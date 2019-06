„Tibor kivégezte magát”

Patkányozással búcsúzott az MSZP egykori kommunikációs igazgatója

Az MSZP elnöksége elengedte a pártot keményen bíráló Szanyi Tibor kezét, és a távozására számítanak — értesült a Magyar Nemzet. Információink szerint Kunhalmi Ágnes válthatja Bangónét a frakcióvezető-helyettesi poszton, a távozó kommunikációs igazgató, Láng Balázs feladatait pedig átmenetileg Nyakó István látja el. Láng egyébként patkánynak nevezte az Origo és az ATV újságíróit, amiért arról számoltak be, hogy közös megegyezéses távozása a gyakorlatban a menesztését jelentette.

2019. június 5. 11:01

– Ismerjük Tibort, az elmúlt években csinált már pár furcsa dolgot, és bár a csalódottsága érthető, a mostani eljárásával lenullázta, kivégezte magát – fogalmaztak lapunknak az MSZP elnökségében arról, hogy Szanyi Tibor hétfőn nyílt levélben élőhalottnak, korruptnak, degenerálódó belterjes klubnak nevezte pártját, amely szerinte nem alkalmas az országgyűlési képviseletre.

Szanyi azután ragadott tollat, hogy az MSZP választmánya a hét végén úgy döntött: nem ő, hanem a totális vereséget hozó EP-választás kampányfőnöke, Ujhelyi István kapja meg a párt egyetlen brüsszeli mandátumát. Elnökségi forrásaink szerint Szanyi ellen várhatóan nem indul etikai eljárás, mivel nem akarják napirenden tartani a rendkívül kellemetlen esetet, ettől függetlenül Tóth Bertalan pártelnök még dönthet egy esetleges szankcióról.

A vezetésben ugyanakkor többen is úgy vélekedtek, hogy mivel Szanyi körül végleg elfogyott a levegő, előbb-utóbb ő maga távozik az MSZP-ből. Ismert, a politikus nyílt levelében egyúttal bejelentette azt is, hogy Holnapelőtt néven radikális baloldali mozgalmat indít, és ha a pártnak szüksége van rá, „akkor elnökévé választ, azzal, hogy a pártot az említett mozgalomhoz kötöm”.

Szanyi Tibor szerint a tagság brutális többséggel mellette áll Fotó: Havran Zoltán

Szanyi Tibor a Népszavának egyébként úgy nyilatkozott, hogy a párt vezetésétől egyelőre semmilyen reakciót nem kapott, de állítása szerint „a tagság brutális többséggel” mellette áll. Mint mondta, ha őt választotta volna a választmány, nyilván nem pontosan ugyanezzel a szöveggel írta volna meg levelét, mandátumát viszont megosztotta volna Ujhelyivel. Azaz két és fél évig Szanyi ment volna Brüsszelbe, majd átadta volna a stafétabotot Ujhelyinek. A politikus egyébként nem tervezi, hogy kilép az MSZP-ből, sőt elnökként vezetné azt, ha pedig ez nem jön össze, akkor szavai szerint „úgyis megy a kukába az egész”.

A Magyar Nemzet megtudta azt is, hogy várhatóan Kunhalmi Ágnes váltja Bangóné Borbély Ildikót az MSZP frakcióvezető-helyettesi posztján. Bangónét minden bizonnyal a Fidesz-szavazók lepatkányozása és az ebből is következő katasztrofális EP-választási eredményt követően kérte fel a távozásra Tóth Bertalan. Az MSZP-től „közös megegyezéssel” távozó kommunikációs igazgató, Láng Balázs feladatait pedig átmenetileg Nyakó István, a párt jelenlegi szóvivője látja el. Láng egyébként közönséges módon, a patkányozást folytatva reagált arra, hogy az Origo és az ATV is arról írt: a közös megegyezés a gyakorlatban a menesztését jelentette.

„Amikor az ember visszanyeri magánemberi minőségét, végre nyugodtan nevén nevezheti az Origo/atv.hu beteg lelkű, névtelen hírhamisító propagandistáit: féregzsurnaliszták! Mindezt anélkül, hogy bárki hivatalos pártálláspontnak tekinthetné a magánvéleményemet, vagy 20 perces élő műsort szentelne a »kommunikációs igazgató« kommentjének. Felszabadító!” – írta az MSZP egykori kommunikációs igazgatója, ami sokat elmond az őt eddig alkalmazó szo­cialistákról is.

