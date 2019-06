Politikai hullarablók a hajókatasztrófában

2019. június 9. 00:44

Szörnyű tragédia szemtanúja Budapest ezekben a napokban. A Viking Sigyn nevű szállodahajó május 29-én este 9 óra körül a Margit híd alatt haladva utolérte a nála jóval kisebb Hableányt, és felborította. A kis sétahajó hét másodperc alatt elsüllyedt, vagyis azonnal. Az ütközést mindössze heten élték túl. Hét áldozat holttestét még a tragédia napján megtaláltak Budapesten, huszonegy utast eltűntként kezdtek keresni. A huszonegy eltűnt emberből péntekig tizenkettő került elő holtan, kilenc embert még keresnek.

Eddig a tények. A tények pedig borzalmasak. A nullával egyenlő az esélye annak, hogy az eltűntek közül bárki is életben legyen.

Nem telt el egy nap, s az áldozatok felett máris elkezdtek körözni az Orbán-gyűlöletbe beleszédült liberális dögkeselyűk. A hullarablók. A huszonnyolc ember halálából politikai tőkét kovácsolók. Az álszentek, akik úgy tesznek, mintha érdekelné őket, mintha valóban fájna nekik, hogy ártatlan emberek vesztették életüket egy szörnyű balesetben. Akik úgy tesznek, mintha lenne szívük, mintha éreznének, holott nekik semmi sem számít, nem érdekli őket a halottak emléke, a hozzátartozók fájdalma, csak Orbán Viktor és kormánya vesszen, tűnjön el, hiszen ennek nincsen ára; itt bármilyen eszköz megengedett és bevetendő.

A 168 Óra címlapon csaholta, hogy Orbán az áldozatokkal a háta mögött fotózkodik; az Index valami elképesztő nyakatekert logikai úton eljutott a Viking Sigyntől Rogán Antalig, Karácsony Gergely pedig Tarlós István nyakába varrta volna a huszonnyolc áldozat halálát. A Népszava képes volt kinyomtatni azt, hogy Fidesz közeli a dunai vízi közlekedés. Majd ugyanitt: Orbán lemond-e? (Népszava, június 1.)

A hullarablók, a dél-koreai és a magyar áldozatok halálával üzletelő kufárok persze arról nem beszéltek, hogy a Duna fővárosi szakaszán időtlen idők óta nem történt baleset, még egy apró bőrpírt vagy egy ujjnyi horzsolást sem kellett elszenvedni senkinek, pedig a hajós turizmus ezen ága az utóbbi pár évben gyakorlatilag felrobbant. Egymást érik a szálloda- és sétahajók, miután a turisták özönlenek a békés magyar fővárosba. Oda, ahol nem kell tartani merényletektől, ahol nincsenek saríarendőrségek, sem muszlim bevándorlók által uralt és rettegésben tartott no go zónák. Budapest egy pezsgő, vonzó és millió látnivalót kínáló biztonságos világvárossá vált.

A hullarablók objektívnak hazudott elemzéseikben hergelik olvasóikat. Hergelésük sikere persze kiválóan lemérhető a propagandisták cikkei alatt levő kommenteken. A hozzászólók feltüzelt hordaként, orbánozva, fideszezve dúlják fel a közösségi médiát. „Orbán tehet a balesetről.” „Rogáné a Viking Sigyn.” „A Fidesz lelkén száradnak a halottak.”

És csak a nyomdafestéket még éppen megtűrőkből idéztem.

A gép forog, a propagandista pihen. Megfáradt, ráfér a pihenés. A tucatnyi áldozat halálával üzletelő hullarablók, a független-objektívek, nem törődve a körülményekkel, a szakemberek véleményével, az igazsággal, másfél hete hazudoznak az impotens és inkompetens hatóságokról is. Szakmányban gyártják le a hírcikkeknek álcázott írásokat, amikben azt sejtetik, hogy fél nap alatt minden probléma nélkül fel lehetett volna hozni az elhunytakat, de persze Orbán csak stadionokat épít meg az unokájával fényképezkedik, ahelyett, hogy intézkedne.

Szerintük a magyar búvárok is tehetségtelenek, no meg gyávák, de mindenki nyugodjon le, mert mindjárt érkeznek az igazi profik, a dél-koreaiak, akik aztán majd jól megmutatják ennek a hátrafelé nyilazó, Trianon-tagadó sutyerák barbár népnek, mi is az a mélyvízi búvárkodás. Aztán természetesen a koreai katonák is konstatálták, hogy a Duna sodrása az ő arcukat is letépi, a látótávolság nulla, a pontonról leeresztett lépcsőt pedig elengedni is életveszélyes.

Az Orbán-fóbiás hullarablóknak, mondanunk sem kell, szemük nem rebbent. Nem szokott. Nem olyan fából faragták őket. Viszont átléptek egy határt. Amit, azt gondoltuk, legyenek bármilyen elfogultak, gyűlöljék bármennyire is Orbán Viktort, de nem fognak. Azt hittük, Orbán-gyűlöletük mégsem fogja őket arra indítani, hogy elszegődjenek hullarablónak. Azt hittük, hogy egy tragédia ártatlan áldozataiból mégsem mernek bicskanyitogató politikai propagandát fabrikálni.

De ismét tévednünk kellett. A független-objektíveknek már semmi sem szent, semmi sem drága. Egyetlen dolog lebeg a szemeik előtt még most is, amikor naponta húzzák ki az elhunytakat a Dunából. Hogy Orbánt és a Fideszt megbuktassák.

Isten nyugosztalja az áldozatokat, imádkozni fogunk értük, és reméljük, a bűnös vagy a bűnösök el fogják nyerni méltó büntetésüket. Ami pedig a hullarablókat illeti: elszegődhetnek mondjuk független-objektív ellenzéki főpolgármester-jelöltnek. Ott most úgyis nagy a tülekedés.

