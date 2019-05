Hajóbaleset: Őrizetben a szállodahajó kapitánya

A nyomozás során beszerzett személyi és tárgyi bizonyítékok alapján felmerült a személyre szóló megalapozott gyanú, ezért a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát a nyomozók halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 64 éves odesszai lakost - kihallgatását követően - őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.

A szerdai dunai hajóbalesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát - közölte a rendőrség csütörtök este az MTI-vel.

A BRFK közleménye szerint a fővárosban, a Margit híd magasságában a Dunán május 29-én 21 óra 5 perckor egy személyhajó és egy szállodahajó ütközött, a személyhajó drámai gyorsasággal elsüllyedt. A személyhajón a hatóságok rendelkezésére álló utaslista szerint összesen 35 ember tartózkodott, 2 ember magyar állampolgár - a hajó személyzete -, valamint 33 dél-koreai állampolgár. A balesetet követően a mentésben résztvevők hét embert kimentettek a vízből, és további hét ember holttestét találták meg - valamennyien a Koreai Köztársaság állampolgárai.



A vízi baleset körülményeinek tisztázása érdekében a BRFK igazságügyi hajózási nautikai szakértő bevonásával nyomozást rendelt el. A nyomozók szemlét tartottak, tárgyi bizonyítási eszközöket foglaltak le. A nyomozás során beszerzett személyi és tárgyi bizonyítékok alapján felmerült a személyre szóló megalapozott gyanú, ezért a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát a nyomozók halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 64 éves odesszai lakost - kihallgatását követően - őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.



A kutatásban közreműködők a 9-11 kilométer/óra sebességgel áramló vízben és Duna teljes Lánchíd alatti magyar partszakaszain továbbra is mindent megtesznek az eltűntként kezelt 21 személy felkutatása érdekében - írta a BRFK.



Dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Dunán Budapesten idegenvezetőikkel. Hajójuk - fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel - egy nagyméretű luxushajóval ütközött össze és elsüllyedt a Margit hídnál. A balesetnek eddig hét halálos áldozata van.



Az ORFK korábban azt közölte, hogy a Viking Sigyn hajó "svájci illetőségű céghez tartozik".

Nem szigorítani, hanem betartani kell a hajózási szabályokat

Solymos András csütörtökön az M1 aktuális csatornán kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, nagy szamárság lenne a szállodahajók kitiltása a belvárosból, de oda kell figyelni a hajózási szabályzat betartására.



Budapesten régen, még a csepeli kikötő megépülése előtt is a belvárosban voltak a kikötők, és a főváros rengeteg pénztől fosztaná meg magát, ha a továbbiakban nem adna erre lehetőséget - tette hozzá a hajómérnök.



Solymos András azt is mondta, hogy normális körülmények között nem indokolt a mentőmellény folyamatos viselése a hajókon, elég, hogy a mentőmellények ott vannak az előírásoknak megfelelően, és szükséghelyzetben fel lehet venni azokat, hiszen úgy vannak kitéve, hogy ha víz alá kerül a hajó, maguktól a víz felszínére bukkannak és beléjük lehet kapaszkodni.



A hajómérnök úgy vélekedett, hogy emberi hiba miatt történhetett a baleset, de részletes vizsgálatnak kell kiderítenie, ki és hol hibázott.



Ifjabb Adamkó Péter barlangi búvár arról beszélt, hogy az ipari búvárok kemény fizikai munkát végeznek, a felszerelésük 30-50 kilogramm, hogy a sodrásban "ne legyen pozitív lebegőképességük". Felszerelésük és technikájuk is más, esetükben nem a búvár hátán van a készülék, hanem a felszínről, kompresszorról kapják a levegőt, és egy másik tömlőn keresztül kommunikálni is tudnak a felszínen lévőkkel.



Szólt arról is, hogy ha a roncsban holttesteket találnak, akkor - az általa ismert protokoll szerint - először a testeket egyenként kell felhozni, és csak a végén a roncsot.



A déli Duna-szakaszon kereseik az áldozatokat

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakembereinek tapasztalatai szerint elhúzódó kutatás várható a szerdai dunai hajóbaleset után - közölte a rendőrség csütörtök délután a honlapján.

A keresést nehezíti a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása, és rosszak a látási viszonyok - írták. A közlemény szerint minél alacsonyabb a vízhőmérséklet, annál gyorsabban hűl ki az emberi test és annál később kerül a víz felszínére. A kutatás szempontjából az is meghatározó, hogy a bajba jutott ember hol esett a folyóba: amennyiben a sodorvonalban került a vízbe, akkor rövid idő alatt nagy távolságot tehet meg. Azok, akik a süllyedéskor a hajótestben rekedtek vagy az alá szorultak, csak annak kiemelését követően kerülhetnek elő.



A kutatásban közreműködők a 9-11 kilométer/órás sebességgel áramló vízben és a Duna teljes Lánchíd alatti magyar partszakaszain továbbra is mindent megtesznek az eltűnt emberek felkutatása érdekében - írták.



"A hatóságok felháborodással vegyes mélységes szomorúsággal tapasztalják, hogy miközben munkatársaik esetenként saját életük kockáztatásával is az eltűntek felkutatásán fáradoznak, addig egyes, magukat szakembernek nevezők megkérdőjelezik reagáló képességüket, elhivatottságukat, hozzáértésüket" - olvasható a közleményben.



A szerdán bekövetkezett dunai hajóbalesetben mintegy nyolc másodperc alatt elsüllyedt hajón a hatóságok rendelkezésére álló utaslista alapján 33 utas és kétfős személyzet tartózkodott. Hét embert közvetlenül a balesetet követően sikerült kimenteni a vízből, hét áldozat holttestét megtalálták a mentésben résztvevők. A hatóságok jelenleg 21 embert eltűntként keresnek a Duna teljes Lánchíd alatti magyar szakaszán.

A roncs kiemelése napokat igényelhet

Akár napok, de egy hét is eltelhet, mire kiemelhetik a szerda este a Dunába süllyedt sétahajó roncsait a búvárok - mondta Sopronyi Richárd, a Diving Island Kft. ügyvezető igazgatója csütörtökön az MTI-nek.

Az ipari búvár elmondta, a Duna jelenleg is árad, s az előrejelzések szerint ez még akár jövő keddig is így maradhat. Jelenleg a Duna vízszintje két méterrel magasabb annál a megengedett mértéknél, amiben még dolgozhatnak a szakemberek - fűzte hozzá.



A nagyon erős sodrás és víznyomás a búvárok számára életveszélyes körülményeket teremtenek, ezért ilyenkor meg sem próbálják a leereszkedést.



Többnyire egyébként egy pontonhoz rögzítik magukat a búvárok (ezért van a helyszínen a honvédség pontoneleme), majd a fenéken kúszva közelítik meg a roncsot. A látótávolság a Dunában még alacsonyabb vízállás esetén is nulla, ezért csak tapogatózni tudnak a szakemberek.



A búvárok feladata ilyenkor, hogy felmérjék a roncs pontos helyét és rögzítsék azokat a drótköteleket, amelyekkel majd kiemelik a hajótestet - mondta Sopronyi Richárd, hozzátéve, a szakemberek ilyenkor csak kívül dolgoznak, hiszen nagyon kockázatos lenne bemenni egy sérült hajóba.



A művelet sikeréhez legalább négy-öt ember munkájára van szükség, közülük csak egy fő a búvár, míg a többiek segítők, illetve irányítók.



A konkrét üggyel kapcsolatban megjegyezte, vélhetően nagyon gyorsan süllyedt a folyóba a sétahajó, így azoknak, akik nem a fedélzeten tartózkodtak, valószínűleg esélyük sem volt kijutni.



Szijjártó fogadja a dél-koreai külügyminisztert

Magyarország osztozik Dél-Korea fájdalmában és mindenben együttműködik vele - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-vel.

A tárcavezető közleményében kiemelte: megdöbbenéssel értesült a dunai hajókatasztrófáról. "Együtt érzünk a gyászolókkal, a mentést végző szakembereknek pedig sok erőt és kitartást kívánunk" - fogalmazott.



Reggel a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM) fogadták Kju Szik Chöt, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetét. A megbeszélésen a nagykövetet tájékoztatták arról, hogy pénteken Szijjártó Péter a baleset helyszínen fogadja Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminisztert, majd pedig a KKM-ben folytatják a megbeszélést.



A külügyminiszter hangsúlyozta: "osztozunk dél-koreai barátaink fájdalmában és mindenben együttműködünk velük". Az illetékes hatóságok mindent megtesznek a túlélők felderítése, a baleset okainak feltárása és a felelősök megtalálása érdekében.



A hatóságok rendelkezésére álló utaslista alapján dél-koreai és magyar állampolgárok érintettek a balesetben - áll a közleményben.



Szerda este legalább heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó a Dunán a Margit híd közelében, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba. Az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.

A KDNP együttérzését fejezte ki

Együttérzését fejezte ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a szerda esti dunai hajóbaleset áldozatainak és családtagjaiknak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kisebbik kormánypárt kiemelte: bíznak benne, hogy a sérültek mielőbb felépülnek, s hamarosan fény derül a katasztrófa okaira. A KDNP köszönetét fejezte ki az utasok mentésében résztvevőknek a megfeszített munkáért.



Pintérnél a dél-koreai nagykövet

Magyarország belügyminisztere hivatalában fogadta a Koreai Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetét, Kju Szik Chöt csütörtökön - közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel.

A közleményben azt írták, Pintér Sándor részvétét nyilvánította az elhunyt koreai állampolgárok hozzátartozóinak, majd részletes tájékoztatást adott a szerda este történt hajóbaleset ismert körülményeiről, a hatóságok megtett intézkedéseiről és a mentési-kutatási folyamatról.



A koreai nagykövet személyesen is tájékozódott a folyamatban lévő mentési-kutatási tevékenységről a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban. A közlemény szerint Kju Szik Chö azt mondta, 27 búvár érkezik a Koreai Köztársaságból Budapestre a magyar hatóságok kereső tevékenységének támogatására. Ezt a belügyminiszter köszönettel fogadta, és a Koreai Köztársaság segítségét kérte az áldozatok azonosításához.

Aknamentesítő hajó horgonyoz a Margit hídnál

A Magyar Honvédség Dunaújváros elnevezésű aknamentesítő hajója horgonyoz csütörtökön délután a budapesti Margit hídnál, a szerda esti hajóbaleset helyszínén - jelentette az MTI tudósítója a helyszínről.

A hatóságok vélhetően e vízi jármű bázisán kívánják kiépíteni azt a folyami pontont, ami segítheti az elsüllyedt kirándulóhajó kiemelését.



A területen hatósági motorcsónakok cirkálnak.



Az MTI tudósítója azt tapasztalta, hogy a Margit híd Lánchíd felőli járdáját a pesti irányból lezárták a gyalogos forgalom elől egészen a margitszigeti villamosmegállóig.



A helyszínen több dél-koreai tévéstáb követi a mentés eseményeit, illetve jelen van a nemzetközi sajtó is.

Erdő Péter részvéttárviratot küldött a szöuli érdeknek

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek táviratban fejezte ki részvétét Andrew Yeom Soo-jung bíborosnak, a Szöuli Főegyházmegye érsekének a szerda esti dunai hajóbaleset miatt, amelyben több dél-koreai állampolgár életét vesztette.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott távirat szerint Erdő Péter szomorúan értesült a koreai turistákat szállító hajó balesetének és elsüllyedésének tragikus híréről.



A bíboros osztozik az áldozatok családtagjai, a Szöuli Főegyházmegye és a Koreai Köztársaság gyászában.



"Kérem, fogadják őszinte részvétemet! Szentmisét ajánlok az áldozatok lelki üdvéért és imádkozom a sérültek gyógyulásáért, valamint a családokért, akiket ez a tragédia sújtott" - fogalmazott Erdő Péter.



Ismeretlen tettes ellen nyomoznak

Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják, mi vezethetett a szerda esti dunai hajóbalesethez - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese elmondta, hét halottat találtak és továbbra is 21 eltűntet keresnek a Duna teljes déli szakaszán.

Közölte, halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt indítottak eljárást ismeretlen tettessel szemben.



Ismertetése szerint szerda este 21.05-kor történt a baleset, az első telefonos bejelentés 10 perccel később érkezett a tevékenységirányítási központhoz arról, hogy két hajó a Margit hídnál összeütközött és emberek estek a vízbe.



Az ütközés után a Hableány nevű hajó oldalára fordult és nagyon gyorsan, hét másodperc alatt elsüllyedt. A Dunai Vízirendészeti Kapitányság első hajója 21.29 perckor érkezik a helyszínre, ekkor kezdik az "elsődleges intézkedéseket".



Az MTI kérdésre azt közölték, a Viking Sigyn hajó "svájci illetőségű céghez tartozik", kapitánya pedig ukrán állampolgár, akit már meghallgattak a balesettel kapcsolatban.



Kérik: aki látta a balesetet, azonnal jelentkezzen a rendőrségen.



Pál Adrián szerint a dunai hajóbaleset felvételein az látszik, hogy az ütközés előtt a Hableány turistahajó befordult a Viking szállodahajó elé, azt követően történt a tragédia.



A felvételeket értelmezve elmondta, a videón az látható, hogy "hegymenetnek, északnak" tart mindkét hajó, és amikor beérnek a Margit híd két pillérje közé, a Hableány "valamilyen oknál fogva" befordul a Viking elé, a Viking pedig megborítja a kishajót, amely hét másodperc alatt elsüllyed.



Elmondta, a baleset helyszínéhez érkeztek a katasztrófavédelem, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a mentők, a honvédség, az önkéntes tűzoltóegyletek, a polgárőrség és a vízügyi igazgatóság munkatársai.



Az ezredes közölte, amíg a hatóságok szakemberei a helyszínre érkeztek, addig civilek a balesethez közeli hajókról mentették a vízbe esett embereket, akiket később három kórházba szállítottak, mind könnyebb sérültek. Hozzátette: az ő kihallgatásuk is megkezdődött.



Pál Adrián azt közölte, hogy a hajóbalesetnek eddig hét halálos áldozatát találták meg, közülük kettőt azonosítottak. A kimentett hét túlélő mind dél-koreai állampolgár. A Hableány magyar kapitánya és matróza a keresettek között van.



Hozzátette: továbbra is 21 eltűnt személyt keresnek, ez most a hatóságok legfontosabb feladata. Az elsüllyedt Hableány turistahajón 35-en tartózkodtak: 22 nő, 12 férfi és egy gyermek. A kapitányon és a matrózon kívül a többiek turisták, illetve idegenvezetők.



Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese arról beszélt, hogy a Duna teljes déli szakaszán folyik az áldozatok és a lehetséges túlélők felkutatása; felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is. Elmondta, az elsüllyedt Hableányt egy tűzoltóhajó találta meg éjjel 01.08 perckor szonár segítségével.



Közölte, jelenleg egy pontonhíd kiépítése folyik, amiről a búvárok indíthatják a merülést a hajóroncshoz. A mentéshez a Műegyetem hajózási mérnökei is segítségükre vannak - tette hozzá.

Részvétet nyilvánítottak a kormánypártok

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója a kormánypártok nevében őszinte részvétét nyilvánította a Budapesten szerdán történt dunai hajóbalesetben elhunytak hozzátartozóinak.

"Borzalmas, ami a Dunán történt tegnap este" - írta közösségi oldalán Hidvéghi Balázs.



A bejegyzésben köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek és reményét fejezet ki, hogy eltűntek közül sikerül még túlélőket találni.



Heten meghaltak és 21-en eltűntek a balesetben, amelyben összeütközött két hajó szerda este Budapesten a Dunán, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba stabil állapotban.

A személyzet életét kockáztatva mentett

Meghallgatták a rendőrök a szerdán este balesetet szenvedett Hableány elnevezésű turistahajó tulajdonosait és teljes cégvezetését - mondta Tóth Mihály, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője csütörtökön az MTI-nek.

Hozzátette: a turistahajó személyzete saját életét kockáztatva részt vett a mentésben. Az elsüllyedt hajó legénysége több évtizedes tapasztalattal rendelkezett.



Naponta több ezren vesznek részt hasonló dunai városnéző programokon - mondta. Jelezte: évente több millió turista vesz részt hajós programokon Magyarországon, hasonló balesetre ebben az évszázadban nem volt példa.



Az MTI információi szerint a dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Duna budapesti szakaszán az idegenvezetőikkel, a 6 országot - köztük Magyarországot - érintő körutazásuk egyik programjaként. Legalább heten meghaltak, amikor hajójuk egy nagyméretű luxushajóval ütközött a Parlament közelében.

Részvétét fejezte ki a főpolgármester

Részvétét fejezte ki Tarlós István főpolgármester a Budapesten szerda este történt dunai hajóbaleset elszenvedőinek, az áldozatok családtagjainak, hozzátartozóinak.

A főpolgármester csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: a katasztrófa bekövetkezése óta folyamatosan és részletesen tájékozódik a mentés folyamatáról, kapcsolatban áll és konzultál a belügyminiszterrel, Budapest rendőrfőkapitányával és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével.



A fővárosi önkormányzat és a BKV ugyan nem érintett az ügyben, de a főváros a továbbiakban minden segítséget megad a hatóságoknak - tette hozzá a főpolgármester.



A Magyar Honvédség segít a mentésben

Egy vízi daru érkezett a Margit híd melletti Duna-szakaszra, a szerda esti hajóbaleset helyszínének közelébe - jelentette az MTI helyszíni tudósítója csütörtök reggel.

A tudósító elmondta, a vízen - a Margit híd pillérei között - jelenleg a katasztrófavédelem munkatársai, illetve a Magyar Honvédség és a rendőrségi tűzszerészek tanácskoznak a mentés részleteiről.



Két motorcsónakot látni. Az Országház és a híd közötti szakaszra érkezett vízi daru mellett egy hatósági hajó horgonyoz.

Az MTI tudósítója csütörtök reggel azt az információt kapta, hogy az elsüllyedt kirándulóhajó roncsainak kiemelése még néhány óráig biztosan nem kezdődik meg.



A pesti rakparton rendőrautók hosszú sora várakozik.



Legalább heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este a Budapesten, a Dunán a Margit híd közelében, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba. Az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.



Áder János, Kövér László és Orbán Viktor részvétét fejezte ki

Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki Mun Dzse Innek, a Koreai Köztársaság elnökének a Budapesten történt dunai hajóbaleset miatt, amelynek több koreai állampolgár esett áldozatául.

Az MTI-nek a Köztársasági Elnöki Hivatal által csütörtök reggel eljuttatott részvéttáviratban Áder János biztosította a koreai államfőt arról, hogy Magyarország mindent megtesz a súlyos szerencsétlenség túlélőinek felkutatásáért, a kórházba szállítottak mielőbbi gyógyulásáért.



A köztársasági elnök közölte, a magyar hatóságok alapos vizsgálatot folytatnak a baleset okainak és felelőseinek megállapítására, és ennek során készen állnak az együttműködésre a koreai szakértőkkel.



Áder János őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki a balesetben elhunytak hozzátartozóinak és az egész koreai nemzetnek.



Az államfő reményét fejezte ki, hogy sikerül még túlélőket találni.

Részvétét és együttérzését fejezte ki az Országgyűlés elnöke Mun Hi-Szangnak, a Koreai Köztársaság Nemzetgyűlése elnökének csütörtökön a Budapesten előző este történt dunai hajóbaleset miatt, amelynek több dél-koreai állampolgár esett áldozatául.

Az Országgyűlés sajtóirodája által az MTI-nek eljuttatott részvéttáviratban Kövér László a magyar Országgyűlés valamennyi tagja nevében őszinte részvétét fejezte ki a nemzetgyűlés elnökének, az érintettek családtagjainak, hozzátartozóinak, barátainak.



Biztos vagyok abban, hogy a magyar hatóságok hatékony segítséget nyújtanak a bajba jutottaknak, és mindent elkövetnek az eltűntek felkutatásáért - írta a házelnök.

Levélben fejezte ki együttérzését Orbán Viktor kormányfő Lee Nak-yeon dél-koreai miniszterelnöknek és népének a Dunán szerencsétlenül járt dél-koreai turisták tragédiája miatt; ebben biztosította őt arról, hogy a magyar hatóságok minden lehetséges erőfeszítést megtesznek a túlélők felkutatása érdekében - tájékoztatta az MTI-t csütörtök reggel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

"Gondolatainkban és imáinkban az áldozatok családtagjaival és Dél-Korea népével vagyunk ezekben a legnehezebb pillanatokban" - fogalmazott Orbán Viktor.



Pontonhídelem a helyszínen

Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd közelébe - mondta Szilágyi Zsolt ezredes, a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka csütörtök reggel a honvedelem.hu-nak.

A parancsnok elmondta, a baleset után nem sokkal parancsot kaptak, hogy mérjék fel képességeiket, pontosan mivel tudják támogatni a belügyminisztériumi és a katasztrófavédelmi szakemberek mentési munkáját.



"Az állományt riasztottuk, és létrehoztunk egy búvárcsoportot, illetve egy hajócsoportot" - mondta az ezredes. "A hajócsoport egy tűzszerész járőrhajóból és egy beépített szonárral rendelkező folyami aknamentesítőből áll: előbbit a felszíni keresés-kutatás, utóbbit pedig a hajóroncs felkutatása céljából vetettük be - fogalmazott az ezredes.



Hozzátette, miután megtalálták a hajóroncsot, a hajókat visszarendelték a hadikikötőbe.



A búvárok készenlétben állnak, feladatuk, hogy támogassák a rendőrségi és katasztrófavédelmi búvárok tevékenységét. A katonák emellett előkészítettek egy pontonhídelemet is, amelyet egy aknamentesítő hajóra kötve a Margit híd közelébe juttattak. Ez búvárplatformként szolgál majd a merülésekhez, ha szükség lenne rá - mondta.



Legalább heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este a Budapesten, a Dunán a Margit híd közelében, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba. Az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.

Megérkezett a Margitszigethez, az elsüllyedt turistahajó közelébe a Magyar Honvédség egyik hadihajója és búvárok készülnek a merülésre - hangzott el csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Közölték, értesüléseik szerint a honvédség szakemberei részt vesznek majd a 3-4 méter mélyre süllyedt Hableány felderítésében. Az M1 tudósítója gumicsónakokban búvárokat látott a Margit híd közelében.



Legalább heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este a Dunán a fővárosban és az egyik elsüllyedt. A Hableány nevű turistahajó a szakadó esőben egy szállodahajóval ütközött, amely maga alá gyűrte a kisebb hajót. A turistahajó roncsát a Margit híd pilléréhez közel, a Duna mélyén találták meg.



Az elsüllyedt, dél-koreai turistákat szállító hajó fedélzetén 35-en tartózkodtak, ebből ketten a legénységhez tartoztak. A mentésbe a rendőrök és a tűzoltók mellett a katonák is bekapcsolódtak.



Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.

ORFK: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot

Gál Kristóf hozzátette, jelenleg a kiemeléshez szükséges előmunkálatokat végzik.



Kitért arra is, az alsó rakpartokon a mentési munkálatokkal kezdődően bevezetett fogalomkorlátozást feloldották, de időszakosan korlátozásokra kell majd számítani.

Az elsüllyedt hajó, a Hableány tulajdonosa, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője, Tóth Mihály közölte, cégük is részt vesz abban a válságstábban, amelyet a baleset után állítottak fel.



Az M1 aktuális csatorna tudósítója azt jelentette, két holttestet a Rákóczi hídnál, egyet pedig az M0-s autópálya déli szakasza közelében találtak meg a vízben.



Eddig hét holttestet és hét könnyebb sérültet találtak, de az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.

75 éve nem volt ilyen súlyos hajós baleset az országban

A legutóbb 75 évvel ezelőtt volt olyan súlyos hajós baleset Magyarországon, mint amilyen szerda este történt a Margit híd közelében - mondta Horváth Imre, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára csütörtök reggel az MTI-nek.

A szakember elmondta, 75 évvel ezelőtt a Balatonon borult fel egy hajó, s akkor is többen meghaltak. Ugyanakkor a mostanihoz hasonló, de csak sérüléssel járó baleset már történt pontosan ugyanott, mint szerdán: egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze másfél évvel ezelőtt.



Az okokról azt közölte, egyértelműen emberi hiba állhatott a szerda esti baleset hátterében, hiszen ezek a hajók fel vannak szerelve műholdas helymeghatározóval, így négy méteres pontossággal meg tudják határozni a saját és a többi hajó helyzetét, illetve mozgását.



Mivel szerda este nem voltak annyira rossz látási viszonyok, akár szemmel is követni lehetett volna a másik hajó mozgását - tette hozzá.



A baleset körülményeiről Horváth Imre azt közölte, komoly sérülést szenvedhetett a kishajó, mivel nagyon gyorsan süllyedt el, feltehetően nagy sebességgel ment neki a szállódahajó.



Egy akkora vízi jármű, mint a szállodahajó 12-15 kilométer per órával tud menni, és mintegy 1000 tonnát nyom - tette hozzá.



A balest körülményeit minden részletre kiterjedően tisztázni tudják majd - mondta Horváth Imre -, hiszen a hajók mozgását egy "külső feketedoboz" rögzíti. Ez azt jelenti, hogy a közlekedési adatokat folyamatosan rávetítik egy térképre, de rögzítik a rádióforgalmat is, s így követnek minden hajót.



A főtitkár hangsúlyozta, a magyarországi előírások szigorúan szabályozzák a hajóforgalmat, de a fővárosi szakasz még éjszaka is nagyon telített, átlagosan mintegy 70 hajó közlekedik ilyenkor is. Ugyanakkor a hajózás biztonságosnak mondható, hiszen csak ritkán vannak balesetek, s olyan súlyosak, mint a szerda esti, még ritkábban.

Megtalálták a hajóroncsot

Megtalálták a szerda esti dunai hajóbalesetben elsüllyedt hajó roncsát - értesült az M1 aktuális csatorna.

A tudósító azt mondta: a roncs a Margit híd pillérétől három méterre van a Duna mélyén. Hogy mikor tudják kiemelni, azt még nem tudni.

Hét ember meghalt, miután két hajó összeütközött, majd az egyik felborult és elsüllyedt a Dunán a Parlamentnél szerda este.



Korábban az M1 arról számolt be, hogy a turistahajó egy nagyméretű luxushajóval ütközhetett össze. A nagyméretű hajó elsodorta, maga alá gyűrte a Hableány elnevezésű turistahajót, amely gyorsan elsüllyedt.



Az M1 aktuális csatornán elmondták: a helyszínen tartózkodik Pintér Sándor belügyminiszter és Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár is.



Tűzoltók a fővárosi Margit hídnál 2019. május 30-án hajnalban. Legalább heten meghaltak, amikor 29-én éjszaka egy nagyméretű luxushajó és egy turistahajó összeütközött a Dunán a Parlament közelében, majd az egyik, a Hableány felborult és elsüllyedt 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel a fedélzetén.

