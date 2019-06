Úzvölgye: tiltakozó jegyzék, nagykövet berendelése

Tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormány a román kabinetnek az úzvölgyi katonai temetőben csütörtökön történtek miatt - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek.

2019. június 6. 21:00

A jegyzékben az eset teljes körű kivizsgálására és a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartására szólította fel a román felet a kormány - közölte Magyar Levente.

Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy Románia eltűr effajta atrocitást, amely "barbarizmusában" a magyarok elleni legdurvább provokációkat idézi.



A magyar kormány elvárja, hogy ha már megelőzni nem tudták az eseményeket, akkor Románia legalább utólag adjon elégtételt és magyarázatot az identitásában mélyen megsértett több százezer magyar állampolgárnak - tette hozzá a politikus.

Az előzményeket felidézve Magyar Levente elmondta, az első világháború után katonai temetőt létesítettek az Úz-folyó völgyében az 1916-ban elhunyt honvédoknak.

Tánczos Barna szenátor (b) és Tamás Sándor, Kovászna megye Tanácsának az elnöke (j) az úzvölgyi katonatemető bejáratánál, ahol Hargita megyei magyarok élőláncot alkotva próbálták megakadályozni, hogy ortodox szertartás keretében felszenteljék a temetőben törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát 2019. június 6-án. A románok erőszakkal bevonultak és megtartották a szertartást.

MTI/Veres Nándor

Bár arra semmilyen bizonyíték nem volt, hogy román katonák földi maradványai is a temetőben lennének, a legközelebbi település önkormányzata úgy döntött, kőkereszteket állít az állítólagosan ott fekvő román katonák emlékére. Azt azonban az illetékes román hatóságok is elismerték, hogy erre nem volt jogalapja, és a döntések nemzetközi jogot is sértenek - közölte az államtitkár.

Román civil szervezetek meghirdették a betonkeresztek felavatását, amire csütörtökön sor került, de ehhez a szemmel láthatóan ittas embereknek át kellett törniük a kivonuló békés székely tiltakozók sorfalát. Miután bejutottak, a román ünneplők ledöntötték a székely kaput, és a honvéd sírok fölé emelt fakereszteket téptek ki, a román csendőrség pedig a helyszínen mindezt tétlenül nézte - mondta Magyar Levente.

Berendelték a román nagykövetet

Felháborító és elfogadhatatlan, ami az úzvölgyi katonai temetőnél történt! Mindenki emlékezhet a halottjaira, de nem így. Ez nem más, mint öncélú erőszak! A budapesti román nagykövetet holnapra berendeltük a Külügyminisztériumba„

- írta Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár Facebook-oldalán.

Csendőrökkel dulakodnak román résztvevők, akik erőszakkal benyomult az úzvölgyi katonatemetőbe, ahol ortodox szertartás keretében felszentelték törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát 2019. június 6-án.

MTI/Veres Nándor

MTI