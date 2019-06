A családok költségvetése lehet a jövő évi költségvetés

Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

2019. június 2. 09:03

Varga Mihály pénzügyminiszter a közrádióban kijelentette, a kormány családbarát, a népesedési folyamatok megfordítására törekvő költségvetést nyújt az Országgyűlés elé a jövő héten. Hozzátette, hogy hivatalosan még nem adtak nevet a 2020-ra készülő büdzsének, ugyanakkor az első jelek alapján nem áll messze a valóságtól, ha azt a családok költségvetésének is nevezik majd, hiszen sok olyan pontja lesz, amelyik a családoknak, a gyermeket vállalóknak és nevelőknek nyújt majd segítséget, biztonságot.

Varga Mihály elmondta: a jövő évtől nagy segítséget jelent majd a kistelepüléseken élőknek, hogy az ingatlanok felújítása, bővítése, építése után - a számlával igazolt rész - ötmillió forintos áfatartalma visszaigényelhető lesz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kistelepülési családi otthonteremtési kedvezményben (ismertebb nevén a falusi csokban) érintett területeken mintegy 30 millió forintos építkezési költségig vissza tudják igényelni az áfát.



A pénzügyminiszter a 100 millió forint feletti árbevételű cégek jelentős kedvezményeként említette, hogy eltörlik az adófeltöltés december 20-i határidejét, így az érintett társaságoknak majd csak májusban, az adóbevallásuk elkészítésével egy időben kell megfizetniük teljes adójukat. A költségvetésnek a kedvező gazdasági mutatók alapján van lehetősége arra, hogy az adófeltöltésből származó 150-170 milliárd forinthoz csak öt hónappal később jusson hozzá - mondta Varga Mihály. A kedvező adatokra példaként említette a tavalyi 2,2 százalékos államháztartási hiányt, valamint az idei első negyedéves, a kormány optimistának nevezett várakozásait is túlszárnyaló, 5,3 százalékos gazdasági növekedését.



Szólt arról is, hogy a gazdaságvédelmi akciótervben a szociális hozzájárulási adó (szocho) 2 százalékponttal csökken, míg a kisvállalati adó 13 százalékról 12 százalékra mérséklődik.



Varga Mihály közölte: a fejlesztési célú adókedvezmény annak a lehetőségét teremti meg, hogy ne csak az 500 millió forintot meghaladó beruházásokat végrehajtó cégek, hanem a három év alatt 50-100 millió forintot fejlesztő kis- és közepes vállalkozások is hozzájuthassanak ilyen típusú adókedvezményhez.

A miniszter megerősítette: a gazdaságvédelmi akcióterv 400-500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország meg tudja védeni az elmúlt időszak uniós átlag feletti gazdasági növekedésének eredményeit.



A tárcavezető emellett megjegyezte azt is: míg 2010-ben Magyarországon volt a legmagasabb az adócentralizáció, addig mostanra a visegrádi országok élmezőnyébe került, és a jövőben is folytatni tervezik az adócentralizáció csökkentését. A kormány célja, hogy az adórendszer ne lefojtsa, hanem segítse a vállalkozások aktivitását - húzta alá Varga Mihály.



MTI