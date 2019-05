Legalább hárman meghaltak a dunai vízi balesetben

Tizennégy ember épségben van, egyet újra kellett éleszteni, 16 emberről egyelőre nem tudni. A mentést kiterjesztették a Duna teljes, Budapest alatti magyarországi szakaszára.

Utoljára frissítve: 2019. május 30. 00:10

2019. május 29. 23:59

Hárman meghaltak, amikor két hajó összeütközött, majd az egyik felborult és elsüllyedt a Dunán a Parlamentnél szerda este - jelentette az M1 aktuális csatorna. A felborult hajó fedélzetén 34-en voltak, közülük 16-ról egyelőre nem tudnak.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI-nek annyit erősített meg, hogy a balesetnek van halálos áldozata, és több megyéből érkeztek mentőegységek.



A Hableány elnevezésű sétahajón 32, főleg távol-keleti turista utazott és a kéttagú legénység - közölte a hajó tulajdonosa, a Panorama Deck Kft az MTI-vel.



Tizennégy ember épségben van, egyet újra kellett éleszteni, 16 emberről egyelőre nem tudni. A mentést kiterjesztették a Duna teljes, Budapest alatti magyarországi szakaszára - jelentette az M1 tudósítója, aki elmondta azt is, hogy a helyszínen van Pintér Sándor belügyminiszter.

A szerdán a Dunán történt hajóbaleset következtében nagy problémákat okozhat a sodródó hajóroncs is - emelte ki Szatmári Zsolt, az Érdi Nemzetközi Katasztrófavédelmi szakbúvároktató az M1 aktuális csatorna szerda esti hírfolyamában.

A szakbúvároktató azt hangsúlyozta: a kikötőknél, a hídpilléreknek ütközve is komoly károkat okozhat a hajóroncs. Ezért minél gyorsabban be kell avatkozni.

Azt mondta: a protokoll ilyenkor az, hogy riasztják a katasztrófavédelmet, ők az önkéntes mentőszervezetet, nekik is a vízimentésre szakosodott egységeiket. Budapesten két ilyen cég van - tette hozzá.



Szatmári Zsolt szerint a mentést jelenleg nehezíti, hogy éjszaka van. Emellett a hőmérséklet és a folyási sebesség is nehezítő körülmény.

Vízügyi szóvivő: erőteljes áradás

Erőteljesen árad a Duna a fővárosban, ahol két hajó összeütközött, majd az egyik elsüllyedt szerda este - mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi



Főigazgatóság szóvivője szerda az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

A szóvivő azt mondta: a Duna pár órája újra áradni kezdett. A budapesti szakaszon is folyamatosan nő a vízszint.



Jelenleg 5 méter körüli a vízállás. A tetőzést pár nap múlva 570-580 centiméterrel várják - közölte a szóvivő.



Kép: Mentők a Duna-parton, a Pesti vigadónál 2019. május 29-én. Az éjszaka felborult egy hajó a Parlamentnél.

MTI/Mihádák Zoltán

MTI