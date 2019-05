Kövér László: a voksolás értékrendválasztás is lesz

"A migráció kapcsán is csak egyszer hibázhatunk, az a választás, amely előtt most állunk, erről dönt. Dönthetünk a kereszténységből kinőtt kultúránk és életformánk, szabadságunk és függetlenségünk mellett" - fogalmazott a házelnök, megjegyezve, az a szabadság, ha a saját értékeink szerint és érdekeinket követve élhetünk.

2019. május 24. 19:06

A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választás értékrendválasztás is lesz, amin dönthetünk a kereszténységből kinőtt kultúránk és életformánk, szabadságunk és függetlenségünk mellett - jelentette ki Kövér László pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máriapócson.

Az Országgyűlés elnöke a megyenapi ünnepség alkalmából a görögkatolikus kegytemplomban tartott beszédében hangsúlyozta, az államalapítás millenniuma óta eltelt két évtized újra megmutatta, hogy rombolni nagyon könnyű, így gyorsan tönkre lehet tenni az elmúlt időszak alkotó munkájának eredményét.



Kövér László beszédében kifejtette, a magyarok azt akarják, hogy saját maguk dönthessenek sorsuk felől, mert "most ez így van és azt akarjuk, hogy maradjon is így".

Emellett érdekeltek vagyunk Európa sikerében is, erre válaszként pedig azt szeretnék, hogy mindenki legyen érdekelt a magyarok sikerében is - fűzte hozzá.



"Nem akarjuk mások hibás döntéseinek következményeit viselni", ebből a szempontból sorsdöntő választás következik - rögzítette. Elmondta, egymás és Magyarország mellett kell döntenünk azért, hogy a következő generáció békében és biztonságban tudja folytatni a jövőben azt a munkát, amelyet "mi 1990-ben elkezdtünk és 2010 óta erőben, hatékonyságban és eredményekben gyarapodva napjainkban is végzünk".



Az Országgyűlés elnöke utalva az üldözött keresztények megsegítésére indított kormányzati programra azt mondta, az ország részt vállal a világ gondjainak megoldásából annak érdekében, hogy mások a saját otthonaikban találhassák meg boldogulásukat és ne kelljen útra kelniük.



A 2010 óta eltelt kilenc évvel kapcsolatban ugyanakkor leszögezte, Magyarország előre megy, mert a kormány nem a terheket, hanem a lehetőségeket szeretné növeli az ország és az emberek számára.



A magyar választópolgárok akaratának köszönhetően 2010-ben le lehetett zárni az 1990-es rendszerváltoztatást követő posztkommunizmus húszéves korszakát, 2011-ben új alaptörvény lépett életbe, új törvények születtek, az országot kormányzó politika pedig szövetségeket köt, együttműködésre törekszik az emberekkel és a közösségekkel - sorolta a házelnök.



Emlékeztetett, 2010 óta csökkent a munkanélküliség, az államadósság és az infláció, a megélhetés számos költsége, jelenleg Európában Magyarországon nő legnagyobb mértékben a nemzeti össztermék, növekedtek az átlagbérek, nőttek a nyugdíjak, emelkedett a családok és a fiatalok támogatása, illetve az állam átvállalta az önkormányzatok adósságát.



"A kormányzat nagyon jól tudja, hogy a nemzet egyik nagy lehetősége a vidéki Magyarország" - hangoztatta Kövér László megjegyezve, a főváros fejlesztése mellett eljött az idő a falvak és az olyan városok kiemelt fejlesztésére is, mint például Nyíregyháza.



A magyar emberek munkateljesítményének köszönhetően olyan helyzetben van az ország, hogy rendelkezésre áll a pénzügyi erő "minden jó és hasznos ügy állam általi támogatására" - jelentette ki.



Az Országgyűlés elnöke fontos ünnepnek nevezte a Szent László király által 1092-ben tartott szabolcsi zsinatot, majd az erről megemlékező megyenapot méltatva arról beszélt, a megyék és azok önkormányzatisága történelmi gerincét képezik a nemzet érdekeit védeni hivatott magyar államnak.



A zsinat a magyar államfejlődés fontos pillanata volt nemcsak a jogfejlődés terén, hanem lelki értelemben is, hiszen arra van szükség, hogy tudjuk, összetartozunk és ezért számítanunk kell egymásra - fogalmazott.



A házelnök az ünnepségnek otthont adó Máriapócsot olyan zarándokhelynek nevezte, ahol szavai szerint "az emberek hitben találkoznak, ahol az élet nagy kérdéseit nemcsak megfogalmazzák, hanem válaszokat is kapnak rájuk".



"Mindaz a támogatás, amivel a bazilikát és a várost segítettük az elmúlt időszakban, azt a célt szolgálta, hogy ennek a városnak és ennek a megyének, görögkatolikusoknak és mindenki másnak szebb és teljesebb élete legyen ebben az országban" - mondta Kövér László.



Az ünnepségen beszédet mondott Seszták Oszkár megyei közgyűlési elnök és Simon Miklós országgyűlési képviselő, a megyei kormányhivatal képviselői, történelmi egyházak térségi vezetői jelenlétében elismeréseket és díjakat is átadtak.

Kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (k) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máriapócson, a görögkatolikus kegytemplomban tartott megyenapi ünnepségen 2019. május 24-én.

MTI/Balázs Attila

MTI