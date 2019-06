Weber-Sturmbannführer: Nein!

2019. június 6. 00:52

Az újraválasztott frakcióvezető azt mondja, nem engedte, hogy alelnököt jelöljenek a fideszesek.

A Fidesz néppárton belüli felfüggesztésének világos az üzenete: változásokra van szükség a magyar kormánypárt belpolitikájában – jelentette ki az Európai Néppárt újraválasztott EP-frakcióvezetője, Manfred Weber.

Az MTI tudósítása szerint kijelentette: a Fidesz tagságának kérdése a „bölcsek tanácsát” vezető Herman Van Rompuy kezében van, ő értékeli, hogy maradhat-e a Néppártban Orbán pártja. Hangsúlyozta: az európai uniós alapelvek nem kérdőjelezhetők meg, kötelező betartani azokat mindenki számára.

A Népszava beszámolója szerint Weber kitért arra is, hogy a Fidesz felfüggesztése azzal járt, hogy nincs joguk jelölteket állítani pártpozíciókra. Most a frakcióban is megállapodtak erről, nem választottak alelnöknek fideszes politikust.

„Bár a delegációjuk jelölhetett volna, de azt mondtam rá: nem” – közölte.

Manfred Weber: ” Azt mondtam nem!”

olkt.hu