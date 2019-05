A Fidesz ellen is mozgósít a liberális aktivista hálózat

Rövid idő alatt 77 nemzeti, konzervatív és bevándorlásellenes Face­book-oldalt és -csoportot hallgattatott el a világ legnagyobb és legbefolyásosabb liberális aktivista hálózata, az Avaaz. A Soros György-féle nyílt társadalom megvalósítására törekvő szervezet hazánkban is aktív, már tavaly megpróbálta befolyásolni az országgyűlési választás eredményét: hirdetésekkel, Márki-Zay Péter mozgalmának és a „taktikai szavazásnak” a népszerűsítésével dolgoztak a kormánybuktatáson. Az Avaaz most sem tétlenkedik.

2019. május 23. 13:35

Példátlan mennyiségű Facebook-oldalt tiltatott le az európai parlamenti ­(EP-) kampány alatt a világ legnagyobb és legbefolyásosabb liberális aktivista hálózata, az Avaaz. A vezetőin keresztül Soros Györgyhöz köthető, New York-i székhelyű alapítvány tegnap közzétett jelentése szerint több mint ötszáz népszerű, három hónap alatt félmilliárd alkalommal megtekintett és csaknem 32 millió feliratkozóval rendelkező csoportot és híroldalt jelentett fel. A Facebook eddig a 77 legforgalmasabbat törölte közülük – jellemzően a szerkesztőik személyes profiljával együtt.

Üdvözlet a menekülteknek – a Soroshoz kötődő hálózat szerte Európában bomlasztja a nemzeti gondolatot Fotó: Europress/AFP

Az Avaaz nem is titkolja, hogy az akció­jával az „EU-ellenes”, vagyis a Brüsszelt kritizáló és a „szélsőjobboldali”, azaz a tömeges bevándorlást elutasító pártokat akarja gyengíteni az uniós választásokon. Ilyennek tekintik ­például a lengyel Jog és Igazságot, az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini Ligáját vagy éppen az angol Nigel Farage brexitpártját, csakúgy, mint a Fideszt és a ­KDNP-t. Érdemes megjegyezni, hogy a közösségi médiában folytatott boszorkányüldözéssel párhuzamosan a szervezet egy választásra buzdító kampányt is elindított Mozgalom a gyűlölet ellen címmel. Ennek célja a „szélsőjobb” előretörésének megakadályozása, mivel ez – olvasható egyebek mellett a felhívásukban – a migránsok hazaküldésével járhat, és veszélybe sodorna mindent, amiért eddig küzdöttek.

Bár az Avaaz gyakorta takarózik olyan népszerű témákkal, mint a környezetvédelem, valójában politikai érdekeket szolgál, s szándékai eléréséhez egy csaknem 52 milliós támogatói bázisra számíthat. Amint a napokban megírtuk, hazánkból több mint 62 ezren csatlakoztak a hálózathoz.

A kormányellenes tüntetésekkel sem értek célt Sorosék Fotó: Kurucz Árpád

A szervezet tehát Magyarországon is aktív, és bizonyos, hogy már tavaly kísérletet tettek az országgyűlési választás kimenetelének befolyásolására. Próbálkozásuk először a Demokratának szúrt szemet. A hetilap 2018. március 10-én számolt be az Avaaz támogatói körében végzett felméréséről, amelyben efféle kérdések szerepeltek:

„Gondol egy olyan taktikai szavazásra, amellyel megakadályoz egy nagyobb Fidesz-győzelmet (azaz egy olyan jelöltre szavaz, aki nem első választása, de a legjobban áll ahhoz, hogy megverje a Fidesz jelöltjét)? Úgy gondolja, hogy az Avaaznak kampányolnia kell Orbán Viktor/a Fidesz párt ellen a magyarországi választásokon? Gondolja, hogy az Avaaznak kampányolnia kellene olyan ellenzéki jelölt(ek) támogatására, aki(k) legyőzheti(k) a Fidesz jelöltjeit?”

Néhány nappal később kezdetét vette a kormánypártok elleni hergelés, mozgósítás. A Facebookon fizetett hirdetések jelentek meg „Budapest meg tudja Orbánt állítani – ha együtt szavazunk! Ne hagyjuk, hogy Orbán nevessen a végén!” és „A Fidesz káros az egészségünkre” szlogenekkel.

Hírleveleikben ugyanakkor a fent említett „taktikai” szavazásra buzdítottak. Április 4-én, néhány nappal a voksolás előtt „A nép vs Orbán” tárgy alatt azt írták: „adódott egy hihetetlen lehetőségünk, hogy felvegyük a harcot Orbán félelemkeltésre és korrupcióra alapuló politikájával szemben. Ha az ellenzéki szavazók összefognak, le lehet győzni a Fideszt…”

Az Avaaz ezzel nyíltan Márki-Zay Péter Rendszerváltás2018.hu oldalon közzétett „legesélyesebb” ellenzéki jelöltjeit kezdte el promózni, mondván, a hódmezővásárhelyi polgármester és társai elindítottak valamit, „ami alapjaiban rengetheti meg az Orbán-rendszert”.

„Még ha minden körzetben nem is tudjuk Orbánt megállítani, nagyon sok helyen igenis le tudjuk győzni, s így a Fidesz nem tud többséget szerezni. Ezért érdemes küzdeni” – hangsúlyozták.

A szöveg egyébként azt sugallja, hogy az Avaaz Igaz Katalin megkeresésére állt be Márki-Zay mögé. Róla azt írták: „egy eddig politikával nemigen foglalkozó, de a hazájáért felelősséget érző asszony”.

Ez aligha állhatna távolabb a valóságtól, hiszen Igaz Katalin korábban az LMP óbudai szervezetében politizált, 2010-ben a párt önkormányzati képviselőjelöltje volt, de feltűnt később a Momentum Mozgalom NOlimpia kampányában is.

A liberális hálózat az utolsó pillanatig aktív volt. Másfél nappal a választások előtt újabb körlevélben kértek pénzt, hogy abból célzott hirdetéseket tehessenek közzé.

„Orbán meg van rémülve, amit jól tesz – számos körzetben csupán néhány szavazat átbillentheti az eredményt és megakadályozhatja a Fideszt, hogy óriási többsége legyen. Ezért van ez, hogy az önök segítségével nem fogunk leállni a kampányolással. Csak néhány óránk van a szavazás végéig – járuljanak hozzá támogatásukkal, hogy teljes sebességre kapcsolhassunk az Orbán megállítását célzó hirdetéseinkkel” – írták, s feltűnő módon az e-mail végén a Soros György bőkezű támogatását élvező Helsinki Bizottságról szóló hírt ajánlottak a támogatók figyelmébe.

Ugyanez az e-mail egyébként azzal a hazugsággal kezdődik, hogy az Avaaznak – a kormány és a konzervatív vagy jobboldali sajtó állításaival szemben – nincs köze Soros Györgyhöz.

A valóságban viszont a szervezet egyik alapítója, Tom Perriello 2018 óta a milliár­dos Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatának programigazgatója, egy másik vezető, Eli Pariser pedig, aki a Soros-egyetem testvérintézményében, az amerikai Bard College-ban diplomázott, az OSF tanácsadója. Pariser az Avaaz másik társalapítójához, Ricken Patelhez hasonlóan két, Soros György által is finanszírozott szervezetnél, a J Street politikai lobbicsoportnál és a MoveOn.orgnál is dolgozott az Avaaz előtt, illetve azzal párhuzamosan. Patel mindemellett az ENSZ, valamint a Gates és a Rockefeller Alapítványok tanácsadója. A szintén avaazos Tom Pravda pedig az EU-é, míg Andrea Woodhouse a Ford Alapítvány mellett tölt be hasonló pozíciót.

Külföldön is manipuláltak A 2006-ban alapított Avaaznak mára nagy gyakorlata van a választások manipulálása terén. Köztudott, hogy például Kanadában legutóbb a billegő körzetekben a Soros Györggyel jó kapcsolatot ápoló, a milliárdos tanácsait megfogadó Justin Trudeau mellett kampányoltak. Franciaországban ugyancsak a liberálisok oldalán, Macron érdekében avatkoztak be: sms-ekkel, videóüzenetekkel, telefonhívásokkal és átragasztott plakátokkal uszítottak egyebek között a jobboldal ellen. Az Egyesült Államokban viszont kudarcot vallottak, noha mindent bevetettek Donald Trumppal és támogatóival szemben, ideértve a konzervatív sajtót is. A csalódásért az utóbbin álltak bosszút. Büszkén hirdetik magukról ugyanis, hogy ők akadályozták meg a Fox New tulajdonosának, Rupert Murdochnak az európai terjeszkedését. Komoly erőket mozgattak meg Olaszországban is. Ahogy ők fogalmaztak: a „szívüket kitették” a „szélsőjobb” előretörésének megakadályozása érdekében. Hasonlóan Magyarországhoz, „taktikai szavazásra” buzdítottak.

magyarnemzet.hu