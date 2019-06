Életveszélyes akcióra készül a nemzetközi búvárcsapat

A Dunán ugyanis a helyzet változatlan, a folyó szintje továbbra is emelkedik, a tetőzést szombaton délutánra 601 centiméteren várják, ám apadásra csak kedden lehet számítani.

2019. június 1. 09:19

Néhány perccel tíz óra után érkezett meg tegnap a Margitszigetre a dél-koreai katonai mentőcsapat, amely a szerdai hajókatasztrófa miatt utazott Budapestre. A távol-keleti egység fegyelemhez szokott tagjai és parancsnokai arcán nem látszott érzelem, katonásan hajtották végre a vonulásra vonatkozó parancsot, ám a szemek beszédesek voltak. A tekintetek elszántságról és egyben megrendültségről árulkodtak. Tizenkilenc eltűnt honfitársuk, valamint a két magyar hajós holtteste a Margit híd Pest felőli ágánál, a középső áttörés alatt, a Duna mederben oldalára fordult Hableány nevű turistahajóban, illetve a roncs alá szorulva lehet.

A speciális csoport a magyar katonai és belügyi mentőbúvárok támogatására érkezett hazánkba. Csakúgy, mint az osztrák katonai mentőegység. A Margitszigeten, a szökőkút előtti parkolórészen kialakított operatív vezetési ponton a mentést a belügyminiszter megbízásból Hajdu János vezérőrnagy, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója koordinálja.

Ő fogadta a külföldi bajtársakat, majd eligazítást tartott számukra. Ezt követően a parancsnokokat katonai hadihajóval az elsüllyedt roncshoz vitte, hogy ott mutassa be, egyelőre lehetetlen az áradó vízben munkát végezni, még maga a merülés is életveszélyes.

A Dunán ugyanis a helyzet változatlan, a folyó szintje továbbra is emelkedik, a tetőzést szombaton délutánra 601 centiméteren várják, ám apadásra csak kedden lehet számítani.

Az előkészületeket végző katonák és katasztrófavédők egyelőre csak annyit tudnak tenni, hogy a Hableány elsüllyedt roncsait teljesen körbehatárolták, felvonultatták az összes műszaki eszközt, darukat, pontonhidakat, amelyek majd a roncs kiemeléséhez szükségesek lesznek. Mivel az árvíz sodrása továbbra is életveszélyes, így napközben többször is próbamerüléseket hajtottak végre.

Az egyik búvár a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy leereszkedve a meder aljára, még a speciális létrát sem tudta elengedni, olyan nagy a víz sodrása. A tegnap délutáni próbamerülések során az egyik búvár csak nagy nehézségek árán tudott a felszínre jönni, munkatársai azonban a felszínre húzták a férfit.

Az áradó Duna miatt egyelőre megközelíthetetlen a hajóroncs Fotó: Bach Máté

A belügyi közlemény szerint a TEK – hatvan mérnök, hídépítő és vízügyi szakértő, magyarországi és külföldi búvárok bevonásával – továbbra is keresi azt a biztonságos megoldást, amellyel első ütemben vagy a hajótestet, vagy a nagy valószínűséggel a hajótestbe szorult személyeket a felszínre lehet emelni. Egyedi megoldást kell találni a kitűzött célok valamelyikének eléréséhez, a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása és a vízben a nulla látástávolság nem teszi lehetővé egyetlen hagyományos eljárás alkalmazását sem. A lehetőségeket elvi modellkísérletekkel és gyakorlati tesztmerülésekkel is vizsgálják a hétvégén. Az oldalára fordult hajótestet, amely legmagasabb pontján két méterrel, legalacsonyabb pontján hét és fél méterrel van a felszín alatt – az eddigi merülések során egyáltalán nem lehetett megközelíteni.

Ismeretes, hogy a Margit hídnál szerda este 9 óra 5 perckor történt tragédia során a Viking Sigyn nevű, ezertonnás szállodahajóval ütközött össze a negyventonnás, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely hét másodperc alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét áldozatnak pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak. A 21 eltűnt minden bizonnyal ugyancsak életét vesztette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság igazságügyi hajózási szakértő bevonásával folytat büntetőeljárást. A nyomozók szemlét tartottak a Szent István park magasságában kikötött Viking Sigyn fedélzetén, tárgyi bizonyítási eszközöket foglaltak le. A bizonyítékok alapján felmerült a személyre szóló megalapozott gyanú, ezért a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát a nyomozók halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 64 éves Jurij C. odesszai lakost kikérdezését ­követően őrizetbe vették. A VI–VII. Kerületi Ügyészség pénteken indítványozta az egy nappal korábban őrizetbe vett gyanúsított harmincnapos letartóztatását, amelyről ma délelőtt fél tizenegykor dönt a Pesti Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a szállodahajó kapitánya elleni gyanúsítás arra épül, hogy a Viking Sigyn hajózószemélyzetének a vízi KRESZ értelmében fel kellett volna vennie a rádiókapcsolatot a Hableány hajózószemélyzetével. Az áldozatul esett hajó hegymenetben, a parthoz közelebb, de a fősodorban szintén hegymenetben közlekedő Viking Sigyn előtt hajózott. A vízi KRESZ szerint a hátsó hajónak közölnie kell az előtte/mellette haladóval, hogy előzésére készül, és hogy melyik oldalon halad el mellette. A szállodahajó elektronikai navigációs rendszereinek adatai, a kormányállásban rögzített hangfelvétel azonban azt bizonyítja, hogy még csak kísérletet sem tettek a kapcsolatfelvételre, sőt a Viking Sigyn hangjelzést sem adott, amivel figyelmeztethette volna a környezetében hajózókat.

A gyanúsítást az a tény is megalapozza, hogy a Viking Sigyn az ütközés után még vagy fél kilométert haladt felfelé, majd félreállt, ám a fedélzetéről senki sem értesítette a hatóságokat arról, hogy mi történt. Emlékezetes, hogy a tragédiáról annak bekövetkezte után tíz perccel egy, a térségben hajózó turistahajó egyik utasa értesítette a hatóságokat, a mentést pedig civil hajók személyzete és utasai kezdték meg.

A szállodahajó ukrán kapitánya – egyik ügyvédje, M. Tóth Balázs szerint – a gyanúsítással szemben panasszal élt, tagadja, hogy szabályt szegett volna vagy bűncselekményt követett volna el. Az ügyvéd az MTI-nek azt mondta: a nyomozó hatóság részéről a gyanúsítás idő előtti, jelenleg nem több egy elméletnél, s a ténybeli információk alapján az alapos gyanúhoz szükséges bizonyosság nem áll a rendelkezésükre.

– Ilyen, az alapos gyanút megalapozó megállapítás akkor tehető, ha már megvannak a szakértői vélemények; most viszont a szakértők kirendelése még csak folyamatban van – fogalmazott az ügyvéd, aki arra is kitért, hogy védencük 44 éve hajóvezető, a Duna egyik legtapasztaltabb kapitánya, és soha nem okozott balesetet. Szavai szerint ügyfelüket megrendítette a baleset következménye, sajnálja, hogy annak elkerülésére nem volt módja, és részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A Dél-Koreából érkezett küldöttség a mentésirányítás margitszigeti bázisát is felkereste Fotó: Bach Máté

A hajóstársadalmat érthetően élénken foglalkoztatja a tragédia. Internetes fórumokon és a közösségi médiában is értékelték a szerdán közzétett kamerafelvételeket. Az egyik ilyen – vélhetően szakértőtől származó – hozzászólásban az áll:

„A Margit-hidat hegymenetben a sziget spiccre tartva, majd a hajót onnan a hídnyílásba ejtve kell meghajózni, mert van egy oldaláramlás a bal part felé. Minél nagyobb a vízállás és ezáltal a sodrás, ez a jelenség annál erősebb és a nagyobb laterálfelületű hajókra értelemszerűen nagyobb mértékben is hat… A híd alatti felvételen pedig az látszik, hogy a Hab­leányon valóban nem lehetett géphiba, vagy rosszullét, mert nem drasztikusan kanyarodik a Viking elé, hanem csak éppen annyira tart középre, amennyire a hajóvezető az említett oldaláramlás ellensúlyozása miatt a bal parti hídpillér kikerülésének érdekében szükségesnek tartja. Szerény véleményem szerint azt gondolta, hogy a mögötte jövő lassítani fog. Mivel a két hajó közül egyértelműen a Hableány érkezett elsőként a hídnyílásba, ő haladhatott ­volna ott át elsőként. Amennyiben az előzést rádión nem beszélték meg, s arra a hátsó hajó nem kapott engedélyt, akkor ez az adott szűkületben, adott víz­sebesség mellett felelőtlen, szükségtelen és veszélyes manőver volt a hátsó hajó részéről.”

Eszerint a Hableány hajóvezetője pontosan azt tette, amit ott és akkor tennie kellett, azt azonban nem vette számításba – mert nem tudhatta –, hogy a mögötte jövő hajó nem lassít.

Szemlét tartottak a miniszterek

– Jelenleg azért küzdünk, hogy megtaláljuk a holttesteket – fogalmazott Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter, aki Szijjártó Péterrel, a magyar diplomácia vezetőjével közösen péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatót a szerdai hajókatasztrófa miatt. A politikus ismertette, hogy magyar kollégájával együtt szemrevételezték a tragédia helyszínét, és ott személyesen a mentési munkálatok irányításáért felelős Hajdu János vezérőrnagytól, a Terrorelhárítási Központ főigazgatójától tájékozódtak.

– A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében – mondta Szijjártó Péter. A miniszer a hajóroncs kiemeléséről szólva azt hangsúlyozta, hogy a művelet során a mentőcsapatoknak számos nehéz­séggel kell szembenézniük, így a folyó sodrásával, amely csütörtökön a Margit híd pillérénél óránként 15 kilométer volt. Továbbá azzal, hogy az elsüllyedt hajótest a jelenlegi adatok szerint mélyen van, a víz alatti látótávolság pedig gyakorlatilag nulla. Tájékoztatása szerint a pénteken hazánkba érkezett tizenkét tagú dél-koreai speciális egység beléptetését gyorsított eljárással segítették.

A szerencsétlenség kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki rádióinterjújában úgy fogalmazott: megrázó baleset történt, amelyben az utasoknak szinte semmi esélyük nem volt a túlélésre. A kormányfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, amit ismertetése szerint személyesen is megtett, amikor telefonon beszélt Mun Dzse In dél-koreai elnökkel. Orbán Viktor közölte: az ügyben mindenre kiterjedő, szigorú, alapos vizsgálatot kért a hatóságoktól, amelynek eredményéről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják.

Virágba borult a Margit híd

Rengeteg virág és mécses borítja a Margit híd pesti oldalának déli járdáját, ott, ahol a Hableány 35 emberrel a fedélzetén szerda este elsüllyedt. Sokan, köztük magyarok, koreaiak és turisták az Antall József rakpartra vittek virágot, dél-koreai zászlót, így emlékezve a tragédia áldozataira. Feltehetően a helyszínen róják le kegyeletüket a balesetet szenvedett turisták hozzátartozói – nagyjából két tucat gyászoló – is, akik tegnap délután szálltak le a Liszt Ferenc repülőtéren. A gyászolók lehajtott fejjel vonultak ki a termináltól az értük érkező kisbuszokhoz. A legtöbben fekete ruhában voltak. Egy korábban már Magyarországra érkező delegáció várta őket, a következő napokban mindenben ők segítenek nekik.

Fotó: Bach Máté

A gyász mellett újabb részletek derülnek ki a drámai hajóbalesetről. Megszólalt az a hajóskapitány, aki személyzete segítségével két embert mentett meg.

– Óriási volt az őrjöngés, amely igaz, csupán nagyon rövid ideig tartott, azután óriási lett a csend – emlékezett vissza arra az estére Raub Emőke. Az Origo.hu-nak azt mesélte, az ütközést nem látta, de hallotta, amikor egy másik hajó kapitánya bemondta a rádió­ba: ember a vízben. A legénység két tagjának két embert sikerült megragadnia, de kihúzni nem tudták őket, a magas hajóperem miatt, így addig tartották őket, míg egy motorcsónak meg nem érkezett. Raub Emőke szerint a hajósok példátlan összefogásról tettek tanúbizonyságot. Számtalan mentőgyűrűt dobtak a vízbe, és mindenki próbált úgy állni a hajójával, hogy a lehető legtöbb embert ki tudja menteni. Így sikerült hét turista életét megmenteni.

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel is, amelyen a vízimentők és a környéken állomásozó hajók személyzete egyeztetett egymással rádión keresztül. A drámai hangfelvételen a mentés pillanatai hallhatók, amikor arról beszélnek, hány embert húztak ki a vízből, és kit próbálnak újraéleszteni.

Megszólalt a Viking szállodahajó egyik utasa is, aki tragédia pillanatában kabinja erkélyén tartózkodott.

– Nem éreztünk semmit, nem tudtunk róla, hogy mi történt, de egyszer csak azt vettük észre, hogy emberek vannak a vízben. Rettenetes volt! – fogalmazott az amerikai turista. (G. D.)

Magyar Nemzet