Áder János a gödöllői Természetfilm Fesztiválon

2019. május 24. 16:19

Látogatást tett Áder János köztársasági elnök pénteken a gödöllői V. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, ahol arról beszélt, hogy a rendezvény sokkal több mint egy filmfesztivál, mert egyre terebélyesebb a kiállítótér, ahol a kisgyermekek és fiatalok számára is közérthetően megjelenítik a környezetvédelem, a fenntarthatóság vagy a víztisztaság problémáját és kézzelfoghatóan bemutatják azt, hogy lehet megóvni környezetünket.

A köztársasági elnök a filmszemle helyszíneinek megtekintése után hangsúlyozta: idén minden eddiginél többet, csaknem 1500 filmet neveztek be, ez pedig jól mutatja a gödöllői mustra egyre növekvő rangját. Példaként említette, hogy a világhírű alkotó, David Attenborough harmadik alkalommal van jelen Gödöllőn vagy saját produkcióval, vagy a részvételével készült filmmel.



Áder János szerint az a fajta szemléletformálás, ami a fesztiválon jelen lévő szakembereken, tanárokon, óvónőkön, egyetemi oktatókon keresztül megjelenik, egyre több embert vonz évről évre Gödöllőre. Megjegyezte: fesztivál három napja alatt több tízezren látogatnak a programokra, emellett idén kapcsolódnak a rendezvényhez más vidéki helyszínek is, amelyeken keresztül minden eddiginél több emberhez jut el a környezet- és természetvédelem fontosságának üzenete.



Áder János beszélt arról is, hogy az általa alapított Kék Bolygó Alapítványnak is az a feladata, hogy minél több olyan innovációt összegyűjtsön, amelyekkel megoldható például a használt autógumik vagy a műanyagok felhasználása, újrahasznosítása.



Az államfő felhívta a figyelmet arra, hogy az októberi III. Víz Világtalálkozón is jó alkalom lesz arra, hogy ne csak beszéljenek a problémákról, hanem a magyar vízipar innovatív megoldásait is bemutassák.



A gödöllői fesztivál idei kiemelt témája a víz. Hat helyszínen összesen 145 alkotást vetítenek a fesztiválon, az elsősorban gyerekeket és családokat megszólító rendezvényen a filmvetítések mellett számos kísérőprogram, valamint 65 civil és szakmai kiállító várja a közönséget.



Az ötödik alkalommal meghirdetett fesztiválon új programelem az újrahasznosítás kézműveseinek utcája, a PET-palackból készült versenyautók futama, valamint a filmes közönségtalálkozók is. Emellett több kiállítás, például a világhírű természetfotós, Máté Bence szabadtéri fotótárlata is várja az érdeklődőket.

A víz témáját feldolgozó filmekből három napon át vetítenek válogatást és látható az ifj. Lőrinci Ferenc víz alatti fotóiból összeállított kiállítás is. Emellett bemutatják azt a magyar víztisztító rendszert, amely már több katasztrófaövezetben állított elő iható vizet az ott élők számára.



A fesztivál több mint 70 szakmai és civil kiállítója szemléletformáló bemutatókkal és játékokkal, például fajfelismerővel és halsimogatóval várja majd a gyerekeket.

Kép: Áder János köztársasági elnök (b1) és Hankó Gegely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége ügyvezető igazgatója a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz kapcsolódó kiállításon 2019. május 24-én.

