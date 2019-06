Varázslatos Csángóföld!

A KDNP erdélyi küldöttsége Harrach Péter frakcióvezető vezetésével Csángóföldre is ellátogatott. Magyarfalun megtekintették az épülő magyar közösségi házat. Lábnyikon a csángó gyerekek énekes, táncos műsort mutattak be a számukra. Kóstelken Vaszi Leventével, a Fölszállott a páva 2014-es évadának különdíjasával találkoztak, aki egy kellemes vacsora kíséretében népdalokat is énekelt. Varázslatos táj, varázslatos emberek - tekintse meg galériánkat!

Fotók: Dr. Gruber Enikő