Juncker: Orbán viszont Orbán marad

2019. május 24. 11:43

Obán Viktor magyar kormányfő megtagadja az Európai Uniót (EU) - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság távozó elnöke a Bild című német lapnak adott interjújában.

A kereszténydemokrata luxemburgi politikus a Bild pénteki számában kivonatosan, a hírportálján részletesen ismertetett interjúban kiemelte, hogy a kilencvenes évek közepén az "egyik legnagyobb csodálója" volt az akkor "oly bátor" Orbán Viktornak.



Arra a felvetésre, hogy a magyar miniszterelnök most kihívja, provokálja a Juncker által megtestesített EU-t, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy Orbán Viktor nem kihívja, hanem "megtagadja az EU-t", és a kettő között van különbség.



Jean-Claude Juncker nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy az Orbán Viktor által képviselt "több nemzetállam, kevesebb Brüsszel" irányvonal jelenti-e a jövőt.



Mint mondta, "egyáltalán nem is lenne már EU, ha mindenki annyira önző és nemzeti módon cselekedne, mint Orbán Viktor". Azonban az emberek nagy többsége kiáll az EU mellett, és "Orbán ezért nem fogja keresztülvinni az akaratát" - tette hozzá.



Nemmel válaszolt arra a kérdésre is, hogy Magyarország elhagyja-e az EU-t. Kifejtette, hogy a magyarok többsége a közösségben akar maradni, "Orbán viszont Orbán marad: számára mindenki ortodox baloldali szocialista, aki nem jobbra áll tőle", így "én is", ami "nevetséges".

MTI