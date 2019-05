Hajóbaleset: búvárok készülnek merülésre

A honvédség szakemberei részt vesznek majd a 3-4 méter mélyre süllyedt Hableány felderítésében. Az M1 tudósítója gumicsónakokban búvárokat látott a Margit híd közelében.

Megérkezett a Margitszigethez, az elsüllyedt turistahajó közelébe a Magyar Honvédség egyik hadihajója és búvárok készülnek a merülésre - hangzott el csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Közölték, értesüléseik szerint a honvédség szakemberei részt vesznek majd a 3-4 méter mélyre süllyedt Hableány felderítésében. Az M1 tudósítója gumicsónakokban búvárokat látott a Margit híd közelében.



Legalább heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este a Dunán a fővárosban és az egyik elsüllyedt. A Hableány nevű turistahajó a szakadó esőben egy szállodahajóval ütközött, amely maga alá gyűrte a kisebb hajót. A turistahajó roncsát a Margit híd pilléréhez közel, a Duna mélyén találták meg.



Az elsüllyedt, dél-koreai turistákat szállító hajó fedélzetén 35-en tartózkodtak, ebből ketten a legénységhez tartoztak. A mentésbe a rendőrök és a tűzoltók mellett a katonák is bekapcsolódtak.



Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.

ORFK: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot

Gál Kristóf hozzátette, jelenleg a kiemeléshez szükséges előmunkálatokat végzik.



Kitért arra is, az alsó rakpartokon a mentési munkálatokkal kezdődően bevezetett fogalomkorlátozást feloldották, de időszakosan korlátozásokra kell majd számítani.

Az elsüllyedt hajó, a Hableány tulajdonosa, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője, Tóth Mihály közölte, cégük is részt vesz abban a válságstábban, amelyet a baleset után állítottak fel.



Az M1 aktuális csatorna tudósítója azt jelentette, két holttestet a Rákóczi hídnál, egyet pedig az M0-s autópálya déli szakasza közelében találtak meg a vízben.



Eddig hét holttestet és hét könnyebb sérültet találtak, de az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.

75 éve nem volt ilyen súlyos hajós baleset az országban

A legutóbb 75 évvel ezelőtt volt olyan súlyos hajós baleset Magyarországon, mint amilyen szerda este történt a Margit híd közelében - mondta Horváth Imre, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára csütörtök reggel az MTI-nek.

A szakember elmondta, 75 évvel ezelőtt a Balatonon borult fel egy hajó, s akkor is többen meghaltak. Ugyanakkor a mostanihoz hasonló, de csak sérüléssel járó baleset már történt pontosan ugyanott, mint szerdán: egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze másfél évvel ezelőtt.



Az okokról azt közölte, egyértelműen emberi hiba állhatott a szerda esti baleset hátterében, hiszen ezek a hajók fel vannak szerelve műholdas helymeghatározóval, így négy méteres pontossággal meg tudják határozni a saját és a többi hajó helyzetét, illetve mozgását.



Mivel szerda este nem voltak annyira rossz látási viszonyok, akár szemmel is követni lehetett volna a másik hajó mozgását - tette hozzá.



A baleset körülményeiről Horváth Imre azt közölte, komoly sérülést szenvedhetett a kishajó, mivel nagyon gyorsan süllyedt el, feltehetően nagy sebességgel ment neki a szállódahajó.



Egy akkora vízi jármű, mint a szállodahajó 12-15 kilométer per órával tud menni, és mintegy 1000 tonnát nyom - tette hozzá.



A balest körülményeit minden részletre kiterjedően tisztázni tudják majd - mondta Horváth Imre -, hiszen a hajók mozgását egy "külső feketedoboz" rögzíti. Ez azt jelenti, hogy a közlekedési adatokat folyamatosan rávetítik egy térképre, de rögzítik a rádióforgalmat is, s így követnek minden hajót.



A főtitkár hangsúlyozta, a magyarországi előírások szigorúan szabályozzák a hajóforgalmat, de a fővárosi szakasz még éjszaka is nagyon telített, átlagosan mintegy 70 hajó közlekedik ilyenkor is. Ugyanakkor a hajózás biztonságosnak mondható, hiszen csak ritkán vannak balesetek, s olyan súlyosak, mint a szerda esti, még ritkábban.

Tűzoltók a fővárosi Margit hídnál 2019. május 30-án hajnalban. Legalább heten meghaltak, amikor 29-én éjszaka egy nagyméretű luxushajó és egy turistahajó összeütközött a Dunán a Parlament közelében, majd az egyik, a Hableány felborult és elsüllyedt 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel a fedélzetén.

