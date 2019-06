Orbán Viktor: együtt akarunk működni a szomszédainkkal

Együtt akarunk működni a szomszédainkkal, és aki velünk együttműködik, az jól is jár - fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Sátoraljaújhelyen, a nemzeti összetartozás napján rendezett ünnepségen.

2019. június 4. 16:53

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, kilencvenkilenc évvel Trianon után "mi, magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat: kmegmaradtunk!".

"Itt vagyunk Európa közepén a szétszakítottság, a háborúk és a diktatúrák ellenére is" - mondta a kormányfő a Rákóczi Szövetség tulajdonában lévő Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban.



Orbán Viktor hangsúlyozta, a magyarok nemcsak túlélték ezt az időszakot, de ma a Kárpát-medence legnépesebb nemzetét alkotják.



Arról is beszélt, hogy "gazdasági, kulturális és katonai erőnk napról napra látványosan gyarapodik. Ideje, hogy használjuk. A kérdés csak az, hogy mire". Kormánya válasza az - mondta -, hogy ezt az erőt a közép-európai népek összefogása érdekében kell felhasználni.



"A száz év magyar magány véget ért (...), és ma már mérföldekre vagyunk attól, ahonnan a Szovjetunióból kiszabadulva 30 éve elindultunk" - hangsúlyozta.



Felidézte továbbá: kilenc éve született döntés arról, hogy a magyar nemzet történelmének legsötétebb napja ne csak lesújtson, hanem erőt is adjon, "egymáshoz is emeljen minket".



Trianonról úgy fogalmazott: ami igazságtalan volt valaha, az is marad az idők végezetéig, mert az idő a sebeket gyógyítja, de "az amputációt nem". Az azóta eltelt idő semmit nem változtatott azon a tényen - folytatta -, hogy ami 99 éve történt, az nem tárgyalás volt, hanem diktátum, büntetés a háború elvesztéséért.



A döntés mögött a győzteseknek semmiféle erkölcsi fölényük nem volt, csak erőfölényük, olyan emberek millióit büntették meg, akik mentek, mert a hazájuk szólította őket, és nem tehettek róla, hogy egy olyan háborúban kellett harcolniuk, amelynek nem volt jó, igazságos oldala - mondta a kormányfő, hozzáfűzve: a győztesek felsőbbrendű, egész nemzeteket büntető döntései nem a szabadság, nem a béke, hanem újabb ellenségeskedés, a diktatúrák és a későbbi háborúk magvait vetették el Európában.



"Egymás után értek minket a nemzetiszocializmus, majd a kommunizmus ökölcsapásai, amelyekhez a talajt a békediktátumok készítették elő" - fogalmazott, megjegyezve azt is, hogy a második világháború után egész Közép-Európát "odadobták" a Szovjetuniónak és a kommunista világrendnek.



A táborban összegyűlt fiataloknak Orbán Viktor azt mondta: "bárhonnan is érkeztetek, Magyarországon itthon vagytok, Magyarország a ti otthonotok is".



"Bennünket, akik itt vagyunk, összekapcsol, hogy közös örökösei vagyunk a magyarok világraszóló teljesítményének" - tette hozzá.



A kormányfő II. Rákóczi Ferencet is méltatta, kiemelve, máig kötelez az a parancsolat, amely úgy szól: "Isten segedelmében bízva harcolni és dolgozni egy szabad és magyar hazáért".



"Együtt újra nagyok, erősek, sikeresek és győztesek leszünk!" - zárta szavait a miniszterelnök.



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében - a Kárpát-medencéből és szerte a nagyvilágból érkezett mintegy ezer fiatal előtt - azt mondta: céljuk újjáépíteni, újjászőni a magyarság kapcsolatait, a szövetség a magyar nemzetpolitika építőköve.



Munkásságukat ismertetve megemlítette, hogy a Rákóczi Szövetség pályázata segítségével 2500 fiatal vehetett részt Ferenc pápa múlt heti csíksomlyói szentmiséjén.



Most pedig "itt, Rákóczi földjén ünnepeljük az összetartozást" - hangozatta a nemzeti összetartozás napjának sátoraljaújhelyi ünnepségéről szólva Csáky Csongor.

Kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) a nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségen Sátoraljaújhelyen, Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban 2019. június 4-én.

MTI/Máthé Zoltán

MTI