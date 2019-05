A magyar GDP növekedett a legnagyobb mértékben Európában

A kormány tisztában van azokkal a veszélyekkel, amelyeket a nyugat-európai növekedés lassulása jelent, ezért várhatóan két hét múlva döntést hoz a kabinet egy gazdaságvédelmi akciótervről.

Utoljára frissítve: 2019. május 30. 11:44

2019. május 30. 11:40

A tervek szerint július 12-én fogadhatja el az Országgyűlés a jövő évi költségvetést, amelyet június 4-én terjesztenek a Ház elé - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság első negyedéves bővülése az EU-s tagállamoké közül a legjobb volt, 5,3 százalék, ami optimizmusra ad okot. Értékelése szerint sikerült bebizonyítani, hogy a német gazdasági növekedés lassulása nem feltétlenül hat közvetlenül a magyar gazdaságra.



Jelezte ugyanakkor, hogy a kormány tisztában van azokkal a veszélyekkel, amelyeket a nyugat-európai növekedés lassulása jelent, ezért várhatóan két hét múlva döntést hoz a kabinet egy gazdaságvédelmi akciótervről. Erről Varga Mihály pénzügyminiszterrel tájékoztatnak majd a következő kormányinfón.



A miniszter beszélt a bérfejlesztési programok folytatásáról is, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a fegyelmezett, konzervatív költségvetési politika az ország gazdasági sikereinek záloga, vagyis a kormány csak azon keretek között tud mozogni, amelyeket a gazdaság teljesítőképessége megenged.



Kérdésre közölte azt is, az első negyedéves növekedési adat biztató abból a szempontból, hogy tartható lesz a kormány éves növekedési prognózisa.



Egy másik felvetésre tudatta azt is, hogy a BMW tájékoztatása szerint a német autóipar visszaesése semmilyen formában nem érinti a cég debreceni beruházását.



A Miniszterelnökség vezetője megerősítette továbbá, hogy a családvédelmi akciótervnek az erre az évre ígért öt pontja hatályba fog lépni július 1-jén.



A miniszter az ezzel kapcsolatos brüsszeli vitáról azt mondta: a szokásoknak megfelelően fordultak Brüsszelhez - ahogyan a csoknál is tették korábban -, és egy előzetes támogató levelet kértek, ám azt nem kapták meg, az európai bizottsági bürokrácia a tiltott állami támogatás veszélyével fenyegetett.



Később azonban - folytatta - a kormány szóbeli garanciát kapott arra, hogy az Európai Bizottság nem fog eljárást indítani a babaváró hitel miatt.



A politikus megjegyezte, ha a migránskártyáknál nem merült fel a tiltott állami támogatás, jó lenne, ha a babaváró támogatást sem sorolnák ebbe a körbe.



ulyás Gergelyt megkérdezték arról, hogy a Facebook letiltotta a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott lapok és hírportálok hirdetési fiókjait. Erről azt mondta: a szólás- és véleménynyilvánítás-szabadság pártján állnak, és nem örülnek annak, hogy a közösségi portálnál egyre többször merül fel cenzúra gyanúja. A történteket elfogadhatatlannak, jogállami sérelemnek minősítette. "Szeretnénk, ha a Facebooknál is - az utóbbi időben látott cenzúrával szemben - a szólásszabadság érvényesülhetne" - jelentette ki, hozzátéve azt is: jó lenne, ha a Facebook sem vonhatná ki magát a nemzetközi szabályozás alól.



Kövér László házelnök pedofíliával és homoszexualitással kapcsolatos előző napi kijelentéseit a miniszter kérdésre úgy kommentálta: a magyar jog világosan kimondja, hogy azonos nemű párok nem fogadhatnak örökbe gyermeket, házasság pedig férfi és nő között jöhet létre. "Minden gyermeknek joga van egy anyához meg egy apához, és nem tartjuk helyesnek, ha egy gyermeknek két apával kellene felnőnie" - fogalmazott.



Szintén kérdésre közölte: a kormány a következő ülésén tárgyalja Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előterjesztést az akadémiai kutatóhálózatról.



Azzal kapcsolatban, hogy Dobrev Klára DK-listavezető szerint független EU-s testületeknek kellene elbírálniuk és elosztaniuk a Magyarországnak járó uniós forrásokat, a Miniszterelnökség vezetője úgy reagált: ebből is kiderült, hogy eddig is voltak olyan magyar európai parlamenti (EP-) képviselők, akik Brüsszelt képviselték Magyarországon, a kormány azonban azt szeretné, ha az EP-választás eredményeként minél több olyan EP-képviselő lenne, aki a magyar érdeket képviseli Brüsszelben.



Egy másik felvetésre Gulyás Gergely azt mondta, azonnali lemondás lenne elvárható azoktól a nemzeti választási bizottsági delegáltaktól, akik visszautasították a hatmilliárd forintos áfacsalással vádolt Czeglédy Csaba mentelmi jogának felfüggesztését.



A miniszter arról is beszélt, aggasztónak tartja, hogy Zuglóban napi egymillió forintos veszteséget okoz a parkolási rendszer működtetése, de nem büntetne más városrészeket azért, mert az egyik kerületi polgármester alkalmatlan a nyereséges működtetésre.



A Mi Hazánk Mozgalom honvédelmi, hagyományőrző szervezetével kapcsolatban kijelentette: az erőszak-monopólium az államé, és ez így is marad.



Azzal kapcsolatban, hogy egy CEU-s oktató durva megjegyzést tett Orbán Viktor miniszterelnökre, a tárcavezető azt mondta: "nekünk van véleményünk, de az a baj, a CEU-nak nincs", amiből úgy látszik, az intézmény azonosul ezekkel a mondatokkal. A kormány elfogadhatatlannak tartja a gyűlöletkeltésnek ezt a szégyenteljes formáját - közölte.



A Nemzetközi Beruházási Bankkal kapcsolatban Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a pénzintézet esetében Magyarország a beruházási bankokra vonatkozó egységes nemzetközi gyakorlatot követi, a bank többségi tulajdonosa pedig több közép-európai állam.



A terrorcselekménnyel vádolt Ahmed H. ügyéről azt közölte: tárgyalások folynak több országgal, és amíg ezek nem vezetnek eredményre, zárt őrizetben marad a férfi. Mivel ciprusi állampolgársága van, megkeresték Ciprust, hogy vegye át, továbbá Németországot, mert a családja ott van - tette hozzá.

A közigazgatási bírósági rendszer bevezetésének halasztását kezdeményezi a kormány

A kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél a közigazgatási bírósági rendszer bevezetésének határidő nélküli elhalasztását - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányinfón.

Közölte: noha a kormány szerint az elfogadott jogszabály megfelel az európai sztenderdeknek és a jogállamiság követelményeinek, a közigazgatási bíráskodás bevezetése olyan nemzetközi vita kereszttüzében áll, amely - a kabinet szerint alaptalanul - megkérdőjelezi a bírói függetlenséget. Amíg megnyugtatóan nem zárhatók le ezek a viták, javasolják a rendszer bevezetésének elhalasztását, amelyről csütörtökön indítványt terjesztenek a Ház elé - tudatta.



Kép: Varga Mihály pénzügyminiszter (b) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2019. május 30-án.

MTI/Illyés Tibor

MTI