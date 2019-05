Orbán: mindent megteszek az EPP sikeréért

Nem akarja, hogy az EPP a politikai baloldallal kösse össze a sorsát, mert ez az oldal olyan dolgokat képvisel, amelyek "tönkreteszik Európát, Németországot is". A baloldal nem feltartóztatni akarja a migrációt, hanem támogatni, és egy "európai szocializmust" javasol, amelynek az árát a németek, és kisebb mértékben a közép-európaiak is megfizetnék.

2019. május 24. 09:12

"Én mindent megteszek a néppárt sikeréért. Azt akarom, hogy az EPP nyerje az európai választást, de utána vita lesz az irányvonalról" - hangsúlyozta Orbán Viktor kormányfő a Bild című német lapnak adott interjújában.

A miniszterelnök a Bild pénteki számában kivonatosan, a hírportálján részletesen ismertetett interjúban igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy még mindig a politikai otthonának tekinti-e az Európai Néppártot (EPP), és azt mondta, az EPP-től függ, hogy a Fidesz a pártcsalád tagja marad-e, vagy másokkal köt új szövetséget.



Aláhúzta: az európai parlamenti (EP-) választás után "fájdalmas vita áll előttünk az irányvonalról".



Kiemelte: nem akarja, hogy az EPP a politikai baloldallal kösse össze a sorsát, mert ez az oldal olyan dolgokat képvisel, amelyek "tönkreteszik Európát, Németországot is". A baloldal nem feltartóztatni akarja a migrációt, hanem támogatni, és egy "európai szocializmust" javasol, amelynek az árát a németek, és kisebb mértékben a közép-európaiak is megfizetnék.



Viszont például Olaszországban Matteo Salvini belügyminiszter, a jobboldali Liga elnöke "jó munkát végez, ezért a választás utáni időben semmilyen szövetséget nem kellene kizárni" - mondta Orbán Viktor.



Ausztriáról szólva hozzáfűzte: "az osztrák belpolitikába semmilyen módon nem kívánunk beleszólni, erről az osztrák választóknak kell dönteniük".



Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnökének lemondásáról azt mondta, hogy egy politikus számára a legfontosabb az emberek bizalma, Strache pedig "elfogadhatatlan" kijelentéseket tett és emiatt elveszítette ezt a bizalmat.



A kormányfő úgy vélekedett, hogy az EPP-n belüli vita elmérgesedése a skandinávok és a Benelux-országok hibája, amelyek valójában a Fidesz kizárását akarták, az EPP vezetői pedig "túl gyengék" voltak a kezdeményezés visszautasításához. Manfred Weber ehelyett kijelentette, hogy nem akar a magyarok szavazataival az Európai Bizottság elnöke lenni.



Ez "a magyar nép, a magyar választók olyan megsértése, hogy jelöltként tarthatatlanná vált", és ezért már nem lehet támogatni - jelentette ki a kormányfő.



Hozzátette, hogy Manfred Weber "gyenge vezető", és ugyan "becsületes ember, de nem hajlandó a saját értékeiért küzdeni", hanem csupán "igazodik" és "már nem konzervatív politikus". Egyelőre nem kívánta megnevezni, hogy Manfred Weber helyett kit támogatnak majd.



Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber a plakátokon biztonságos külső határokat reklámoz, megjegyezte: jó lenne, ha Európa a magyar határőrizetet támogatná. Ezzel szemben a kerítésépítéshez egy fillért sem kapott az ország. Közölte azt is, hogy nem fogadna el Frontex-egységeket a magyar határra. Mint mondta, a Frontex oda való, ahol nem tudják megvédeni a határokat. "Mi bebizonyítottuk, hogy erre képesek vagyunk" - tette hozzá.



Kitért arra is, Magyarország gazdasági növekedése több mint 5 százalékos, adórendszere versenyképes és közelít a teljes foglalkoztatottság felé, de - mint megjegyezte - további beruházásokra van szükség, amelyeket "szívesen fogadjuk Németországból is".



A sajtószabadság helyzetéről szólva megjegyezte, hogy őt a média minden felületén élesen kritizálják. "Jó volna, ha egyszer hátszelem lenne a magyar sajtóban, mert most folyton ellenszélben haladok" - fogalmazott.



Kiemelte azt is, hogy mindig rossz Magyarországnak, ha konfliktus van Oroszország és a Nyugat között, "ezért mi a kiegyezés hívei vagyunk". A biztonság, a katonai védelem területén erőt kell mutatni, a gazdasági együttműködésről pedig tárgyalni kell - mondta.



Donald Trumpnál tett látogatásáról azt mondta: "rokonok az igazságtalanságban" az amerikai elnökkel, mivel egyikük sikereit sem ismerik el. Amerika és Magyarország ugyan "más súlycsoport, de mind a ketten sikeresek vagyunk a magunk ligájában". Az amerikai gazdaság jobban fejlődik, mint korábban, a bevándorlás témakörében szintén "mély egyetértés" van, és mindketten fellépnek annak érdekében, hogy Izraellel "fair módon bánjanak".



Soros Györggyel kapcsolatban leszögezte, hogy a vele folytatott vitának semmi köze az antiszemitizmushoz. Mint mondta, "a kaszinókapitalizmussal, az átláthatatlan finanszírozású és politikai érdekeket szolgáló NGO-kkal, a spekulánsokkal van bajunk".



Kiemelte, hogy Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia érvényes, és "a zsidó közösség talán egész Európában itt él a legnagyobb biztonságban".



Angela Merkel jövőbeli távozásáról azt mondta, ezt csak akkor hiszi, ha látja. A politikus "nagy űrt hagy maga után Európában", és mióta a úgy döntött, hogy részlegesen visszavonul, "Európában már egyáltalán nincs vezetés".



"Európának erős német kancellárra van szüksége, világos, szilárd elképzelésekkel. Ez az igazság, akár tetszik nekünk, akár nem. Angela Merkel még nem távozott, de már most hiányzik" - jelentette ki a kormányfő.



Azonban "a német-francia tengelyű Európa korszaka lejárt" - húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve: "Franciaország, Németország és a visegrádi államok - így néz ki Európa új geometriája".



A visegrádi államok politikailag, érzelmileg és gazdaságilag tartós szövetséget fognak alkotni, és "eljön majd a pillanat, amikor Németország felismeri, hogy ehhez a közép-európai csoporthoz is hozzátartozik. Ez fogja megváltoztatni az európai politikát" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Li Csan-sut, a kínai parlament, az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnökét a Karmelita kolostor teraszán 2019. május 23-án.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

MTI