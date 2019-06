Orbán: Jól láthatóan semmit sem tanultak!

Miniszterelnök: Érdemes folytatni azt, amit elkezdtünk! Gyurcsány: Sajnálom önöket, mert valóságlátásból megbuktak! Jobbik: Új politikára van szükség! MSZP: Októberben egy új ország ébredhet! LMP: Óriási a felelősség, ami nyomja az európai parlamenti képviselők vállát! Párbeszéd: Vissza fogjuk szerezni a nagyvárosokat! KDNP: Nem európai egyesült államokban gondolkodunk, hanem a szabad nemzetek szövetségében! Fidesz: Világosan látjuk, hogy Gyurcsány az ellenzék vezére!

A tények a matematika szemszögéből félreérthetetlenek: a Fidesz-KDNP listája a magyarországi európai parlamenti választáson rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet aratott. Kétség nem fért hozzá, előre is sejthető volt, hogy e héten a parlament leghangosabb felszólalásait az EU-választás honi eredményeit mérlegelő miniszterelnöki értékelés, majd az üdvözlést és a gyászt megmagyarázó felszólalások élénkítették. Pártállástól függően tapsot nyert mindegyik, „beszólásokkal” zöngésítve.

„Érdemes folytatni azt, amit elkezdtünk..!”

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselőtársaim! Európában és Magyarországon európai parlamenti választásokat tartottak, alkotmányos szokásaink szerint ezért kértem szót a mai ülésen. Az eredményeket ismerjük: a tegnapi választáson rekordrészvétel mellett a magyar kormánypártok rekordgyőzelmet arattak. (Taps a kormánypártok soraiban.) Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a választáson. 2004 óta ez volt a negyedik európai parlamenti választás, és ez hozta a legmagasabb részvételt. A magyar emberek tegnap bebizonyították, hogy Magyarország európai nemzet, európai ország, Európa a mi hazánk is. A magyar emberek világosan kimondták, hogy Brüsszelben változást szeretnének! Kimondták, hogy olyan európai vezetőket akarnak látni, akik nem szervezni, hanem megállítani akarják a bevándorlást! Kimondták, hogy olyan vezetőket szeretnének az európai intézmények élén, akik tisztelik az európai nemzeteket, és meg akarják védeni a keresztény kultúrát! Világossá tették: olyan vezetőket akarnak, akik számára mindig az európai emberek érdekei az elsők! Magyarország nevében tárgyalva csak ilyen vezetőket fogok támogatni! Az Unió miniszterelnökei kedden már össze is ülnek, hogy megkezdjük a leendő európai vezetőkről szóló tárgyalásokat.

- Tisztelt Ház! Én úgy tekintek a tegnapi választásra, hogy Magyarország Kormánya az emberektől ismét erős felhatalmazást kapott. Mint minden választási győzelem, számunkra ez is egy megbízatás. Megbíztak minket a magyar emberek azzal, hogy Brüsszelben a változást képviseljük. Munkát kaptunk tehát és feladatot, Magyarország Kormánya és személyesen jómagam is mindent meg fogok tenni azért, hogy az európai politikában eredményesen képviseljem a magyar választók akaratát.

- Tisztelt Ház! Minden választásnak, így az európai parlamenti választásnak is van belpolitikai értelme. A magyar emberek a kormánypártoknak és a kormánynak ezen a választáson ismét bizalmat szavaztak, nagyobb támogatást kaptunk, mint egy éve. A magyar választók, pártszínekre tekintet nélkül azt kérik, hogy képviselőik a magyar emberek érdekeit képviseljék Brüsszelben, és ne Brüsszel érdekeit Magyarországon. Kérem mindannyiukat, fontolják ezt meg. A tegnapi választás azt is világossá tette, hogy a magyar választók úgy látják, érdemes folytatni azt, amit elkezdtünk. A parlamenti választások óta eltelt egy esztendőben a magyar gazdaság eredményei tovább javultak, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít. Az első negyedévben a magyar nemzeti össztermék 5,2 százalékkal bővült. A gazdasági növekedés tehát még a tavalyi, kifejezetten erős évhez képest sem veszített lendületéből, az első negyedéves eredmények másfél évtizede nem látott bővülési ütemet mutatnak. Az első negyedéves gazdasági tények alapján a magyar gazdaság növekedett a legerőteljesebben az Unióban; bár az ír és a máltai adatok egyelőre még nem ismertek, de ezek nélkül is biztonsággal kijelenthető, hogy hazánk jelenleg a három legdinamikusabban fejlődő gazdaság egyike Európában. A nemzetgazdaságban a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 4 millió 490 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy 2010 és 2019 között 788 ezer fővel nőtt a munkából és fizetésből élők száma. A foglalkoztatási ráta 2010 és 2019 között 54,6 százalékról 70 százalékra emelkedett, a munkanélküliek száma 316 ezerrel csökkent 2010-hez képest.

- Tájékoztatom önöket, hogy a munkanélküliség 3,6 százalékon áll, ez a negyedik legalacsonyabb adat az Európai Unióban, miközben a dolgozó emberek aránya meghaladja az Unió átlagát. 2010-ben a 60 év alatti magyar népességnek még a 12 százaléka élt olyan háztartásban, ahol alig vagy senki sem dolgozott. 2018-ra ezt kevesebb mint felére sikerült leszorítanunk. Hasonlóképpen nőttek a bérek is: 2010-hez képest a nettó átlagkereset 73 százalékkal emelkedett, a minimálbér összege pedig az akkori 73,5 ezer forintról 149 ezer forintra, több mint duplájára emelkedett Magyarországon. Uniós összehasonlításban ez azt jelenti, hogy 2010 óta Magyarországon emelkedett a negyedik legnagyobb mértékben a minimálbér összege az Európai Unióban. Ennél is fontosabb, hogy a szegénység elleni politikában is sikereket könyvelhetünk el. Az Európai Unió tehát nem a magyar kormány, hanem az Európai Unió friss jelentése szerint az elmúlt öt évben 1 millió 800 ezer ember jött ki a súlyos anyagi válságból, vagyis a szegénységből.

- Képviselőtársaim! Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy közben a magyar költségvetés stabil, nem nyújtózkodunk tovább, csak addig, ameddig a takarónk ér. Magyarország immáron hét éve teljesíti a költségvetési hiánycélokra vonatkozó, úgynevezett maastrichti stabilitási kritériumokat. Az adósságunk is csökken: 2018-ra az uniós módszertanok szerint számított államadósság 71 százalék alá csökkent. Azt is nyíltan meg kell mondani, tisztelt elnök úr, tisztelt Ház, hogy az Európai Unió teljesítménye már kevésbé rózsás. Az Európai Unió régi tagállamainak növekedése lassul, az eurózóna növekedési üteme csökken. A gyorsuló magyar növekedés tehát egy lassuló Európában történik. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság eredményeit meg kell védenünk, és minden évben meg is kell haladnunk az európai növekedést. Reális célkitűzésnek tartom az Európai Unió átlagát 2 százalékponttal meghaladó növekedést. Ez a kormány célja, és ennek megvalósítása érdekében rövidesen egy gazdaságvédelmi akciótervet terjesztek a tisztelt Ház elé.

- Képviselőtársaim! Az európai parlamenti választások eredménye számomra azt is megmutatta, hogy a magyar emberek támogatják a családpolitikában indított kezdeményezésünket. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a magyar emberek számára a gyermek az első ezért hirdettük meg a családvédelmi akciótervet. Három év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet hozunk létre, amelyből 2019 végéig 10 ezer már meg is valósul. Megteremtjük tehát a lehetőséget az édesanyáknak, hogy ha úgy döntenek, akkor vissza tudjanak menni dolgozni. Július 1-jével indul a második lépcső, amelynek keretében 10 millió forintos életkezdési támogatást kaphatnak azok a fiatal házaspárok, akik gyermeket vállalnak. 2,5 millió forinttal támogatjuk a nagycsaládosok családi autójának vásárlását, bővül a CSOK rendszere azok felé, akik használt lakást akarnak vásárolni, és bővítjük a jelzáloghitelekhez nyújtott gyermekvállalási támogatást is. Végül, a családvédelmi akcióterv harmadik lépcsője 2020. január 1-jén indul el. Ebben a szakaszban bevezetjük, hogy már a nagyszülők is igénybe vehessék a gyedet. És egy régi kötelességünket is rendezzük azzal, hogy a legalább négy gyermeket szülő nőket életük végéig mentesíteni fogjuk a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

- Tisztelt Ház! Így állunk hát 2019 májusában, egy nappal az európai választások után. Kérem az Országgyűlés és minden egyes képviselőtársam segítségét, hogy Magyarország elérhesse kitűzött céljait. (Nagy taps a kormánypárti oldalon.)

„Sajnálom önöket, mert valóságlátásból megbuktak..!”

GYURCSÁNY FERENC, (DK): - Hát, ha nem is mostanában, de gondolom, hogy legtöbbünk pár évtizeddel ezelőtt legalább egyszer meglátogatta a Vidámpark elvarázsolt kastélyát, ahol az ember kedve szerint választhat magának egy tükröt, egyikben kisebbnek, a másikban nagyobbnak néz ki, ki soványabb, ki meg kövérebb lesz. Énszerintem ez játéknak kitűnő. A politikai küzdelem viszont nem ilyen. A politikai küzdelmet megítélni, annak sikerességét vagy éppenséggel bukását, ahhoz egy nagyon világos mércénk van: elértük e a kitűzött célt? Igen vagy nem? (Németh Szilárd István: Mit mondanak a választók?)

- Mi volt a kormány célkitűzése? A kormány célkitűzése az volt, hogy Európában próbálja meg megváltoztatni az általa leírt fő politikai irányt, hogy, ahogy mondják, a bevándorlásellenesek és a bevándorláspártiak közötti küzdelem dőljön el a bevándorlásellenesek javára. Ez az állítás természetesen önmagában is hazug. Továbbra is azt mondom, hogy Európa meghatározó politikusai, politikai tényezői, a magyar politikai élet meghatározó tényezői között nincs olyan, aki azt mondja, hogy nyakló nélkül, ellenőrzés nélkül, bármilyen feltételekkel nyissuk ki a határokat és jöjjenek. De ez a kisebbik problémám. Őszintén szólva, ahhoz hozzászoktunk, hogy maguk ezt mondják reggel, délben meg este. (Derültség.) De ha ez a mérce, akkor legyen világos, vajon többségbe került e az a politikai irányvonal, amit a magyar kormány képvisel. Igen vagy nem? Nagyon világos a választásokat követő reggelen merthogy mégiscsak az Európai Parlament összetételéről kellett döntenie Európa lakosságának , hogy azok az európai parlamenti frakciók fogják adni a többséget, amelyek erősebb, együttműködőbb Európát akarnak, amelyek mennek egy föderatív világ felé; mi azt mondtuk, hogy az európai egyesült államok felé. Amit önök képviselnek a kormányfővel az élen, hogy húzódjunk vissza a nemzetállami keretek közé és Brüsszelt tekintsük ellenfélnek, azaz azt, hogy a népek megfogják egymás kezét, ennek, kérem szépen, Európában legjobb esetben 15-20 százaléka lesz.

- Teljesen mindegy, kormányfő úr, hogy önnek 8, 9 vagy 14 mandátuma lesz. Az Európai Parlamentben senkinek nincs többsége. Ön ott a pártjával életében először kisebbségben fog ülni. Vagy az fog történni, hogy beül Európa nacionalistái, populistái közé, végük lesz, Magyarország fizeti meg az árát, mert nem fogják tudni érvényesíteni az ország érdekeit, vagy lesznek függetlenek, és hát, ott a függetlenek kenyere épp olyan keserű, mint itthon Magyarországon. Maguk ezt elbukták, ez teljesen világos. Volt egy politikai cél, és az a politikai cél nem fog teljesülni. Páriák lesznek Európában, és az ország fogja megfizetni az árát. Az előttünk álló nagy európai költségvetési vitában maga nem egy petákkal többet fog hazahozni, hanem sok száz millió euróval kevesebbet, mert önöket a kispadra ültetik azért, mert abból a politikából nem kér Európa többsége. Ön magányosan fog ott lézengeni a politikájával együtt. S e tekintetben mindegy, hogy az egyik szavazókörben ön azokkal az eszközökkel, amiket használ, milyen eredményt ért el. A népképviselet a népakarat leképeződése kellene hogy legyen. Hiába mondják önök, hogy ezt akarta a magyar nép. Nem tudjuk, hogy mit akar a magyar nép. Ahol nem szabad a sajtó, ott nincs szabad választás, és ha nincs szabad választás, akkor azt tudjuk meg, hogy az önök hazug manipulációja mennyire érte el a célt. Azaz nem a választók akaratát ismertük meg, hanem a maguk hazugságának a hatékonyságát. Ebben önök kétségtelenül jók, tehát ezzel nincs probléma. Fogalmuk nincs, hogy mit mondanának a magyarok akkor, ha tisztességes, a lehetséges politikai irányzatok közötti nyílt, méltányos vitában látnák, hogy mik között lehet választani.

- Van egy olyan végtelenül szegény település Magyarországon, ahol a kormánypárt 100 százalékot kapott. Ha csak egy picikét észnél vagyunk, én tudom, hogy lehet ezen mosolyogni, de ugye, azt tudják, hogy nem ilyen a világ. Ott, kérem szépen, az történik, hogy a hatalom által elnyomott, kisemmizett, kiszolgáltatott népek hozzák Észak-Korea eredményét. Ha önök erre büszkék, akkor tényleg sajnálom önöket, mert valóságlátásból megbuktak, és megbuktak Európa-politikából is! (Taps a DK soraiban.)

„Új politikára van szükség…”

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! A győzelmi jelentését hallgatva, és elnézve tegnap az eredményvárónál, ön nem tűnt felhőtlenül boldognak. S erre lehet is oka… (Derültség a kormánypártok soraiban.)… hiszen önnek sikerült az elmúlt néhány évben elérnie azt, hogy Magyarországot tökéletesen elszigetelje nemzetközileg. Azt ön is tudja, hogy a magyar nemzeti érdekeket Európában és az Európai Unióban csak szövetségesekkel és koalíciókban lehet érvényre juttatni. Önnek az elmúlt években alapvetően két forgatókönyve volt. Az egyik az volt, hogy egy elitcserére bazírozva az Európai Unióban megszervezi a populista hőzöngők klubját, és ennek az élére ülve mint valamiféle kiskakas megpróbálja belülről szétbomlasztani az Európai Közösséget. A másik forgatókönyve hasonlóan destruktív: ha ez az elitcsere nem sikerül márpedig ez tegnap éjjel nem sikerült, és láttam is az ön arcán, hogy emiatt eléggé elégedetlen, tehát mivel ez nem sikerült, ön majd, ha már se pénz, se elismerés nem érkezik az Európai Unióból, fölteheti a kezét, és megint gyűlöletre apellálva, ellenségképeket képezve elindíthatja Magyarország szép lassú kivezetését az Európai Unióból. Persze, természetesen nem egyenesen, hanem sunyin, ahogy az öntől és az ön pártjától mindig elvárható, az emberek gyűlölete mögé bújva.

- Miniszterelnök Úr! Önt már megfenyegették azzal az Európai Unióban, hogy megfosztják a szavazati jogától, az európai uniós forrásokat megvonják Magyarországtól ön miatt, és a schengeni övezetből is kizárják Magyarországot az ön politikája miatt. Nem a migrációs politikája miatt, tisztelt miniszterelnök úr, hanem azért, mert Európában nem tűrik azt, hogy a jogállamiságnak és a demokrácia szabályainak fittyet hányva diktatúrát építenek ki egy olyan országban, amely valamikor már elindult a demokrácia fejlődésének az útján. Ön ezt a második forgatókönyvet fogja most végrehajtani, és akkor cselekszik a leghelyesebben, ha kiáll Magyarország népe elé, az emberek szemébe néz, és megmondja nekik, hogy mire készül Európában. Mert én úgy gondolom, hogy ön alapvetően a magyar nemzeti érdekekkel ellentétben az Európai Unióból kivezetni készül Magyarországot!

- Miniszterelnök Úr! Egy hazugságra épülő kampányt folytat ön, immáron két éve, elsősorban a migrációval kapcsolatosan. És az, hogy ezt Magyarország népe nem veszi észre és nem kéri öntől számon, csak annak köszönhető, amit Strache, az ön szövetségese egy évvel ezelőtt mondott, hogy ön egy médiadiktatúrát épített ki ebben az országban, ami hermetikusan elzárja Magyarország lakosságát a valóságtól és a tényektől, és egy párhuzamos világot épített itt ki. Hogy miért hazugság az önök kampánya, tisztelt miniszterelnök úr? Volt olyan időszak, amikor Európa migrációpárti volt. Az volt a Renzik, a Merkelek és a Faymannok Európája, de ők már mind a történelem süllyesztőjébe kerültek, és már nem ők irányítják az európai politikát. Miniszterelnök úr, ön teleharsogta a nemzetközi médiát és az itthoni médiát, hogy ez az európai vezetés kvóták alapján szeretné szétosztani a migránsokat Európában.

- Miniszterelnök Úr! Ön tudja a legjobban, hogy 2018. június 28-án az Európai Unió elfogadott egy olyan határozatot, amely kimondja, hogy a migránsokat az Európai Unió területén csak önkéntességi alapon lehet szétosztani. Tehát kvóták nincsenek, és ezt önök is pontosan úgy tudják, miniszterelnök úr! Hiába mosolyog, ön egy hazug miniszterelnök, aki egy hazugságra építette föl a migrációellenes kampányát, és az Európai Uniónak minden egyes konstruktív javaslatát, ami a Frontex megerősítéséről szól, ami arról szól, hogy hogyan kell Európa határait megvédeni egy Törökországgal vagy egy Afrikával kötött szerződéses megegyezés útján, azt önök elvetették mint hisztis hülye gyerekek, a diplomáciával az élükön, Szijjártó Péternek az irányításával!

- Miniszterelnök Úr! Ön 86 ezer migránst engedett be ebbe az országba, miközben gusztustalan migránsellenes kampányt folytatott 86 ezer migránst, több mint 20 ezret letelepedési államkötvénnyel. És ráeresztette Magyarországra a munkásmigránsok tízezreit, akiket a Magyarországról elvándorolt munkavállalók helyére telepített be Zalaegerszegre, Szentgotthárdra, Hatvanba, Tiszaújvárosba, ahol már épülnek ezek a munkásszállók. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

- Miniszterelnök Úr! Új politikára van szükség, ön pedig nem fogja tudni a magyar nemzeti érdekeket az Európai Unióban képviselni! Nagyon sajnálom magyar emberként, nem pedig ellenzékiként.(Taps a Jobbik padsoraiban.)

„Októberben egy új ország ébredhet..!”

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Valóban, a választás után érdemes értékelni az eredményt. Nyilván minden párt meg fogja ezt tenni, meg fogja ezt tenni a Magyar Szocialista Párt is. Valóban érdemes megtekinteni és megvizsgálni azt, hogy ennek a választásnak milyen európai és milyen belpolitikai üzenetei vannak. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Na, nézzük! Halljuk!) Nemegyszer elmondtuk a kampányban, hogy ennek a választásnak a tétje az, hogy előretörnek e azok a szélsőjobboldali, populista politikusok, azok a politikusbűnözők, akik közül az ön szövetségese, barátja, az osztrák alkancellár meg is bukott, azok, akik orosz pénzből akarnak olyan rendszert építeni, amelyet ön itt kiépített az ellopott uniós és hazai forrásokból. Tehát ők előretörnek-e, ki tudnak e törni abból a karanténból, amelybe az európai progresszív erők bezárták őket? És ez az áttörés, ez a kitörés nem sikerült, tehát az a tét, hogy ők áttörnek-e, nem valósult meg; az európai progresszív erők, köztük az Európai Néppárt is megőrizte azt a többséget, amellyel Európa mehet tovább azon az úton, az integrációs együttműködésnek azon az útján, amely Európa békéjét és Európa jövőjét jelenti. A másik belpolitikai üzenete, hogy nem sikerült megismételniük a tavalyi választási eredményt. Értem, hogy százalékosan így van, de nem tudtak kétharmados győzelmet aratni, és ez azért nagyon fontos, mert rengeteg embernek ad esélyt és ad reményt arra, hogy ebben az évben ősszel fordítsanak a saját településük sorsán, a saját sorsukon.

- Miniszterelnök Úr! Magyarországon 220 településen a Fidesz elvesztette a választást az ellenzékkel szemben… (Zaj, közbeszólások a kormánypárti padsorokban.)… és az az ellenzéki együttműködés, ami eddig alakult és ezután alakul, igenis esélyt és reményt ad arra, hogy Magyarországon változást lehessen elérni ősszel, októberben az önkormányzati választásokon. Ezek a települések sokfelé vannak az országban. Ilyen település a főváros, Budapest, Szeged, Miskolc, Pécs, Nyíregyháza, Szolnok, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros, Dunakeszi, Gödöllő, Budaörs, Gyöngyös, Göd, Ózd, Kazincbarcika, Dunaharaszti, Komló, Százhalombatta, és sorolhatnám. (Folyamatos zaj.)

- Képviselőtársaim! Miniszterelnöki felszólalásra reagálok, de most rendhagyó módon ellenzéki képviselőtársaimhoz szólok. Kérlek benneteket, emlékezzetek decemberre és januárra! Kérlek benneteket, hogy ezt az üzenetet ti is tudjátok a magatokénak! Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy az a remény, amely sok millió ember számára most megadatott, váljon valósággá. Mert meggyőződésem, hogy ha ezeken a településeken el lehet zavarni a fideszes kiskirályokat, ha ezeken a településeken a nemzeti együttműködés rendszerének kiszolgálóit, helytartóit el lehet zavarni, akkor lehet ebben az országban változást elérni. Mi ezt a felelősséget vállaljuk. Arra kérlek benneteket, hogy vállaljátok ti is, és együtt, közösen, októberben hozzuk el a változást a választók számára. Hozzuk el azt a valóságot, amely alapján októberben egy új országban ébrednek az emberek, és mi ezért a szabad, demokratikus országért dolgozzunk együtt, közösen, és tanuljunk abból a lendületből, abból az együttműködésből, amit már egyszer megtettünk. A felelősség rajtunk van, és ezt a felelősséget vállaljuk. Októberben egy új ország ébredhet! (Taps az ellenzéki oldalon. Közbeszólások a Fidesz padsoraiban.)

„Óriási a felelősség, ami nyomja az európai parlamenti képviselők vállát..!”

KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy reagáljak az előttem szóló frakcióvezetők, pártvezetők felszólalására is. Alapvetően egyetértek azokkal a gondolatokkal jelentős részben, amiket előttem megfogalmaztak ellenzéki képviselőtársaim, és annak a jelentőségével, amivel befejezte Tóth Bertalan. Az önkormányzati választásnak óriási jelentősége lesz, ezt muszáj erről a helyről most is tudatosítani. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy tegnap egy nagyon fontos választás volt Európában, nagyon fontos választás volt Magyarországon is. Ezen a választáson viszont láthatjuk, hogy a választók nagyon világos üzenetet küldtek, nagyon világos volt a választók üzenete. Azt gondolom, hogy az első feladatunk itt az, hogy megköszönjük mindenkinek, minden magyar embernek, aki fontosnak tartotta, hogy részt vegyen ezen a választáson, és fontosnak tartotta, hogy európai uniós polgárként kifejezze szavazatával is a véleményét. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem mindenkinek, aki a Lehet Más a Politika listájára szavazott. Az LMP becsülettel végigharcolta ezt a kampányt, és az eredmények ellenére mi megköszönjük mindenkinek, hogy megtiszteltek bennünket. (Zaj. Az elnök csenget.)

- Szeretném kihasználni azt az alkalmat, hogy gratuláljak minden megválasztott, minden, tegnap mandátumot nyert európai parlamenti képviselőnek, és szeretnék gratulálni azoknak a szervezeteknek, akik sikeresen vettek részt az európai uniós kampányban. Ugyanakkor utalni szeretnék arra, hogy óriási a felelősség ezeken a szervezeteken, és óriási a felelősség, ami nyomja az európai parlamenti képviselők vállát. Tudjuk mindannyian, szerintem ebben nincs vita köztünk, hogy a következő években, a következő ciklusban eldől Európa sorsa. Eldől az Európai Unió sorsa, de ennél még sokkal nagyobb a tét. És az alapján fog eldőlni a sorsa, és mindannyiunk jövőjét meg fogja határozni, hogy sikerül e valódi választ adni az olyan sorskérdésekre, mint az éghajlatváltozás kérdése; sikerül e ezzel erős összefüggésben választ találni és megtalálni az okait annak a krízisnek, amit globális migrációs krízisnek nevezünk. És az is rendkívül fontos, hogy sikerül e az eddigiektől eltérően választ adni arra az óriási társadalmi és gazdasági különbségre, aminek köszönhetően Magyarországról már 600 ezer ember volt kénytelen elmenni. Ez egy sorskérdés, és a következő időszak európai parlamenti képviselőinek a munkáját történelmi távlatokban eszerint fogják megítélni, hogy érezték e ezt a felelősséget, és ennek megfelelően becsülettel és eredményesen képviselték a nemzeti érdekeinket. Ilyen feltételeket és ilyen feltételekkel kívánunk jó munkát minden európai parlamenti képviselőnek! (Taps az LMP padsoraiban.)

„Vissza fogjuk szerezni a nagyvárosokat..”

SZABÓ TIMEA, (Párbeszéd): - Miniszterelnök Úr! Hallgatva itt az ön beszédét, látszik, hogy egy kicsit más mozit néz, mint az európai állampolgárok. Persze, értem én, hogy ezt majd a propaganda-híradójukban le kell adni, ezért fontos, hogy valamit ők is halljanak öntől. Látják például azt az európai állampolgárok és a magyarok is, hogy hiába beszél ön történelmi győzelemről, ön például itthon a szavazóbázisát közel sem tudta annyira sem mozgósítani, sem növelni. ( Derültség és taps a kormánypárti padsorokban. Ez vicc!) Az országgyűlési választáson ön 3 millió embert vitt el szavazni, a tegnapi napon ez 1,7 millióra sikerült, ezért azt nem mondanám történelmi sikernek.Pedig ha megnézzük, hogy hány száz milliárdot költöttek összesen propagandára, annyit, amennyinek a tizedét sem költötte és nem tudta elkölteni az összes ellenzéki párt együttvéve, azért ez nem mondható akkora sikernek. De hála istennek, ön Európában valóban tudta mozgósítani az embereket, az ön ellenfeleit, az Európa-pártiakat, a zöldeket, a liberálisokat, a baloldaliakat. Európában, hála istennek, úgy tűnik, hogy nem tudott győzedelmeskedni az ön politikája. A maga hitleri Európát idéző terveire az első adandó alkalommal nemet mondtak az európai állampolgárok ott, ahol még az ottani kormányok nem verték szét a demokráciát úgy, ahogy ön ebben az országban.

- Miniszterelnök Úr! Az ön pártja öt évvel ezelőtt pont ugyanezt az eredményt érte el, mint most, pedig az előző EP-választáshoz képest azért történt néhány fontos dolog, például az, hogy ön szétverte a teljes magyar szabad sajtót. Bezáratta a Népszabadságot (Derültség és közbekiáltások a kormánypártok soraiban, köztük: Ne már!) és hazugsággyárakat csinált a Magyar Nemzetből és a Hír TV-ből is. A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvánnyal, amit ön nemes egyszerűséggel közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódássá nyilvánított, több mint 400 sajtótermék került az ön közvetlen irányítása alá.

- Miniszterelnök Úr! Gyakorlatilag a megszűnés határára küldött ellenzéki pártokat azzal, hogy az Állami Számvevőszékkel megvonatta az állami támogatásukat. Így járt a Párbeszéd is, amelytől gyakorlatilag úgy vonta meg az Állami Számvevőszék a teljes támogatást, hogy egyetlenegyszer ki nem jött ellenőrizni, sőt azóta is hiába várjuk az ÁSZ ellenőreit. Amikor megkérdeztük, hogy miért vonták meg az állami támogatást, hogy egy Selmeczi Gabriellá-s fordulattal éljek: csak. Aztán plakátokat sem tudott nagyon kirakni az ellenzék, mert azt is csak a maguk Rákosi-időket idéző pártjának lehetett. Így azért nem volt annyira nehéz nyerni önöknek, de még így sincs olyan nagyon sok oka az örömre, sem itthon, sem Európában.

- Nézzük először is az európai eredményeket! Az ön szélsőjobboldali kebelbarátainak azért nem sikerült az áttörés. Salvini és Le Pen ugyan jó eredményeket értek el a hazájukban, Európában és az Európai Parlamentben semmilyen jelentékeny szerephez nem fognak jutni. Európa nem kér még egyszer az önök fasizmusából… (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypárti padsorokban.)…sőt nem kér a szovjet tankokból sem! Lelepleződött, miniszterelnök úr, az a gigantikus hazugság, hogy ön egy hatalmas, európai formátumú politikus lenne, az európai porond jelentős szereplője! Megnézzük, hogy majd kiteszi e önöket a Néppárt, vagy majd ott fognak ugrálni magukban!

- Miniszterelnök Úr! Pontosan tudja ön is, hogy az igazi erősödést a zöldek hozták, nem a Fidesz-féle szélsőjobboldali pártok. A zöldek másodikok lettek Németországban, harmadikok Franciaországban és Nagy-Britanniában is. Aztán nézzük egy picit a hazai számokat! Az ön pártja ’14-ben Budapesten 44 százalékot ért el. Tegnap pedig 41 százalékot, minden tiltásuk, hazugságaik és propagandájuk ellenére. Az ellenzék összességében minden budapesti kerületben több szavazatot kapott, mint a Fidesz. A megyei jogú városok kétharmadában az ellenzék összességében több szavazatot kapott, mint az önök pártja. (Németh Szilárd István: Együtt kellett volna indulni.) Ön is pontosan tudja, miniszterelnök úr, hogy ez mit jelent, 16 megyei jogú városban a Fidesz bőven 50 százalék alatt teljesített. Ugye, mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy hiába nyerték meg tegnap az európai választást, az őszi önkormányzati választáson vissza fogjuk szerezni Budapestet, és vissza fogjuk szerezni a nagyvárosokat. (Derültség és közbeszólások a kormánypártok soraiból: Hajrá!) Fel fogjuk szabadítani a fővárost is és ezeket a vidéki városokat is az önök zsarnoksága alól!

- Miniszterelnök Úr! Önök minden erőfeszítése ellenére az önkormányzati választásra ősszel már formálódik az az ellenzéki együttműködés, amitől önök rettegnek. Véget fogunk vetni ennek a zsarnoki hatalomnak! Véget fogunk vetni a lopásnak, a kórházak szétverésének, a szegények teljes megalázásának! Ősztől más világ lesz itt! (Taps a Párbeszéd padsoraiban. Közbeszólás a Fidesz soraiból: Csüccs!)

„Nem európai egyesült államokban gondolkodunk, hanem a szabad nemzetek szövetségében…”

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Képviselőtársaim! Miniszterelnök úr felvázolt egy képet, ami Európáról és a választásról szólt. Arról a képről, ami itt felvázolódott, nem szeretnék szólni, mert az ellenzék önmagát mutatta be most. Azt gondolom, hogy azt a higgadt hangot, amit egy ilyen választás után kötelességünk megtenni, azt kell folytatni. Ezért, ha a felszólalásomnak azt az alcímet adnám, hogy „magyarok és Európa”, akkor természetesen egy történelmi visszapillantást kellene tenni. Szent Istvánnál kezdve, aki európai, keresztény és magyar államot alapított. Európai és keresztény volt, de közben ő nem vált hűbéresévé senkinek, megőrizte a függetlenségét. Vagy ha a történelemben továbbnézünk akár 500 évet ugorva, akkor azt látjuk, hogy Hunyadi János és társai küzdöttek a török veszély ellen, megvédve a keresztény Európát és megvédve a magyar függetlenséget. Ezt akarjuk ma is tenni: a keresztény gyökerű európai kultúrát és a magyar függetlenséget védeni! Az az erős felhatalmazás, amit tegnap kapott a kormány a következő tevékenységéhez, a nemzeti érdekek védelmét fogja szolgálni!

- Még egy alcímet engedjenek meg: „kampány és az európai normák”. Úgy gondolom, hogy a kampány küzdelmeiben meg kell jelenni az erőnek, a győzni akarásnak, a kemény küzdelemnek. Ezzel nincs semmi baj, és ez megfelel az európai normáknak, viszont az alpári hang és az ízléstelen megjegyzések nem! Különösen azok részéről nem, akik európaiságot hirdetnek. Meg kell jegyeznem azt is, hogy sajnos ez nem ért véget a kampánnyal. Azt gondolom, hogy az erőt nem azzal kell felmutatni, hogy minél durvábbak vagyunk, hanem azzal, hogy nyugodtak vagyunk, bízunk a saját erőnkben.

- Ha még egy alcímet mondhatok, az az „eszmei alapokról” szól. Meghatározó kérdés ma a két politikai erő küzdelmében, hogy hogyan gondolkodik a szabadságról. Mi a szabadság fogalmához mindig hozzátesszük a felelősség fogalmát, és az a történelmi visszapillantás, amire csak egy mondattal utalnék még: a kollektivizmus idején az egyéni szabadságot tiporták lábbal. A liberális gondolkodás viszont éppen a felelősség kevésbé hangsúlyozásával a közösségek erejét gyöngíti. Tehát amikor az a szabadságfogalom érvényesül, ami ma Nyugat-Európában, azzal a családok, az egyházi közösségek és a nemzet közösségét gyengítik. Ez is egyfajta eszmei alap ehhez a kérdéshez.

- Tehát amikor mi Európában gondolkodunk és a jövőt tervezzük, akkor mindenképpen a keresztény gyökerű európai kultúra védelmére, a közösségek megerősítésére és az emberi méltóságra helyezzük a hangsúlyt, és nem európai egyesült államokban gondolkodunk, hanem a szabad nemzetek szövetségében! Abban az Európai Unióban, amelyet az alapítók elképzeltek, hiszen ők így gondolták ezt az Európai Uniót, ami valóban azt a célt szolgálta, hogy a nemzetek egymással szembeni szembenállását csökkentse, az együttműködést erősítse. Mi ezt nemcsak hogy elfogadjuk, de szándékozunk képviselni: nemzeti érdekeinket, egy erős, együttműködő Európát és egy megvédett kontinenst szeretnénk látni a jövőben! Ezért dolgoznak azok, akik a tegnapi napon egy erős megerősítést kaptak a magyar választóktól! (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Világosan látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére..!”

KOCSIS MÁTÉ, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Tulajdonképpen minden ellenzéki párt a képességeinek megfelelően gratulált a győzelmünkhöz, amit köszönünk. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Itt szeretném megjegyezni: komolyanvehetősége a felszólalásoknak erősen megkérdőjelezhető. Gyöngyösi képviselő úr szavaira csak egy fél mondattal szeretnék reagálni. (Gyöngyösi Márton: A miniszterelnökre reagálj, ne rám!) Azért, ha ön szerint mi szomorúak voltunk, akkor képzelje el, hogy a Jobbik milyen szomorú lenne egy 53 százalékos választási eredmény után!

- A médiadiktatúrára többen megjegyzést tettek. A kampányban még elnéztem ezeket a kirohanásokat, de egy rövid áttekintést azért engedjenek meg, még akkor is, ha kívül tűnik a felszólalás tartalmán. A vezető magyar kereskedelmi televízió, a RTL Klub az önök szolgálatában áll, a vezető magyar hírcsatorna… (Nagy zaj, derültség az ellenzék padsoraiban. Arató Gergely: Micsoda?!)… az ATV az önök szolgálatában áll, a legnagyobb magyar napilap a Népszava az önök szolgálatában áll, a legnagyobb internetes portálok, az Index, a HVG, a 24 az önök szolgálatában áll… (Szabó Timea: Mind a négyszázat sorold fel! Gyöngyösi Márton: Melyik bolygóról pottyantál ide?)… és az a helyzet, hogy a legnagyobb hetilap, a HVG is az önök szolgálatában áll. (Nagy zaj, közbekiáltások az ellenzék padsoraiból. Vadai Ágnes: Sőt, az összes műsor!) Az a helyzet, lehet, hogy ez önöknek nem tetszik, de jobb, ha ezt a médiadiktatúrás hőbörgésüket befejezik! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

- De hogy Gyurcsány frakcióvezető úrtól is idézzünk egyet… (Szabó Timea: Hülyeségeket beszél!)… azt mondta, hogy nem tudja, mit akar a nép. Ön sosem tudta! Szeretném emlékeztetni, ha már a gazdasági eredményekről beszélt, hogy ki mit nem ért ebben az országban: az önök kormányzása alatt megduplázódott a munkanélküliség, megduplázták az államadósságot is, Magyarország teljesen elvesztette a gazdasági önrendelkezését, az IMF és a brüsszeli elit diktált! (Vadai Ágnes: Blabla!) Kilenc éven át tartották túlzottdeficit-eljárás alatt az országot. Nem tudom, hogy ezek után hogyan fogalmazódhat meg, hogy ki és milyen sikerrel tudja a magyarokat képviselni. A gazdasági csökkenés, a visszaesés mínusz 7-8 százalékos volt, a mostani 5,4 százalékos bővüléssel szemben. (Gréczy Zsolt: Nézd meg a benzinárat!) Azt pedig, hogy a magyar választókat lenézi Bangóné Borbély Ildikótól tanulhatta. (Zaj, az elnök csenget, újra csenget.)

- Azt is világosan látjuk, régóta mondtuk, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére. Akkor nevettek, nem hitték el nekünk. Gyurcsány Ferenc és családja az ellenzék vezére. Gyurcsány Ferenc itthon irányítja az ellenzéket… (Varju László: Mondd még egyszer!)…kedves neje pedig Brüsszelben fogja irányítani az ellenzéket! (Vadai Ágnes: A neve Dobrev Klára! Közbekiáltások az ellenzéki padsorokból: Dobrev Klára!) Ez történt tegnap! Ez történt tegnap, és az is igaz, hogy az ellenzék romjain felkapaszkodva jutottak erre az ellenzéki vezető szerepre, de mégiscsak az történt, hogy visszavette a hatalmat az ellenzék pártjai felett. Ehhez gratulálunk! (Zaj, Arató Gergely: Mi a helyzet Tiborcz Istvánnal?) Ez volt az a felállás, ez volt az a régi-új szövetség, amely a kormányzása alatt tönkretette az országot. A 2010-es gazdasági és társadalmi állapotokra talán nem kell sokakat emlékeztetni… (Vadai Ágnes: Ne tessék hazudni, képviselő úr! Gréczy Zsolt: Nézzük meg a forint árfolyamát például!)

- Ha megengedik, talán érdemes még arra is sort keríteni, hogy megemlítsem: Gyurcsány frakcióvezető úr egy olyan görbe tükörről beszélt, amelybe illene belenézni. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Kövérnek!) Kétségtelen, az ellenzék vezető szerepébe került tegnap a választási eredménnyel, de tekintsen azért az összmagyar választási eredményekre is: ezt a választást a Fidesz és a kereszténydemokrata párt megnyerte! Óriási többséggel, a magyarok többségének a szavazatával nyerte meg, és ha a mi választási eredményeinket megkérdőjelezi, akkor a sajátjával is ezt teszi. (Gréczy Zsolt: 300 milliárd óriásplakátra!) Úgyhogy azt javaslom önöknek: tanuljanak a választói akaratból, higgyék el, amit a magyarok többsége mond egy választáson, az nem lebecsülendő, nem lepatkányozandó, hanem megfontolandó és figyelembe veendő! Bízom benne, hogy a magyar választók többsége. összességében is a többsége által mondott irányvonal az önök számára is irányadó lesz. Tehát kérem önöket, hogy az Európai Parlamentben Magyarország érdekeit legyenek kedvesek képviselni… (Vadai Ágnes: Azt mindig!)…ne itthon a brüsszeli érdekeket! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

„Jól láthatóan semmit sem tanultak..!”

ORBÁN VIKTOR. (miniszterelnök): - Képviselőtársaim! Kellő tisztelettel és türelemmel meghallgattam az ellenzéki képviselőtársaim hozzászólásait. Annyit tudok mondani önöknek, hogy jól láthatóan semmit sem tanultak! Úgy látom, hogy önök dühösek, ráadásul rám dühösek, amiért az emberek nem önökre szavaztak. Ez, lássák be, abszurd! (Derültség a kormánypárti padsorokban. Nagy zaj az ellenzéki padsorokban.)

- Emlékeztetni szeretném az ellenzéki képviselőtársaimat, hogy tegnap választást tartottak Magyarországon. A magyar emberek döntöttek. Az eredmények ismertek. Csak két dolgot kérek kellő szerénységgel az ellenzéktől: nézzenek a táblára, és tartsák tiszteletben a magyar emberek döntését! Köszönöm a figyelmüket. (Nagy taps a kormánypártok padsoraiból.)

