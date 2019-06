Vas megye jelenleg munkaerőhiánnyal szembesül

Vas megyében jelenleg munkaerőhiánnyal szembesülünk. A munkáltatók magasabb fizetésekkel igyekeznek munkaerőhöz jutni, illetve a meglévő munkaerőt megtartani. Az ország más részeiből is érkeznek munkavállalók vidékünkre, ahol országos összehasonlításban is kedvező kereseti lehetőségek várják őket - mondta Harangozó Bertalan kormánymegbízott a Gondolának adott interjúban.

2019. június 6. 19:02

Szombathelyen hivatalában fogadta a helyi védelmi bizottságokhoz szolgálatteljesítésre bevonult önkéntes tartalékos katonákat Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott. Neki tett föl kérdéseket a Gondola.



- Kormánymegbízott úr, a tartalékosok mint a helyi védelmi bizottságok honvédelmi elnökhelyettesei részt vesznek a helyi védelmi bizottságok üléseinek előkészítésében és végrehajtásában. Az önkéntesek mennyire emelik Vas megye katonai biztonsági szintjét?



- A járási rendszer 2013. január 1-i indulását követően a járásokban/kerületekben megalakultak a helyi védelmi bizottságok. Az önkéntes műveleti tartalékos katonák, (több évtizedes tapasztalattal rendelkező, szolgálati járandóságban részesülő főtisztek) mint a HVB-k honvédelmi elnökhelyettesei a kezdetektől részt vettek és vesznek a HVB-k munkájában.



A honvédelmi elnökhelyettesek adják a HVB-k katonai-honvédelmi szaktudását, ezáltal emelik a járások, megyék biztonsági szintjét.



Megemlíteném, hogy június elején önkéntes területvédelmi tartalékosok, katasztrófavédelmi szakemberek és önkéntes mentőcsoportok, illetve tűzoltók részvételével nagyszabású komplex védelmi igazgatási gyakorlatra került sor megyénkben, Nick község mellett. Országosan is újdonság volt, hogy az említett szakterületek képviselői közösen vettek részt az akcióban.



- A vidékfejlesztés egyik feladata a Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése. Ezek az akciócsoportok hogyan járulnak hozzá a helyi közösségek megerősödéséhez, fejlődéséhez?



- Az Európai Unió által megalkotott és finanszírozott úgynevezett LEADER-program (a név a francia Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale – magyarul Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében – megnevezés kezdőbetűiből származik) lényege az alulról építkező helyi közösségek tudatos jövőképalkotása, fejlesztési stratégiájának kialakítása, majd az ehhez kapott támogatási keret továbbpályáztatással való szétosztása a helyi önkormányzatok, civilek és vállalkozások felé olyan projektekre, amelyek ezen – helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak.



A LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) a vidékfejlesztés motorjai a helyi közösségekben. Az alapító tagok – önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek – a térségek adottságaira építve, a helyi kihívásokat ismerve dolgozták ki Helyi Fejlesztési Stratégiájukat. További feladatuk a térségi szereplők tájékoztatása, támogatása, aktivizálása, valamint munkaszervezet létrehozása az operatív feladatokra.



A LEADER-program keretében Vas megyében összesen 2,24 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 360 millió forint a HACS-ok működését támogatja, 1,88 milliárd forint a pályáztatható keretösszeg. A Vas megyei HACS-ok – azaz az Őrség Határok Nélkül Egyesület, Pannon Térségfejlesztő Egyesület, Sághegy Leader Egyesület, UTIRO Térségfejlesztő Egyesület, Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület – összesen 37 felhívást adtak közre.



A felhívások a vidéken élők lakóhelyének élhetőbbé és vonzóbbá tételét szolgálják. Fokozzák a helyi gazdasági aktivitást, erősítik a helyi identitástudatot, támogatják a gazdasági-, szociális- és kulturális tevékenységeket és közösségeket. Segítik a környezet- és természetvédelmet, a fenntarthatóságot, valamint a helyi adottságoknak megfelelő irányba terelik a mezőgazdasági, kistermelői és vendéglátói, idegenforgalmi törekvéseket. Ezzel megélhetési lehetőségeket teremtenek, és összességében elősegítik a helyben maradást és az egyes települések népességmegtartó képességét.



A jelenlegi állás szerint 513 támogatási kérelem érkezett a pályázóktól, ezek nagy része még értékelés alatt áll, 53 megítélt támogatást hagyott jóvá a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság. A Vas Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának feladata a HACS-ok által hozott döntések jogszerűségi felülvizsgálata és az érvényes, pozitív döntések továbbítása az Irányító Hatóságnak, ahol a támogatási döntés és a forrásallokáció történik.



A támogatott pályázatok tárgya a települési rendezvények megtartására alkalmas sátor vásárlásától gyümölcsfeldolgozó eszköz beszerzésén át fedett közösségi terek kialakításáig vagy éppen tüzelőraktár létesítéséig széles kört ölel fel.



- Az Áldozatsegítő Szolgálat célja, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához segítséget nyújtson. Miket tesz az Áldozatsegítő Szolgálat azért, hogy az állampolgároknak adott felvilágosítással – a viktimológia módszereit segítségül híva – megelőzze az áldozattá válást?



- A bűnmegelőzés elsődleges formája a potenciális áldozatokra, másodlagos formája a fokozottabb kockázattal fenyegetett csoportokra, míg harmadlagos formája a tényleges áldozatokra összpontosít.



Az elsődleges bűnmegelőzés a legáltalánosabb szint, a bűnözés mértékének csökkentését célozza meg. Az általános információk bővítése, a bűncselekmény-elkerülési technikák ismertetése és tanácsadás formájában történik a megelőzés, amelyet elsősorban szélesebb közönségnek szervezett rendezvényeken tartott előadásokkal, tájékoztatással kíván elérni a hivatal. E körben együttműködünk a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Szombathelyen működő, az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott Áldozatsegítő Központtal. Hasonló tevékenységet folytatunk a másodlagos bűnmegelőzés keretében, a magas vagy magasabb kockázattal fenyegetett csoportokat és egyéneket megszólító tájékoztatással. E körben elsősorban az idősekre és a diákokra, gyermekekre fókuszálunk. Munkatársaink iskolákban és nyugdíjas szervezeteknek tartanak előadásokat.



A harmadlagos bűnmegelőzés a tényleges áldozatokkal foglalkozik, a további vagy másodlagos viktimizáció – a viktimizáció az áldozattá tételt, meggyötrést, zaklatást, megfélemlítést jelenti – bekövetkezésének megakadályozása érdekében. Cél a másodlagos viktimizáció és az ismétlődő viktimizáció megelőzésén túl az áldozattá válás káros hatásainak csökkentése. Ez a hozzánk forduló ügyfelek egyéni megsegítésével és ellátásával történik, amelyben kiemelkedő segítséget nyújt az Áldozatsegítő Központ, ahol az áldozat lelki, pszichológiai megsegítésére a hatósági eljáráson kívül is lehetőség van. Ennek érdekében a központ és a hivatal közötti kapcsolat folyamatos és közvetlen.



- Szentgotthárd határában több mint 670 millió forintból valósult meg az egykori határőrlaktanya átépítésével létesülő munkásszállás. A 202 fő befogadására alkalmas épület felújítása Magyarország Kormánya és Szentgotthárd közös finanszírozásával készült el. Mi tette szükségessé a dolgozói hotel létesítését, és mennyiben magasabb színvonalú, mint az egykori pártállami munkásszállások voltak, és hogyan teszi könnyebbé a térség újraiparosítását?



- Vas megyében jelenleg munkaerőhiánnyal szembesülünk. A munkáltatók magasabb fizetésekkel igyekeznek munkaerőhöz jutni, illetve a meglévő munkaerőt megtartani. Az ország más részeiből is érkeznek munkavállalók vidékünkre, ahol országos összehasonlításban is kedvező kereseti lehetőségek várják őket. A bérek emelése mellett a cégek számos további juttatást is kínálnak dolgozóiknak (egészség-megőrzési programok, szűrővizsgálatok, biztosítási kötvények, cafeteria-rendszer fejlesztés stb.). A munkaerő mobilitásának fokozása érdekében szükséges ösztönözni a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló szálláshelyek, munkásszállások építését.



A cél az, hogy a vállalkozások, amelyeknek munkaerőre van szükségük, hozzájuthassanak.



A felújított épület 2-3 csillagos szállodai szobákkal azonos felszereltségű. Az épületben 2-6 fő befogadására alkalmas szállásegységek kerültek kialakításra. A szintek, épületszárnyak a nemek szerinti elkülönítést biztosítják. Valamennyi szállásegységhez vizesblokk és teakonyha tartozik.

Mindkét épületszárnyban, minden szinten közös használatú mosó-vasaló helyiség és nagyobb főzőkonyha, a földszinten közösségi helyiség, valamint egy akadálymentesített lakóegység is helyet kapott. Az épület földszintjének előterében recepciós pultot helyeztek el, itt portaszolgálat működik. Az épület környezete is megszépült. A kényelmet szolgája a munkásszállás mellett kialakított nagy parkoló is.





gondola