, Ujhelyi István bejelentette, hogy ezentúl „patkánykormányzásnak” hívják a Fidesz kormányzását, mondván, „égjen csak rájuk a jelző”, a párt egyúttal közzétett egy olyan videót is, amiben szintén patkányokat emlegettek a Fidesz Lendvay utcai székházával kapcsolatban.

Az ellenzéki szavazók köré­ben is egyértelműen elutasított akciót négy napig próbálta mentegetni az MSZP, ám végül teljesen összeomlott a párt kommunikációs stratégiája, amikor Ujhelyi kénytelen-kelletlen bejelentette, hogy eltávolították oldalaikról a Fidesz kormányzását patkánykormányzásnak nevező posztot és videót. Igaz, a kampányfőnök még ekkor is tagadta a valóságot, mondván, nem is folytattak patkányozós kampányt, csupán „a Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és sokkoló választ”.

Ezután Kunhalmi Ágnesnek, a szocia­listák választmányi elnökének sikerült újra nevetségessé tennie magát és pártját, amikor május 1-jén, Magyarország uniós csatlakozásnak tizenötödik évfordulóján arról beszélt, hogy maga az EU ünnepli tizenötödik születésnapját.

Egyik ordító kommunikációs bakijuk arra világított rá, hogy a magyar helyesírást sem ismerik Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– A Hiller Istvánhoz hasonló formátumok ma már nincsenek az MSZP előterében, helyettük B kategóriás politikusok mennek a tévészékházba fetrengeni, tőlük pedig ennyi telik – mondta a párt permanens kommunikációs válságáról Kiszelly Zoltán politológus. A XXI. Század Intézet regionális igazgatója szerint a szocialisták nem tudnak önálló, pozitív alternatívát kínálni az embereknek, ezért próbálnak Brüsszelhez kötött ígéretekkel kampányolni.

– Ám mivel tizenkét éves kormányzásuk alatt bebizonyosodott, hogy bármit ígérnek, annak a háromszorosát szedik vissza, az emberek már ezeket sem hiszik el nekik – mondta. Kiszelly úgy értékelt: az MSZP valamennyi kutatás szerint rosszul fog szerepelni az EP-választáson, legjobb eredményük legfeljebb a jelenlegi két mandátum megtartása lehet, így a velük szövetséges Párbeszéd politikusának, Jávor Benedeknek szinte biztosan búcsúznia kell Brüsszeltől. A politológus szerint az MSZP–Párbeszéd-szövetségben már „beárazták a vereséget”, így az EP-választás nekik egyfajta kötelező gyakorlat, amin túl kell esni az őszi önkormányzati választás előtt.

– Mindenki arra vár, hogy meglegyen az EP választási eredménye, és újratárgyalhassák az önkormányzati alkukat – mondta Kiszelly Zoltán. Hozzátette: tíz százalék körüli, vagy azt alulmúló eredmény esetén Tóth Bertalan várhatóan még aznap este lemond elnöki tisztéről, ami azonban nem állítja meg az MSZP lejtmenetét.

